Cum să te concentrezi pe tine când ieși la întâlniri, și să nu fie doar despre celălalt

Mersul la întâlniri devine un fel de olimpiadă în plan romantic unde trebuie tu să performezi? De ce e nevoie de o schimbare de optică.

  Cristescu Catalina
Cum să te concentrezi pe tine când ieși la întâlniri, și să nu fie doar despre celălalt

Există mai multe categorii de nevoi emoționale, dar aici le abordăm pe primele două foarte importante prin prisma cărora ajungem să ne comportăm în diverse moduri care în final nu ne servesc cu adevărat. Categoria atașament, să te simți în siguranță, că ai încredere, să te simți acceptată, apreciată, văzută, înțeleasă, sprijinită, categoria competență și autonomie în care ești în stare, capabilă, poți. Și pentru că îți dorești mult conexiunea emoțională, să nu ratezi șanse, comportamentul tău atunci când mergi la întâlniri îl face pe potențialul partener o adevărată vedetă pe care te concentrezi exclusiv, uitând de tine și de ceea ce ai tu nevoie cu adevărat, uitând inclusiv și de ceea ce presupune o alegere corectă a unui viitor partener. În sensul în care depui efort ca tu să fii bună pentru el, fără să evaluezi dacă el este cu adevărat bun pentru tine.

Intră în rol de observator

Dacă scena respectivă, de la restaurant, cafenea, oriunde vă aflați, ar fi observată de o vecină sau de o prietenă în care tu ai încredere, ea oare ce ar observa? Ca și cum cineva s-ar uita pe fereastră, pe gaura cheii sau pe vizor dar către voi. Îți este dificil să faci asta de la masă? Mergi la toaletă și când te întorci și te îndrepți spre masă lasă-ți câteva momente pentru această analiză.

Nu-ți ignora dialogul interior

Ce anume zice el? Întreaga miză a fericirii vieții tale este pusă pe această întâlnire sau această persoană? Ești ancorată în realitate sau faci niște predicții roz despre viitor fără să îl cunoști pe omul acesta sau fără ca el să-ți dovedească faptul că și pune în practică ceea ce declară cu entuziasm? Observă-ți tendința de a construi scenarii și oprește-le conștient, activ. Nu știi cum să te aduci în prezent? Ia un obiect și plimbă-l între degete, descoperindu-l preț de 1 minut cu ajutorul simțului tactil. Descrie-ți rapid 5 lucruri pe care le vezi, 4 pe care le auzi, 3 pe care pe poți atinge, 2 pe care le poți mirosi, 1 pe care îl poți gusta. Simte scaunul stabil sub șezut. Mută-ți atenția către ceea ce simți în corp.

Îndreaptă reflectorul către tine

Poate că de multe ori te trezești întrebându-te oare ce gândește despre tine, cum se simte cu tine cel cu care ai ieșit în oraș, cât de mult te place… Ca și cum ești la un extemporal relațional la care vrei să iei nota 10, să fii o elevă premiantă. Aici e despre competență. Dar cum ar fi să te întrebi: eu cum mă simt cu omul acesta acum la întâlnire? Mă simt respectată, tratată frumos, în siguranță, apreciată? Cum se desfășoară interacțiunea, se potrivește ea cu valorile mele? De asemenea, e foarte important să clarifici tu cu tine ce anume îți dorești de la un partener de cuplu. Sigur că relația perfectă și partenerul perfect nu există, iar acum nu îți supui partenerul de întâlnire la un test grilă unde bifezi tu pe foaie în locul lui. Ci a avea în minte anumite repere importante pentru tine.

Cum crezi că îți alini partenerul, dar de fapt îi întreții comportamentele nesănătoase

