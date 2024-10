Ești epuizată psihic după divorț? Modalități să te reglezi emoțional

Un divorț e greu de dus sufletește, dar și logistic. Împărțiți bunuri, stabiliți cine și unde locuiește, dacă aveți copii e necesar să agreați un program de vizitare pentru zilele săptămânii, weekend, vacanțe, sărbători. Până și prietenii îi împărțiți, și chiar dacă nu vrei sub nicio formă să mai rămâi în contact cu fostul partener uneori ești nevoită. Iar dacă el insistă să rămâneți amici și tu nu simți că ți-ar face bine, ori că el nu merită asta dacă ți-a greșit într-un mod foarte urât, urmează și acest proces de lămurire să iasă definitiv din viața ta. Cum să îți revii după ceea ce ai putea numi cea mai mare dezamăgire pe care ai trăit-o vreodată? Lucrând activ la asta.

Acceptă schimbarea

Da, viața ta nu mai seamănă cu ceea ce știai înainte. Iar dacă tu crezi că supraviețuiește cel mai puternic, ei bine, cel mai adaptabil e de fapt cel câștigat. Iar mai departe e necesar să îți dezvolți această adaptabilitate, acceptând în primă fază că lucrurile stau exact așa cum sunt. Să te agăți mental de fosta căsnicie sau fostul partener e ca o piatră de moară pe care o porți prinsă de tine.

Nu forța prietenia

Dacă nu poți acum, e ok. Dacă nu vei putea niciodată, iar e ok. Unele căsnicii se transformă într-un soi de amiciții, unele nu. Nu te uita la exemplele din jur și nu te forța să fii ca prietenele tale. În plus, ca să ajungeți la acea amiciție, cu el sau familia sa de origine, e nevoie de timp și de comportamente care să îți demonstreze că într-adevăr el ori ei merită asta. Ești obligată să colaborați prin prisma copiilor? Redu contactul la minim.

Grija de sine e pe primul loc

Mâncarea, fumatul, alcoolul nu vor ajuta, pot alina pe moment suferința, dar consecințele asupra sănătății sunt mai mari decât peticul emoțional temporar. Ce înseamnă pentru tine a avea grijă de propria persoană? Așterne pe hârtie absolut toate gesturile, activitățile care reflectă asta, apoi începi să le pui în practică. Trebuie să fie lucruri simple, aplicabile zilnic, săptămânal, nu lucruri excepționale de realizat la 6 luni sau o dată pe an.

Recompensează-te

Pentru fiecare victorie mică, schimbare, tipar comportamental sau cognitiv înlocuit cu unul sănătos oferă-ți o recompensă. Pozitivul are nevoie de întăriri pozitive pentru a se fixa, mai ales acum în această perioadă unde negativitatea e ceva mai pregnantă. Înconjoară-te de oameni care te iubesc și te apreciază. Evită cel puțin o perioadă persoanele negativiste, panicarde ce îți pot alimenta starea deja proastă. Și la nivel social ai nevoie de un mediu relaxat, optimist, pozitiv.

Ce te încarcă?

Care sunt acele activități pe care ai fi curioasă să le experimentezi? Care erau activitățile ce îți aduceau plăcere, bucurie, relaxare? Ca să faci față acestui context delicat e important să-ți alimentezi cutia cu resurse. În locul epuizării să pui odihnă, somn suficient, alimentație corectă, meditație despre care se știe că ajută în gestionarea anxietății și depresiei, timp de calitate cu oamenii dragi ție, grijă de sine, activității care îți plac.

