Este shrekking, noua tendință în dating, o cale spre relații sănătoase sau menține tipare disfuncționale?

Shrekking uimește și pare ori un compromis nesănătos, ori o variantă de maturitate emoțională. Ambele sunt valabile și iată de ce.

Internetul a explodat în prezentarea unui nou trend în dating, și anume shrekking. Acest nume a fost împrumutat de la desenul animat Shrek și personajul căpcăun care fizic nu bifa nimic din ce și-ar fi dorit o potențială parteneră, dar sufletește conținea toate trăsăturile pe care ai vrea să le posede omul alături de care să-ți petreci întreaga viață. Și se pare că asta a început să se întâmple și în realitate, respectiv alegerea unui partener perceput ca inferior din punct de vedere fizic, căutând ca el moral și emoțional să se afle la un nivel înalt. Sună bine, dar, desigur, există plusuri și minusuri.

Nu este totul doar despre fizic

Poate că ai văzut pe stradă sau în cercuri sociale cupluri ce prezentau o discrepanță fizică imensă. Unul era foarte atractiv, iar celălalt banal sau poate chiar de-a dreptul urât, în termeni de etichete convenționale. Și te-ai întrebat ce se întâmplă acolo, cum este posibilă această uniune și cum de funcționează chiar de ani de zile. Deci shrekking nu a apărut recent neapărat, ci mai degrabă acum este consemnat public, și nu este nici despre celebra expresie frumusețea este în ochii privitorului.

Ci are mai degrabă legătură cu nevoi emoționale care sunt împlinite, de a fi iubit, a te simți în siguranță, a primi sprijin, a te simți văzut, auzit, înțeles, respectat, are legătură cu valori foarte importante care sunt comune cu persoana respectivă, cu interese comune și o chimie sau compatibilitate la nivel de stil de viață, hobby-uri sau o chimie intelectuală. Iar toate acestea adunate fac ca individul la prima vedere perceput ca Shrek să devină ulterior cu adevărat atractiv pentru cum este el ca om, nu raportat doar la fizic.

Curiozitate versus eliminare rapidă

Shrekking invită la un timp mai lung de cunoaștere, în care să-l descoperi pe celălalt, fără a aplica din start criteriul fizic eliminator. Stai de vorbă, ieși în oraș, vezi cum se comportă cu tine, cu ceilalți, este o analiză conștientă în care până la urmă ești mult atentă la tine și mai conectată la nevoile tale, dar și atentă să vezi dacă acest potențial partener se potrivește cu acele nevoi emoționale. Când începi să ieși cu cineva foarte atractiv se poate întâmpla efectul de halou, pentru că este un bărbat frumos să crezi automat că este și un om frumos, ceea ce nu se confirmă întotdeauna. Și practic să încerci să construiești o relație cu o iluzie sau o proiecție, nu cu cel care este în realitate.

Infirmarea miturilor

Dacă până acum considerai că cineva e persoana potrivită pentru tine dacă începi să tremuri când o vezi, ai anxietate, te tot întrebi care e statutul interacțiunilor voastre, nu dormi prea bine, musai trebuie să ai fluturi în stomac, shrekking te invită spre o abordare sănătoasă. Bărbatul din prima categorie cel mai probabil îți apasă toate butoanele, și nu în sensul bun. Shrekking îți clarifică această oportunitate în care poți alege și altfel, în care nu mai e cazul să crezi miturile despre cupluri vehiculate încă din adolescență, în care e în regulă să nu mai fi condusă de impuls, și în care să te uiți la criterii mai relevante pentru o relație pe termen lung decât fizicul, fără ca pasiunea sau atracția sexuală să fie scoase din discuție.

Devine o strategie de evitare…

… emoțională atunci când alegerea de tip shrekking este percepută ca un compromis, lași de la tine, accepți ceva ce nu îți convine de fapt. Te percepi superioară, nu îl apreciezi cu adevărat pe partener și raportul acesta inegal este exprimat cu fiecare ocazie. Rămâi în relație, dar fantasmezi cum îl vei găsi pe cel 100% potrivit, care să întrunească absolut toate criteriile, un fel de unicorn sau bărbatul perfect. Poate chiar ești atentă la potențiale ocazii și le explorezi într-o formă sau alta.

În acest compromis se inserează o dinamică de putere și control, în care, tocmai prin prisma compromisului, să ceri obediență. Eviți intimitatea emoțională, apropierea prea mare este interpretată ca fiind periculoasă, relația sufocantă uneori, iar căutarea de defecte care îți permite dezactivarea emoțională și fuga devine cu atât mai simplă când ai ales un partener pe care îl consideri sub nivelul tău la capitolul atractivitate fizică.

Citește și:
Cum să te concentrezi pe tine când ieși la întâlniri, și să nu fie doar despre celălalt

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Publicitate
