Ghid de dating pe timp de pandemie. Cum te adaptezi dacă nu mai vrei să fii singură

De ce avem nevoie de un ghid de dating? Pentru că lucrurile s-au schimbat. Restricțiile impuse datorită pandemiei de coronavirus îți afectează nu doar viața socială, ci și viața amoroasă. O nouă glumă de pe internet reflectă o piedică legată de purtarea măștii: clipește dacă mă placi. Vei spune că nu masca te împiedică să îți găsești un partener. Și așa este. Ci întregul context ce a redus posibilitatea interacțiunilor. La terase poți merge numai în grup de patru persoane, cu rezervare în prealabil, comunicarea datelor personale (lucru util în caz de anchetă epidemiologică) și poți sta la masă un timp limitat. Ți-ai luat adio de la diverse evenimente sau dansul până în zorii zilei. Sigur, te poți plimba prin parc sau prin centrul orașului. Dar dacă înainte, când viața socială era mai bogată, ți se părea dificil să-ți găsești pe cineva, acum gradul de dificultate a crescut. Așa că e necesar să te adaptezi.

Descoperă ce-ți dorești cu adevărat

Pentru un ghid de dating adecvat acesta este primul pas. Ca să știi concret pe ce poziție te afli și cum te raportezi la persoanele pe care le vei întâlni. Vrei o relație serioasă sau vrei doar sex? Ți-ai revenit după ultima dezamăgire amoroasă? Ce ai învățat din fostele tale povești de iubire? Cât de mare e gradul de libertate pe care ți-l dorești și cât spațiu din viața ta ești dispusă să îi oferi unui bărbat? Cum vrei să fie bărbatul respectiv? Analizează-ți stilul de viață, activitățile, cât muncești, la ce ești dispusă să faci compromisuri. Dacă vrei cuplu ca la carte, dar ești disponibilă numai în weekend sau două weekend-uri pe săptămână, excluzi orice posibilitate de a vă muta împreună… Poate e timpul pentru o nouă reevaluare. Pentru a primi e nevoie și să oferi, concret tu ce îi poți oferi celuilalt?

Ghid de dating cu note clasice

Dacă pețitul nu era eficient, nu funcționa atâta vreme. Iar meseria de pețitoare a fost înlocuită azi de aplicațiile de dating despre care vom discuta imediat. Dar până a ajunge la varianta online, explorează toate posibilitățile pe care le ai prin cunoscuți. Întreabă-ți prietenii dacă nu cunosc pe cineva care ți s-ar potrivi. O rudă, un vecin, un amic, un coleg de serviciu, de școală etc. Transformă-i pe ei într-o pețitoare modernă. Sigur, dacă întâlnești un bărbat prin intermediari, asta nu înseamnă că lucrurile vor funcționa între voi. Dar e o șansă în plus, care vine și cu ceva informații în plus despre persoana respectivă.

Migrezi în online

Ok, ți-ai făcut curaj, poate cochetezi cu ceva speranțe. Știi deja că așteptările mari fac prăbușirea și mai dureroasă. Așa că lasă la o parte ideile preconcepute, pozitive sau negative, și pur și simplu fii curioasă. Apoi asumă-ți cine ești. Nu pune poze de acum cinci sau zece ani. Induci în eroare și creezi premisele pentru un eventual eșec. Iar acest gest ar fi o primă minciună. Așa vrei să începi o poveste sănătoasă? Dacă o persoană te place numai pe baza fizicului asta e o mare problemă. Pentru ce să nu te arăți așa cum ești în prezent? Dacă vă întâlniți față în față oricum va vedea cum arăți.

Așa că alege niște poze care te pun în valoare, dar cât mai apropiate ca timp de momentul prezent. Iar descrierea să fie scurtă, în note amuzante, relaxată, chiar mai atrăgătoare decât pozele. Nu te grăbi să te întâlnești și analizează ce transmite această grabă din partea lui sau a ta. Întâlnirea față în față presupune și un eventual risc legat de pandemie. Întâi stați de vorbă online, ba chiar puteți apela la varianta video pentru a vă vedea. Da, poți discuta cu mai multe persoane în paralel, dar cunoaște în care și oase bărbatul care îți place cel mai mult și care consideri că ți se potrivește cu adevărat.

