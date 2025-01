Filme din 2024 care au primit comentarii negative și au spulberat așteptările publicului

Următoarele filme din 2024 pe care le vei regăsi în lista de mai jos au obținut scoruri slabe pe Rotten Tomatoes și au fost criticate, deși publicul își imagina că aceste pelicule vor fi considerate capodopere.

1. Argylle

În cazul filmului Argylle, impresiile despre acesta au fost împărțite. Comedia regizată de Matthew Vaughn ne-o aduce în atenție pe scriitoarea Elly Conway, atrasă de povești despre spionaj, care realizează faptul că intriga cărții la care lucrează în prezent pare să se apropie foarte mult de ceea ce se petrece în realitate. Acestui film, care a obținut scorul de 33% pe Rotten Tomatoes, i s-a reproșat faptul că situațiile construite în jurul personajelor erau mult prea exagerate și nefirești.

2. Poolman

Chris Pine și-a făcut debutul în regie cu filmul Poolman, în care și interpretează rolul principal. Obținând un scor de 24% pe Rotten Tomatoes, această comedie îl surprinde pe Darren Barrenman, care se ocupă cu îngrijirea piscinelor care fac parte din blocul de apartamente din Tahitian Tiki. Dar, ceea ce schimbă dramatic parcursul său e o misiune care are legătură cu o afacere cel puțin bizară.

3. Joker: Folie à Deux

Foarte mulți se așteptau ca Joker: Folie à Deux, filmul regizat de Todd Phillips, cu Lady Gaga și Joaquin Phoenix în rolurile principale, să fie considerat o capodoperă cinematografică, însă, așteptările publicului au fost spulberate odată cu vizionarea sa. Desfășurarea evenimentelor i-a bulversat pe fani, iar momentele muzicale, în loc să bucure privitorii, au creat și mai multă confuzie și agitație vizuală. Pe Rotten Tomatoes are un scor de 31%, iar cifrele obținute de la box office au fost la fel de dezamăgitoare.

4. Harold and the Purple Crayon

Harold and the Purple Crayon este un film fantasy regizat de Carlos Saldanha. Acțiunea îl urmărește pe Harold, care e convins că totul poate deveni realitate prin prisma desenelor pe care le face în cartea sa. Dar, maturizarea vine la pachet și cu descoperirea părților neplăcute despre viața reală. Pelicula a fost considerată chiar lipsită de creativitate și are un scor de 28% pe Rotten Tomatoes.

5. The Crow

Rupert Sanders a regizat filmul The Crow, în care rolurile principale sunt jucate de Bill Skarsgård și FKA twigs. Acest remake după filmul clasic The Crow din 1994 a fost dezamăgitor din mai multe puncte de vedere, de la lipsa de chimie dintre protagoniști, înlănțuirea haotică a evenimentelor și la construcția nepotrivită a personajelor. Pe Rotten Tomatoes a avut scorul de 22%.

6. Uglies

Filmul Uglies are o distribuție formată din Joey King, Brianne Tju, Keith Powers, Chase Stokes și Laverne Cox. Acțiunea peliculei se petrece într-o lume distopică, în care toate personele, odată cu împlinirea vârstei de 16 ani, sunt supuse operațiilor estetice. Dar, adolescenta Tally nu vrea să se conformeze acestor cerințe absurde. Uglies a avut scorul de 16% pe Rotten Tomatoes.

7. Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

Filmul Rebel Moon – Part Two: The Scargiver regizat de Zack Snyder a obținut scorul de 16% pe Rotten Tomatoes. Pelicula nu a ieșit în evidență cu nimic spectaculos, fiind considerată chiar mediocră. Lupta războinicilor de a-și menține siguranța nu a fost întocmai pe placul publicului.

8. Reagan

Acest film biografic regizat de Sean McNamara și scris de Paul Kengor și Howard Klausner îl are în rol principal pe actorul Dennis Quaid, care îl portretizează pe fostul președinte american Ronald Reagan. Pelicula spune povestea acestuia de viață, începând de la perioada copilăriei și incluzând câștigarea alegerilor prezidențiale din 1980. Însă, o critică adusă filmului are legătură cu faptul că nu face referire și controversele din viața sa și că îl pune chiar într-o lumină în care să fie glorificat. Pe Rotten Tomatoes are un scor de 18%.

9. Borderlands

Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Florian Munteanu, Edgar Ramírez și Kevin Hart au jucat în filmul Borderlands regizat de Eli Roth. Această peliculă de acțiune și aventură s-a dovedit a fi lipsită de orice fel de substanță în rândul privitorilor, având un scor de 10% pe Rotten Tomatoes. Lilith revine pe planeta Pandora pentru a o găsi pe fiica dispărută a lui Atlas, cel mai influent om din univers. În această aventura nu este de una singură, ci îi are alături pe mai mulți neadaptați.

10. Madame Web

Pentru unii, Madame Web a fost o comedie reușită, dar, pentru alții, a reprezentat o dezamăgire totală. Cu Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced și Celeste O’Connor în rolurile principale, pelicula regizată de S.J. Clarkson ne arată o tânără paramedic din Manhattan, care se dovedește a fi și clarvăzătoare. Ea ajunge să se împrietenescă cu alte trei tinere, care nu sunt deloc ferite de răsturnări de situație. Madame Web nu a impresionat nici prin efecte vizuale și nici prin interpretările actrițelor, care nu au fost convingătoare în rolurile lor. Filmul a avut un scor de 11% pe Rotten Tomatoes.

