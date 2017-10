Costume de Halloween in trend in 2017 (Galerie Foto)

Iti venim in ajutor si iti spunem totul despre costume de Halloween in trend in 2017, ce se poarta si cum poti impresiona.

Milioane de persoane din lumea intreaga sarbatoresc anual, in noapte de 31 octombrie, Halloween.

Nu este de mirare tinand cont de faptul ca este aproape singura ocazie in care poti sa te costumezi exact asa cum vrei, fara ca tinuta sau machiajul sau coafura ta sa para exagerate.

Este si cea mai buna ocazie in care sa iti alegi un costum care sa impresioneze si, de ce nu, sa atraga cat mai multe aprecieri pe retelele de socializare.

Daca te-ai plictisit de traditionalele costume de politista, pisica sau stafie (chiar daca vorbim de variantele sexy ale acestor costume), cel mai bine ar fi sa vezi care sunt acele costume de Halloween in trend in 2017.

Sunt numeroase surse de inspiratie, insa nimic nu este mai potrivit decat un costum desprins parca din filmele si serialele tale preferate sau din imaginile celebre cu vedete, fotografii care au atras milioane de like-uri pe retelele de socializare.

Idei de costume de Halloween in trend in 2017:

Si pentru ca am vorbit de filme, iti dezvaluim ca printre costume de Halloween in trend in 2017 se numara cele inspirate din pelicule de mare succes la box-office, precum „Wonder Woman”, „Frumoasa si Bestia”, „Baywatch” sau „Suicide Squad”. Nici serialele nu pot fi ignorate: „Game of Thrones”, „Glow”, „Stranger Things” sau „The Handmaid’s Tale” iti ofera numeroase variante.

Retelele de socializare si vedetele care stabilesc record dupa record cu fiecare imagine postata sunt si ele o buna sursa de inspiratie pentru costume de Halloween in trend in 2017. Vorbim de imagini precum prima fotografie cu gemenii lui Beyonce sau cum o peruca si un machiaj profesionist te pot transforma in copia fidela a lui Kylie Jenner.

Nu iti fie teama nici sa apelezi la costume devenite iconice precum cele purtate de Julia Roberts in „Pretty Woman”, Alicia Silverstone in „Clueless” sau Audrey Hepburn in „Breakfast at Tiffany’s”.

Foto: PR