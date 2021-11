Daca iti este destinat… simti cu toata inima ta.

Daca iti este destinat, nu va fi o relatie toxica. Nu iti va scoate la iveala nesiguranta, temerile, fricile, defectele. Din contra, te va iubi pentru ceea ce esti, te va aprecia, te va sustine si va aduce pace in viata si in inima ta. Daca iti este destinat, nu se va simti ca o povara. Nu va trebui sa explici nimanui de ce nu este alaturi de tine in momentele dificile.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro