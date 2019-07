ERIK FRANK, dintr-un sat de 200 de locuitori, la #1 pe Radio in Romania

ERIK este una dintre cele mai fresh aparitii din industria muzicala, cu implicari in hit-uri precum “Ruleta” (Inna) sau “Matame" (Antonia), implicari atat ca artist, cat si compozitor. Vocea si infatisarea sa, alaturi de faptul ca vorbeste fluent 4 limbi, i-au indus insa in eroare pe fani, Erik fiind nascut si crescut in Romania.