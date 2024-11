Lady Gaga revine pe micile ecrane. În ce serial faimos va juca artista

Lady Gaga revine pe micile ecrane! Potrivit Variety, artista în vârstă de 38 de ani va apărea în sezonul al doilea al serialului Wednesday. Deși rolul său în producția Netflix încă nu a fost anunțat, presa internațională speculează că ar fi vorba de un cameo.

În urmă cu câteva luni, Netflix a anunțat începerea filmărilor pentru sezonul 2 al serialului Wednesday în Irlanda și a dezvăluit care sunt personajele noi care se vor alătura distribuției.

Distribuția sezonului 2 include:

Revenirea actorilor: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez și Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Noi actori principali: Steve Buscemi (The Big Lebowski, Boardwalk Empire), Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Tiny Beautiful Things, The Handmaids Tale) și Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue).

Noi actori secundari: Christopher Lloyd (Addams Family, Back to the Future), Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash), Frances OConnor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (The Kominsky Method, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (The Princess Diaries, Scream) și Joonas Suotamo.

„Suntem încântați că întreaga familie Addams se va înscrie la Nevermore Academy în acest sezon, alături de o distribuție de vis alcătuită din staruri și chipuri noi”, au declarat Al Gough și Miles Millar, creatori, scenariști & showrunners.

Wednesday este cea mai populară serie Netflix în limba engleză, cu peste 252.10 milioane de vizualizări în sezonul 1. Serialul a petrecut peste 20 de săptămâni în Top 10 Global și a ajuns în Top 10 Cele mai urmărite seriale în 93 de țări.

Serialul în care misterul se împletește armonios cu supranaturalul prezintă anii lui Wednesday Addams ca studentă la Nevermore Academy și este regizat și produs de celebrul Tim Burton. Printre producătorii executivi se numără și Steve Stark, Andrew Mittman, Tommy Harper, Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman și Meredith Averill. Jenna Ortega va fi, de asemenea, unul dintre producătorii sezonului 2.

De ce George Burcea nu va mai juca în sezonul 2 al serialului Wednesday

George Burcea a dobândit notorietate în Statele Unite după apariția sa în serialul Wednesday difuzat pe Netflix. Inițial, era planificată și participarea sa în sezonul al doilea, însă actorul a decis să renunțe la acest proiect și să se orienteze către alte activități.

Prin urmare George Burcea a transmis pe pagina sa de Instagram că nu va mai lua parte la filmările pentru sezonul al doilea al serialului Wednesday. Actorul a menționat că decizia sa a fost influențată de motive personale și manageriale, pe care nu a dorit să le detalieze în mod exact, limitându-se doar la anunțul că renunță la acest proiect care i-a adus recunoaștere în străinătate.

„Din motive personale și manageriale, am decis să nu mai fac parte din proiectul Wednesday, sezonul 2”, a scris George Burcea, pe Instagram.

Foto: Arhiva ELLE

