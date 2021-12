Cum poți profita de Sărbători pentru a învăța ceva nou în carieră

Ai început să numeri zilele până la vacanța de sărbători în care să petreci timp prețios în compania celor dragi. Și merită să te relaxezi după un an plin de provocări, în care ai luat probabil și decizii în carieră și ți-ai propus să faci lucrurile mai bine în 2022. Dacă ai în plan o reconversie în carieră, poate în domeniul IT, sărbătorile pot fi o bună oportunitate pentru a învăța. Ai ocazia de a înțelege în ritmul propriu anumite noțiuni de programare sau testare, care poate ți se par mai dificile, de a exersa și de a dezvolta chiar mici proiecte pe cont propriu, care vor da un plus CV-ului tău.



Ne-am gândit însă că într-o perioadă cu multe tentații, este dificil să-ți faci timp și pentru studiu, dar și pentru distracție. Descoperă cum ar trebui să-ți planifici procesul de învățare în timpul sărbătorilor pentru a avea un 2022 așa cum îți dorești în carieră.

Text: Mihaela Pascari

Alege cursul în IT care ți se potrivește

eJobs organizează cursuri IT , printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Înscrie-te încă de pe acum pentru 2022 și alege ce curs ți se potrivește. Dacă ești atentă la detalii și la identificarea erorilor în site-uri, poți alege Cursul de Tester. Dacă ai înclinație spre design, poți alege cursul de Programator JavaScript .

Cursul de Tester – Vei învăța cum să descoperi defectele website-urilor, aplicațiilor și programelor dezvoltate de programatori. Vei contribui la crearea celor mai tari website-uri.

Cursul de Programator JavaScript – Vei învăța cum să creezi pagini web (cu ajutorul JavaScript, HTML, CSS), dar și aplicații web.

Informații practice despre cursurile în IT

Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

Au loc de luni până vineri, între orele 17:00 / 17:30 și 20:00 / 20:30 (ora de începere se stabilește la prima oră de curs)

Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

Se întâmplă 100% online

Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

Includ consiliere în carieră

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Contact: 0729699505

Acordă atenție planificării timpului

Gândește-te la orele tale cele mai bune, când ai energie și poftă de a studia. Poate ești productivă dimineața devreme sau noaptea. Programează-ți timpul de studiu în funcție de momentele în care simți că te concentrezi cel mai bine și ai rezultate. Pentru a fi sigură că respecți programul stabilit, creează evenimente și notificări în Google Calendar. Această practică îți va fi de ajutor și în menținerea unei rutine și în combaterea acelor tentații specifice sărbătorilor, cum ar fi aceea de a adormi mai târziu și de a te trezi mai târziu decât de obicei. Și nu uita ca pe lângă lucru și pasiune pentru IT, să incluzi în programul tău și activitățile de vacanță, pentru a crea un echilibru sănătos între muncă și viața personală.

Descoperă acel spațiu unde te poți concentra

În timpul sărbătorilor, acasă este o atmosferă de sărbătoare. Copiii, rudele și prietenii, dar și delicatesele culinare te pot distrage de la studiu. Când devine prea dificil să te concentrezi, alege să-ți muți biroul de studiu într-un hub sau într-o cafenea cu un spațiu mai retras. Câteva ore de studiu continuu, fără distrageri, te vor ajuta să finalizezi mai repede ceea ce ți-ai propus și să ai apoi timp și pentru cei dragi.

Dezactivează notificările

Când stabilești un timp pentru studiu, ar trebui să i te dedici, fără a mai face și alte lucruri, cum ar fi să răspunzi la e-mailuri sau să vorbești la telefon. Ai nevoie doar de disciplină pentru a elimina distragerile. Un exercițiu eficient este să dezactivezi notificările de pe telefonul mobil și să dai log off de pe rețelele de socializare. Va fi dificil, însă rezultatele nu vor întârzia să apară!

Recompensează-te pentru reușite

Micile atenții funcționează atât de bine pentru copii și cu siguranță funcționează și pentru adulți. Recompensează-te atunci când ai terminat de învățat ceva ce ți se părea dificil. Poți alege să-ți cumperi ceva, să ieși la un restaurant sau să te bucuri de o zi liberă. Pentru realizări mai mari, poți stabili și recompense mai mari, pentru a te motiva suplimentar.

Găsește inspirație în TedTalks



Studiul ar putea deveni plictisitor dacă nu ai și motivația necesară. Lideri din diferite domenii îți pot fi sursă de inspirație și de motivație. Caută pe TedTalks clipuri în care aceștia povestesc despre experiențele lor în carieră, despre ceea ce au învățat. Este o modalitate bună prin care îți poți recâștiga motivatia necesară pentru studiu.

Pune în agendă următarele TedTalks pentru a deprinde tehnici de învățare:

How a Student Changed her Study Habits by Setting Goals and Managing Time – Yana Savitsky, elevă de liceu, povestește cum metoda Pomodoro a schimbat modul în care gândește și învață, permițându-i să profite la maximum de timp și să-și atingă obiectivele. How to Study to Maximize Performance – Astăzi, învățarea este o abilitate necesară atât pentru studenți, cât și pentru adulți, având în vedere ritmul în continuă schimbare în care trăim. În discursul lor informativ, bazat pe cercetare, Elizabeth și Robert Bjork (profesori de psihologie la Universitatea din California) oferă tuturor celor care doresc să maximizeze performanța idei pentru un studiu eficient și sănătos. Tim Urban – Inside The Mind Of A Master Procrastinator – Amânarea este o provocare continuă. Te confrunți poate cu ea nu numai când vine vorba de învățare, ci și în activitățile tale zilnice. Și, de multe ori îți consumi toată energia în preajma deadline-urilor? Află ce efecte, mai puțin plăcute, poate avea amânarea chiar și atunci când nu ai un deadline. Diana Laufenberg- How to Learn from Mistakes – Toți facem greșeli. Când îți urmezi pasiunea, vei realiza că eșecul stă la baza succesului și nu notele mari de la teste. Află cum să preiei controlul asupra modului în care studiezi și învață mereu din greșeli! Ben Dunlap: The Life-Long Learner – Ben Dunlap, autor american și profesor, folosește puterea storytelling-ului pentru a sublinia importanța învățării pe tot parcursul vieții. Învățarea nu se termină la absolvire, trebuie să-ți păstrezi mereu curiozitatea.

Nu uita de relaxare

Ai putea fi tentată să dedici studiului mai mult timp decât ți-ai propus, pentru că, în IT nu toate lucrurile îți ies din prima. Gândește-te însă că este important să menții echilibrul între învățare și timpul de calitate petrecut cu familia și prietenii. Cu obiceiurile potrivite de studiu, poți ajunge la acest echilibru și la acea doză de energie de care ai nevoie pentru a persevera în acest domeniu.

Tot ce trebuie să faci pentru o carieră așa cum îți dorești în 2022 este să pui în aplicare acest plan. Te va ajuta să menții un ritm constant de învățare a limbajelor de programare sau a testării și vei avea și timp liber pentru a-ți încărca bateriile. Curaj! Să ai o vacanță productivă, cu timp bun pentru tine!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro