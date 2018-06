Dacă partenerul tău face aceste 10 lucruri, îti dovedește cât de mult te respectă

Abia ai intrat într-o relație și te întrebi dacă el te tratează așa cum meriți? Aceasta este o întrebare des întâlnită, deoarece este foarte ușor să treci cu vederea peste un comportament nerespectuos din partea partenerului, atunci când ești la începutul unei relații când totul este dulce ca mierea și simți că te îndrăgostești.

Totuși este ușor să îți dai seama dacă partenerul te respectă atunci când te uiți după aceste 10 semne.

1. Îți acordă toată atenția

Acest semn este unul destul de evident deși cea mai comună problemă pe care o au femeile este sentimentul că partenerul nu le acordă destulă atenție. Ai grijă să faci o diferență între lipsa de atenție și dreptul tău de a te simți dorită de bărbatul din viața ta. Însă când un bărbat te respectă, el vrea să te vadă, să vorbească cu tine, îți va răspunde mereu la telefon și îți acordă tot timpul lui, atunci când sunteți împreună.

Dacă acesta continuă să anuleze planurile pe care le aveți împreună, nu îți răspunde la mesaje, nu îți propune să ieșiți la date-uri sau conversează cu prietenii lui prin mesaje atunci când sunteți la o cină romantică, atunci ultimul lucru la care se gândește este respectul pentru tine. Fiecare dintre noi merită atenția pe care vrei să o dăruiești într-o relație și dacă el se comportă de parcă nu ar fi disponibil- fizic, emoțional sau psihic, treci mai departe și încearcă să cauți pe cineva în care îți poți investi timpul, care este interesat și disponibil.

2. Este interesat de opiniile tale

Nu este nimic mai rău decât să vrei să fii ascultată într-o conversație și să fii ignorată de la început. Chiar dacă e de acord cu tine sau nu, un bărbat care te respectă o să fie interesat în ceea ce ai de zis și o să-și dorească să dezbată fiecare detaliu. O să fie curios să vadă felul în care gândești și o să vrea să îți stie și cel mai ascuns gând.

Mai mult decât atât, o să îți ceară opinia de cele mai multe ori și o să o ia foarte în serios. Ca și femeile, bărbații vor compania unei persoane care poate să îi sfătuiască, să le ofere diferite percepții și să îi stimuleze mental. Dacă ești cu un bărbat care bufnește în râs atunci când îți spui punctul de vedere, sau îl ignoră complet, nu doar îți arată că nu te respectă dar dă și dovadă de imaturitate.

3. Nu încearcă să te controleze

Atunci când te gândești că o persoană, fie un bărbat, un șef, sau un părinte încearcă să te controleze, primul motiv care îți trece prin cap este probabil nesiguranța sau frica. De exemplu, un șef ar face asta deoarece își folosește puterea pentur a-și acoperi problemele pe care le are cu încrederea în sine. Un părinte poate încerca să te controleze deoarece îi este frică de ce ți s-ar putea întampla.

Atunci când ești într-o relație, bărbații care vor să te controleze fac asta deoarece în acest mod se protejează pe ei. Deși de cele mai multe ori acest lucru se menifestă ca o demonstrație de putere și tărie, acest comportament vine dintr-un loc ascuns de frică și nesiguranță . La început, te poate controla doar prin ați comanda mâncarea fără a te înreba ce preferințe ai sau prin influențarea deciziilor pe care vrei să le iei.

În timp, aceste lucruri mărunte o să se transforme în gelozie, posesie și manipulare și în unele cazuri chiar și în violență. Încearcă să te respecți îndeajuns să îți controlezi singură viața.

4. Nu se ascude de emoții și de ce simte pentru tine

Ar putea fi un stereotip că bărbațiilor le este greu să-ți arate și să îți spună ce simt pentru tine dar de cele mai multe ori este adevărat. Fie că sunt anumite preconcepții impuse de societate, modul în care a fost crescut sau anumite nesiguranțe, lumea nu acceptă atât de ușor un bărbat care este deschis și nu are rețineri să vorbească despre sentimentele lui ,față de cum acceptă o femeie care face asta. Așa că atunci când el vorbește cu tine despre fricile și grijile pe care le are, poți să fii sigură că te respectă îndeajuns încât să îți arate partea lui vulnerabilă.

Acest lucru are legătură atât cu încrederea cât și cu respectul pe care îl are pentru tine. De fapt este greu să ai încredere într-o persoană fără să o respecți, deoarece nu te simți în siguranță să faci asta cu o persoană a cărei păreri nu contează.

