De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni

Nu ești deloc încântată de familia partenerului tău, dar un război cu siguranță nu îți va ajuta cuplul și nici pe tine.

  de  Cristescu Catalina
De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni

El este un om grozav și câteodată te întrebi cum este posibil asta uitându-te la dinamicile din familia sa de origine și valorile, principiile, stilul de viață pe care membrii familiei le expun. Ar fi foarte simplu dacă nu v-ați întâlni niciodată, dar asta ar însemna situații delicate și chiar conflicte serioase în cuplul tău. Dacă el alege conștient să întrerupă orice legătură cu familia sa ori să rărească cât se poate de mult contactul e alegerea partenerului, legată de nevoia lui de siguranță, de protecție, dar să forțezi sau să impui tu acest lucru nu ar fi indicat. Sigur, există și posibilitatea ca el să îi viziteze și separat, iar în alte ocazii să mergeți împreună, un mix negociat cu rezultat rezonabil. Iar în toată ecuația relațională poziționarea ta să fie una distantă dar agreabilă.

Provocarea loialității

Partenerul îți este loial ție, partenera cu care a ales să își împartă viața. Dar el este loial și familiei din care provine, chiar și atunci când sunt o mulțime de aspecte care nu îi plac la propria familie. Să îi ceri să întrerupă legătura cu părinții sau frații lui creează un conflict intern puternic, o luptă între cele două loialități care presupune un consum emoțional foarte puternic pentru toată lumea. Este o luptă în care nu vor fi câștigători, doar pierderi.

Tipar repetat?

Oare această poziționare a ta are legătură cu un spirit competițional dus la extrem, o ambiție canalizată deficitar? În care tu vrei să deții puterea, controlul, tu să fii cea care câștigă, tu să fii persoana dominantă? Și ca atare relația cu familia lui devine noul teren în care să se manifeste acest tipar pe care l-ai mai văzut și în alte relații ale tale din trecut, poate chiar și în relațiile de prietenie? Ce ai pierdut și ce ai câștigat? Ești dispusă să îți pui astfel în pericol relația actuală?

Antrenament pentru creier

Un schimb elegant, un comportament decent, politicos, un pas în spate din rolul de observator care nu acționează în niciun fel. În această manieră îți antrenezi zona din creier responsabilă de reglarea emoțională și luarea deciziilor.

Nu îți castrezi emoțional partenerul

El este un adult, să îți pui tu armura luptătorului, să ripostezi tu în locul lui în fața familiei sale, să le pui tu limite în locul lui, practic în felul acesta îi iei orice putere. El este redus la rolul de copilaș pe care îl apără altcineva, o altă mămică mai bună. Iar să devii mamă pentru partenerul tău de cuplu este ultimul lucru pe care ți l-ai dori. Dinamica aceasta are mult mai multe nuanțe, îți vei asuma și mai multe responsabilități în locul său, tu vei lua deciziile, iar la un moment dat te vei simți copleșită și singură în doi.

Antrenarea răspunsului corect

În fața a ceea ce interpretăm drept pericol reacțiile sunt de îngheț, fugă sau luptă. Iar dacă tu consideri pericol familia lui și obișnuiești să reacționezi din modul de luptă, relația decentă reprezintă controlarea acestui răspuns de luptă și înlocuirea cu varianta sănătoasă care nici nu te ține în alertă continuă, nici nu are potențialul de a-ți sabota relația. Practic te antrenezi să ieși din modul de supraviețuire.

Tipuri de limite care crezi că sunt corecte dar distrug conectarea emoțională în cuplu

