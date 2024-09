Filme de neratat în luna septembrie 2024 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna septembrie 2024 în cinematografe.

Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice se întoarce! După o neașteptată tragedie de familie, trei generații din familia Deetz revin acasă în Winter River. Încă bântuită de amintirea lui Beetlejuice, viața Lydiei este dată peste cap atunci când fiica ei rebelă, Astrid, descoperă misterioasa machetă a orașului în podul casei, iar portalul către viața de apoi este deschis accidental. În timp ce problemele se adună pe ambele fronturi, e doar o chestiune de timp până când cineva pronunță Beetlejuice de trei ori, iar înșelătorul demon apare pentru a împrăștia haos. Jenna Ortega, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara fac parte din distribuția peliculei regizate de celebrul Tim Burton.

Premiera: 6 septembrie

Kinds of Kindness

Emma Stone, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Hong Chau fac parte din distribuția acestei pelicule dramatice cu accente comice, regizată de Yorgos Lanthimos. Un bărbat încearcă să-și recapete controlul asupra propriei vieți. Un polițist este alarmat de faptul că soția sa, care dispăruse pe mare, s-a întors și acum pare o cu totul altă persoană. O femeie este hotărâtă să dea de urma unei persoane cu o abilitate specială în stare să devină un extraordinar lider spiritual. Ce se va întâmpla când aceste personaje interacționează?

Premiera: 13 septembrie

La bête

Într-un viitor apropiat, în care inteligența artificială controlează viețile oamenilor și emoțiile au devenit o amenințare, Gabrielle decide în cele din urmă să-și purifice ADN-ul într-o mașină care o va scufunda în viețile sale trecute și o va scăpa de toate sentimentele. Ea îl întâlnește apoi pe Louis și simte o legătură puternică, ca și cum l-ar fi cunoscut dintotdeauna. Léa Seydoux, George MacKay interpretează rolurile principale.

Premiera: 27 septembrie

My Penguin Friend

Inspirat dintr-o poveste reală, My Penguin Friend prezintă aventura încântătoare a unui pinguin pierdut, care transformă viața unui pescar cu inima frântă. Cei doi se împrietenesc în ciuda tuturor barierelor și formează o legătură puternică, pe care nici măcar imensul ocean nu o mai poate rupe. Jean Reno interpretează rolul principal din această dramă emoționantă.

Premiera: 6 septembrie

Never Let Go

Never Let Go spune povestea unei familii bântuite de ani de zile de un spirit malefic. Siguranța lor și a refugiului pe care și l-au creat se năruie după ce unul dintre copii pune la îndoială existența spiritului. Halle Berry, Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins fac parte din distribuția acestui thriller cu accente horror.

Premiera: 27 septembrie

Ext. Mașină. Noapte

Rodica Lazăr, Dorian Boguță, Șerban Pavlu și Andi Vasluianu sunt singurii actori din distribuția acestui film despre filme, scris și regizat de Andrei Crețulescu, în care apar totuși 12 personaje. Un film nu e niciodată doar un film. EXT. MAȘINĂ. NOAPTE îndrăznește să fie și o satiră despre cum (nu) se face un film, și un comentariu jucăuș/ pertinent despre filmul de public și o părere (neavizată) despre felul în care ne raportăm la cinema în contextul tulbure al lui 2024. O echipă de producție se chinuie să pună pe picioare un film de gen care să rupă gura târgului – twisturi șocante, filmări într-o zonă izolată din munți, actori mulți și faimoși, o haită de lupi, efecte speciale complexe și multe cascadorii periculoase. Dar socoteala de acasă… Pe măsură ce filmarea propriu-zisă se apropie, nimic nu iese cum ar trebui: regizorul umblă pe coclauri, maestrul cascador a spălat putina, starleta cu sute de mii de urmăritori pe instagram face turul Europei iar actorii principali par căzuți în butoiul cu melancolie și încep să caute sensul vieții.

Premiera: 13 septembrie

Longlegs

Nicolas Cage, Maika Monroe, Alicia Witt, Blair Underwood fac echipă pentru a aduce pe ecrane o peliculă horror palpitantă.Agenta FBI Lee Harker este desemnată să rezolve misterul din spatele unor omoruri șocante, care par a fi opera unui criminal în serie. Pe măsură ce ancheta se complică și apar indicii din sfera ocultismului, Harker descoperă că are o legătură personală cu ucigașul. O va ajuta însă asta să îi anticipeze mișcările înainte să fie prea târziu?

Premiera: 6 septembrie

Ca fetele

Regizat de Camelia Popa și produs de Tiberiu Ioana, filmul „Ca fetele” le are ca protagoniste pe Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Aura Călărașu, cărora li se alătură în distribuție Mircea Andreescu, Marian Râlea, Alina Eremia, Lora, Emil Rengle, Cătălin Cățoiu, Cezar Ouatu, Tiberiu Ioana. Trei prietene sexagenare și un soț decedat, despre care se află că era adulterin, marchează începutul unor aventuri cu accente comice care aduc împreună și vindecă în moduri neașteptate destinele a șapte personaje, aflate în căutarea iubirii și a acceptării de sine. Silvia, Cela și Rozana, prietene foarte bune încă din copilărie, află că soțul Silviei, Tavi, decedat de doar o lună, o înșela pe aceasta cu o funcționară de la Taxe și impozite, cu care împărtășea și pasiunea pentru pescuit. Cela și Rozana descoperă și că soții lor, Mitu (Râlea) și Virgil (Cățoiu), nu sunt chiar străini de această poveste. Inițial, Silvia vrea să se sinucidă, însă cele două prietene ajung la timp pentru a o salva și pentru a-i lansa o provocare: o noapte în oraș, în care să se distreze, ca fetele, ca în tinerețe.

Premiera: 13 septembrie

Speak No Evil

O familie americană este invitată să petreacă weekendul la idilica proprietate de la țară a unei fermecătoare familii britanice cu care s-au împrietenit în vacanță. Însă ceea ce începe ca o vacanță de vis se transformă curând într-un coșmar psihologic. Mackenzie Davis, James McAvoy, Scoot McNairy fac parte din distribuția acestui film thriller cu accente dramatice.

Premiera: 13 septembrie

Foto: PR

