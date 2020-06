Reguli pentru o viață sexuală de cea mai bună calitate. Utile și dacă ești deja în cuplu

O viață sexuală de calitate începe din creier. De ce? În primul rând creierul este cea mai importantă zonă erogenă! Poți fi provocată din câteva vorbe formulate strategic, iar jocurile minții sunt mai eficiente decât cel mai atractiv trup din lume. Apoi creierul lucrează în favoarea sau împotriva noastră. Dacă ai gânduri care te blochează să fii dezinvoltă, să te bucuri de experința între așternuturi, partenerul nu te poate ajuta în acest sens, întrucât tu singură ți-ai întins o capcană.

Ai grijă de trupul tău

Un gând care nu-ți dă voie să savurezi sexul este că nu mai ești în formă, nu arăți suficient de bine etc. Sigur, genetica are un rol foarte important, dar o poți potența sau ajusta făcând sport și mâncând sănătos. O viață sexuală intensă nu înseamnă neapărat Olimpiadă, proba la orizontală, dar în mod cert ajută să ai un fizic rezistent la efort. În plus, sportul menține libidoul în parametri optimi. Foarte important este și somnul. Mai ales mămicile cu copii care se trezesc de mai multe ori pe noapte pot confirma asta. Ce chef de sex să mai ai când ești mereu epuizată? Prin urmare, pe cât posibil, ai grijă să dormi 7-8 ore pe noapte.

Pentru o viață sexuală bună învață ce te stârnește sau ce nu-ți place

Din păcate în cultura noastră masturbarea a fost condamnată intens. Părinți șocați că micuții lor de doar câțiva ani se masturbează. Desigur, copiii nu știau ce reprezintă actul respectiv, pentru ei fiind doar una dintre modalitățile de explorare ale propriului corp. La maturitate, ce știi că te ridică la ceruri sau îți taie orice chef de sex dacă nu ești în contact cu propriul corp?

Ghidați-vă reciproc

Comunicarea este importantă și pentru viața sexuală. Trecem de limbajul obscen cu rol de excitare, și ne referim la direcționarea celuilalt. Corpul tău e ca o hartă. Până învață drumul, partenerul va trebui ghidat. Și după ce îl cunoaște deja, de ani de zile, nu are de unde să știe ce simți tu într-un moment anume și ce gesturi îți dorești să facă.

O viață sexuală de calitate nu înseamnă sex dur

Aici sunt de vină filmele pentru adulți, cărțile erotice, care au creat o optică falsă. Așa cum nici un penis uriaș nu garantează satisfacția sexuală. Ok, puteți deveni atrași într-o partidă de sex mai sălbatic, dar, atenție, cicatricile de la nivelul vaginului devin zone care își pierd sensibilitatea. Iar vanilla sex are un mare avantaj. Întârziind penetrarea prin atingeri fine și prelungi, crește și mai mult excitarea.

Lăsați imaginația să zburde

Aveți fantezii sexuale care nu vă pun în pericol, nu au potențialul să vă distrugă relația? Ce vă împiedică să le puneți în practică? Jucării sexuale, lubrifianți dacă e cazul (nu trebuie neapărat să fii la menopauză ca să te confrunți cu uscăciune vaginală), jocuri de rol, diverse modalități de a sparge rutina. Tot ce înseamnă noutate e evident mai incitant și duce la secretarea de către creier a neurotransmițătorilor care aduc acea pasiune toridă de la începutul relației. Și iată cum din nou ajungem la creier și la moduri eficiente, în favoarea voastră, de a-l păcăli.

