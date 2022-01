Descoperă metodele prin care rămâi motivat când înveți ceva nou!

Învățarea de noi abilități poate necesita timp și răbdare. Cu toate acestea, atunci când te angajezi să înveți ceva nou, îți poți spori considerabil oportunitățile de avansare în carieră, îți poți extinde rețelele profesionale și îți poți îmbunătăți baza de cunoștințe. În acest articol, explorăm importanța deprinderii de noi abilități, cum să-ți păstrezi motivația pe parcursul procesului și cum să-ți îndeplinești obiectivele de învățare.

Text: Mihaela Pascari

Reperează ce te interesează!

Nu ești forțat de împrejurări să te axezi pe un singur subiect atunci când te decizi să înveți ceva nou. Ești liber să alegi orice temă sau activitate care te atrage. Fie că este vorba de sport, astrofizică, gătit sau IT poți aprofunda respectivul subiect și să dobândești, cu această ocazie, abilități într-o nouă activitate. Cercetează mai multe subiecte și gândește-te care te interesează cel mai mult. Dacă te atrage un subiect, sunt șanse mult mai mari să-ți păstrezi motivația pe parcursul procesului de învățare!

Înveți și câștigi și la capitolul sănătate!

Învățarea poate reduce drastic nivelul de stres, poate îmbunătăți funcția memoriei, îți poate ameliora starea de spirit și capacitatea de a învăța în viitor. Învățarea crește densitatea mielinei, substanța albă din creier. Iar asta îți va permite să înveți mai eficient și mai rapid în viitor. Se spune că anumite tipuri de învățare, cum ar fi învățarea mânuirii unui instrument muzical, întârzie apariția simptomelor de Alzheimer și demență.

O bună metodă de a prelua controlul asupra propriei vieți

În special în timpul restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, poate fi ușor să-ți recâștigi controlul asupra propriei vieți prin învățarea a ceva nou. Incapacitatea de a călători peste tot și de a explora lumea te poate face, de asemenea, să simți o lipsă de scop. Învățând lucruri noi, poți recâștiga și simțul scopului. Poți simți că ai realiza ceva, îți dezvolți cunoștințele și ai o direcție în viață. Iar aceste sentimente te ajută să ai o mult mai bună stare emoțională.

Vizualizarea succesului te ajută în acest demers

Uneori poate fi dificil să-ți recunoști propriile succese, mai ales când ești atât de prins de ceva nou pentru tine. Un sfat util care te poate ajuta să conștientizezi că ești pe drumul cel bun și-ți poate crește motivația succes este crearea unei liste cu toate lucrurile pe care le-ai realizat. Ea poate fi updatată zilnic, săptămânal sau chiar lunar. E important să-ți recunoști și să-ți apreciezi propriul succes – ești mai departe decât crezi că ești! Fie că este vorba despre o listă într-o agendă, sticky notes sau un calendar ținut online, orice îți va fi de ajutor!

Ia-ți parteneri de cursă la fel de motivați!

Când te înconjori cu oameni pozitivi și motivați, ei îți vor oferi cel mai mult sprijin și încurajare. Adună o rețea mică, de calitate, de persoane care te vor sprijini în atingerea obiectivelor. Iar dacă sunt oameni care încearcă să te descurajeze, ignoră negativitatea lor. Critica constructivă este necesară pentru schimbarea comportamentului, dar descurajarea nu te va ajuta să-ți păstrezi motivația.

Spre exemplu, dacă vrei să dezvolți competențe în domeniul IT și vrei să cunoști oameni cu aceleași interese, atunci te poți înscrie la cursurile de IT puse la dispoziție de eJobs România, prin proiectul Cursuri de IT by eJobs. Acestea sunt create printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ce trebuie să știi despre cursuri:

– Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

– Au loc de luni până vineri, între orele 17:00 / 17:30 și 20:00 / 20:30 (ora de începere se stabilește la prima oră de curs)

– Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

– Se întâmplă 100% online

– Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Contactează-ne la 0729 699 505 sau [email protected]!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro