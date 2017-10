Fiecare poveste conteaza #metoo

Zeci de femei au marturisit ca Harvey Weinstein le-a hartuit sexual, iar curajul acestora a ajutat mii de alte femei din intreaga lume sa isi faca cunoscuta povestea, utilizand hashtag-ul #metoo. Este, insa, suficient?

Inca de duminica postarile #metoo au inceput sa apara si in newsfeed-ul meu, fie ca este vorba de Instagram sau Facebook. Nu m-am gandit ca aceasta initiativa va avea un impact atat de mare si in Romania, insa faptul ca vorbim despre tot ce ni s-a intamplat sau ce ni se intampla este un lucru bun.

Cred ca nu am cunoscut pana acum o femeie care sa nu fi trecut printr-o experienta traumatizanta de hartuire sexuala sau abuz. De fapt, astfel de incidente se intampla atat de des, incat deja ne intrebam daca mai conteaza, daca nu cumva aceste lucruri nu sunt chiar atat de importante. Pana la urma, cine n-a trecut prin asa ceva?

M-a amuzat teribil si enervat in aceeasi masura declaratia Donnei Karan in care sustinea ca femeile poate ar trebui sa se imbrace mai putin provocator pentru a nu avea parte de atentie nedorita. Un lucru stupid si ipocrit, avand in vedere campaniile de publicitate si hainele produse de brandul care ii poarta numele.

Donna Karan, din pacate, nu este singura care are astfel de idei si, pe langa faptul ca este trist si dureros ca o femeie sa declare asa ceva, realitatea sta complet diferit.

Am purtat haine “decente” de cand ma stiu. De fapt, singurele momente in care mi-am permis sa uit de complexe si de temeri si sa port o rochie mai scurta au fost cateva majorate si balul de absolvire. In rest, nu as fi mers niciodata pe strada, neinsotita, in fusta sau rochie. Nici acum nu o fac. Cu toate acestea, intr-o zi de iarna (ceea ce inseamna ca aveam o geaca lunga, groasa, pantaloni – acoperita din cap pana in picioare, nimic indecent, nu?), in 2008, in drum spre liceu, intr-un autobuz plin pana la refuz, un domn in varsta a simtit ca nu poate sta cu mainile in alta parte decat pe posteriorul meu. Stiam ca nu este doar din cauza spatiului, pentru ca pana la 14 ani avusesem nenumarate alte experiente. Am incercat sa ma misc, insa atunci el a incercat sa imi deschida geaca si sa imi puna mana in zonele intime. Imi venea sa plang, iar acum, cand scriu aceste randuri, inca imi amintesc teama, dezgustul si furia pe care le-am simtit in acele momente. Nu va fi cea mai traumatizanta poveste pe care o vei citi zilele acestea folosind #metoo, iar asta este si mai trist.

Eu am “scapat” usor, dar au fost nenumarate alte ocazii in care mi s-au adresat cuvinte obscene pe strada, in timp ce practic imi puteai vedea doar ochii, din cauza straturilor de haine si a fularului. Sa ne explice cineva cum inca mai exista oameni care considera ca femeile cer un astfel de comportament prin vestimentatie. Ceea ce unii oameni trebuie sa inteleaga, femei si barbati deopotriva, este ca indiferent de stilul tau vestimentar, nimeni nu are dreptul sa te atinga, sub nicio forma.

Din pacate, acest lucru nu conteaza foarte mult, avand in vedere numarul postarilor din social media despre acest subiect. La o simpla cautare pe Instagram, #metoo are peste 300.000 de postari, iar numarul de pe Twitter este mai mare si in continua crestere. Ce inseamna asta? Peste 300.000 de femei din intreaga lume au spus ca au fost agresate, fie prin publicarea propriei povesti, fie prin simpla folosire a hashtag-ului lansat de actrita Alyssa Milano.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

De ce este important sa vorbim despre ceea ce ni se intampla? Fie ca alegi sa impartasesti povestea public sau sa o spui doar prietenelor apropiate, faptul ca vorbesti despre asta e un pas important. Un hashtag nu schimba nimic – veti spune si poate veti avea dreptate intr-un fel. De ce spun asta? Ei bine, poate chiar in acest moment nu se vor da legi mai bune pentru protectia femeilor, insa uita-te la comunitatea care s-a creat. Femei din intreaga lume se sustin poate mai mult ca niciodata si asta pentru ca, din pacate, au trecut prin prea multe momente traumatizante.

Vorbind despre ceea ce ni s-a intamplat dam o sansa noii generatii, iar asta nu e putin. De-a lungul timpului, femeile au trait cu ideea ca violenta sau agresiunile sexuale sunt in regula, pentru ca barbatul este capul familiei, are acest drept dupa ce v-ati casatorit. Ba mai mult, barbatii au voie sa atinga posteriorul femeilor, pentru ca, de ce nu, este doar o gluma, nu e ca si cum le-ar viola sau ceva, nu? Daca ti se pare socant acest lucru, afla ca exista o multime de persoane care chiar spun aceste lucruri, mai ales ca astfel de “mici incidente” s-au intamplat dintotdeauna.

Este greu sa faci ceva intr-o astfel de situatie, pentru ca de multe ori iti este foarte teama. Aceeasi teama care te impiedica sa vorbesti despre asta. Ba mai mult, cand vedem reactiile celor din jur (vestimentatie, remember?) chiar avem senzatia ca noi am facut ceva rau. Poate, in sfarsit, prin intermediul acestor povesti, femeile nu se vor mai confrunta cu acest sentiment de vinovatie, pentru ca nu au niciun motiv.

Citeste si:

Scandalul Harvey Weinstein continua

Totodata, a venit momentul ca acesti pradatori sa fie scosi in fata si pedepsiti pentru faptele lor. Harvey Weinstein si Bill Cosby sunt doar doua nume care au creat scandaluri la Hollywood, insa nu este singura industrie in care astfel de abuzuri sunt ceva firesc. Glumele misogine, obscene exista poate in fiecare birou, iar daca nu razi, esti cumva o pudica si automat tu devii tinta lor. Mai grav este ca aceste glume sunt foarte populare in industria divertismentului, insa nimeni nu pare foarte deranjat, pentru ca hei, e doar o gluma, nu?

Ei bine, astfel de glume pot duce la comportamente periculoase si tocmai de aceea este momentul sa vorbim despre ceea ni se intampla. #metoo este si pentru tine.

Foto: Instagram