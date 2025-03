Ellen Ringier, o figură importantă în publicistica din Elveția, a murit la 73 de ani

Ellen Ringier a murit pe data de 19 martie 2025, la vârsta de 73 de ani, după o boală gravă, înconjurată de familia ei la Zurich, conform anunțul făcut de Marc Walder, CEO al Ringier, într-un articol scris pentru publicația elvețiană Blick.

Ellen Ringier a murit 73 de ani

Ellen Ringier a fost jurnalistă, filantropă, fondatoare a Fundației Elternsein și editoare a revistei pentru părinți Fritz+Fränzi. În toate demersurile în care s-a implicat de-a lungul vieții, s-a ghidat după un motto venit din partea bunicului ei: „All life is about to give other people a chance” (Singurul lucru care contează în viață este să le oferi altora o șansă, n. red.). Acest motto l-a transformat și în misiunea vieții ei.

De asemenea, Ellen Ringier a avut și o influență remarcabilă în ceea ce privește cultura, fiind președinta Muzeului de Artă Concretă și Constructivă și membră în consiliul de administrație al Teatrului din Zürich. Ea a fost fondatoarea inițiativei „Rock gegen Hass” (Rock împotriva urii, n. red.) și a luptat mereu împotriva antisemitismului și intoleranței.

Marc Walder, CEO al Ringier, punctează în articolul publicat în Blick faptul că Ellen Ringier a pus un preț foarte mare pe independența ei, fie că a fost vorba de viața personală sau cea profesională. În activitățile ei culturale și filantropice și în rolul de editoare și-a urmat mereu propria voce și libertatea de decizie.

Ellen Ringier a luat întotdeauna atitudine și lasă în urmă atât o muncă impresionantă, cât și filosofia de viață inspirațională: „Nu trebuie doar să pretinzi că faci, trebuie să faci de fapt.” Ea ne amintește că ceea ce facem pentru noi înșine, ar trebui să facem și pentru alții.

Marc Walder, CEO al Ringier, mai adaugă: „Cu Ellen Ringier, pierdem o personalitate vizionară, o filantropă dedicată și un model de urmat pentru generații. Moștenirea ei va trăi în viața tuturor celor pe care i-a atins și i-a inspirat. Fie ca memoria ei să ne încurajeze să contribuim la o societate mai bună.”

Foto: Facebook Ellen Ringier



Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro