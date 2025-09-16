Fundația Zurli și Fundația Ringier lansează campania „Pijamale cu iubire”

Fundația Zurli, în parteneriat cu Fundația Ringier România, lansează campania „Mesaje de iubire pentru copiii cu branule – ediția de toamnă”, sub conceptul „Pijamale cu Iubire”. Această inițiativă emoționantă își propune să aducă bucurie și momente de normalitate copiilor internați în secțiile de oncologie pediatrică, din România.

Conceptul „Pijamale cu Iubire”

Campania se desfășoară sub sloganul „Ei o poartă non-stop, eu o port doar seara” și constă în distribuirea unor kituri speciale, menite să transforme timpul petrecut în spital într-o experiență mai caldă și mai prietenoasă. Fiecare kit contine: pijamale colorate, papuci moi și șosete, călduroase, jucării, cărți de povești și caiete de colorat, dar mai ales mesaje de iubire scrise de mână de către voluntari și membri ai comunității.

„Copiii din oncologii poartă zilnic pijamale, noi le purtăm doar seara. Fiecare kit este gândit să ofere bucurie și sprijin emoțional. Vrem să aducem în secțiile de oncologie clipe de normalitate, prin activări tip petrecere în pijamale, unde copiii se pot bucura de joacă, de povești și de zâmbete, chiar și în mijlocul tratamentelor dificile”, spune Mirela Retegan, Președinta Fundația Zurli.

Petreceri în pijamale, direct în spitale

Campania include organizarea unor mini-evenimente adaptate mediului medical, în spitalele partenere. Atmosfera va fi creată cu muzică blândă, jocuri potrivite, baloane, povești spuse de voluntari și momente artistice unplugged, acolo unde condițiile permit.

Implicarea publicului larg

Oricine poate contribui la campanie prin:

Donații SMS: trimiterea mesajului „ACASA” la 8845 (2 euro).

Campanie Galantom: obiectivul de fundraising este de 100.000 lei, pentru a acoperi costurile kiturilor destinate copiilor beneficiari.

Challenge pe social media: postarea de fotografii în pijamale cu hashtag-ul #PijamaleCuIubire și o donație asociată.

Donații directe în conturi, cu mențiunea Pijamale: Fundația Zurli Cont donații LEI: RO70INGB0000999906701090, ING BANK Cont donații EURO: RO67INGB0000999910896976, ING BANK COD SWIFT: INGBROBU Fundația Ringier Cont donații LEI: RO98 BACX 0000 0012 7457 7001, UNICREDIT BANK



Detalii despre campanie

„Pijamale cu Iubire” se desfășoară în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025. Lansarea oficială are loc pe 15 septembrie, urmată de o perioadă intensivă de strângere de fonduri și vizite în spitale. Campania vizează secțiile de oncopediatrie din principalele centre medicale din România – București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova și alte orașe – urmând să ajungă la aproape 1.000 de copii.

„Ne-am alăturat cu mare entuziasm campaniei „Pijamale cu Iubire” inițiată de Fundația Zurli, pentru că aceasta se aliniază perfect cu misiunea noastră de a aduce speranță și confort copiilor aflați în situații dificile. De peste 13 ani, Fundația Ringier România are în centrul activităților sale cel mai fragil segment al populației – copiii grav bolnavi. Prin această inițiativă vrem să aducem bucurie copiilor care își petrec săptămâni, poate chiar luni, pe un pat de spital și credem cu tărie că momentele de iubire pe care vrem să le dăruim îi vor face mai puternici în lupta lor”, spune Oana Dumitriu, Directoare Fundația Ringier România.

Despre Fundația Ringier

Fundația Ringier România desfășoară de peste un deceniu programe dedicate sprijinirii copiilor aflați în situații medicale critice și îmbunătățirii sistemului de sănătate pediatrică din România. Scopul fundației este să ofere acces la tratamente medicale vitale pentru copiii cu afecțiuni grave, care altfel nu și le-ar putea permite, și să contribuie la modernizarea și dotarea secțiilor din spitalele românești.

Despre Fundația Zurli

Fundația Zurli, fondată și condusă de Mirela Retegan, este o organizație non-guvernamentală care sprijină copiii și familiile aflate în dificultate prin campanii educative și sociale precum „Mesaje de Iubire”, „Încălță un copil' sau „Adoptă o mamă.” Misiunea sa este de a transforma bunătatea în acțiuni concrete, aducând speranță, sprijin și bucurie acolo unde este cea mai mare nevoie.

