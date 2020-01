Cine va câștiga la premiile Oscar 2020: predicțiile redacției ELLE

Cu sezonul premiilor în plin avânt, nu e de mirare că toată lumea se întreabă deja cine va câștiga la premiile Oscar 2020. Concurenți redutabili sunt, scandaluri, deja, avem prea multe (și, da, ținem și noi să subliniem că Greta Gerwig ar fi trebuit să se afle în categoria celor mai buni regizori pentru Little Women), cele câteva ceremonii de până acum ne dau o idee încotro bate vântul succesului, așa încât nu ne mai rămâne decât să vă expunem argumentele noastre.

Cine va duce acasă trofeul pentru cel mai bun film la Oscar 2020?

Poate că The Irishman ți-a stârnit nostalgii pentru lumea evocată (în repetate rânduri) de Martin Scorsese, poate că Joker ți-a urcat părul pe ceafă și Marriage Story ți-a arătat cum se destramă o căsnicie cu acuratețea unui roman psihologic, însă nici unul dintre aceste filme nu are prea multe șanse la marele premiu. De Ford vs. Ferrari, Jojo Rabbit sau Little Women nici măcar nu merită să vorbim, iar Parasite, nominalizat și la film străin, se va mulțumi, probabil, cu trofeul de acolo. Iar asta ne lasă cu 1917 și Once Upon a Time in Hollywood drept favoriți. Și cum se cunosc atât pasiunea membrilor Academiei pentru filme de război, cât și pentru povești despre cum era Hollywood-ul odată… pariul nostru este 1917.

Cel mai bun regizor

Nu e de mirare că Greta Gerwig nu și-a găsit locul în această categorie a băieților. Bong Joon Ho, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Todd Phillips și Martin Scorsese fac legea aici, iar cel mai bun regizor la Oscar 2020 va fi desemnat, cel mai probabil, Quentin Tarantino – și asta pentru că există o senzație generală că premiul îl aștepta de mult, că un regizor merită aplaudat pentru consistență și pentru că povestea pe care a ales să o spună, cu ajutorul unei distribuții all stars, e pe placul Academiei.

Cel mai bun actor în rol principal

Cele mai disputate categorii la Oscar 2020 sunt cele pentru actorie, și asta este foarte bine. Așa încât, oricât am crede că Antonio Banderas merită de multă vreme un trofeu doar pentru că este el însuși, că Leonardo DiCaprio a devenit un favorit al criticilor sau că Jonathan Pryce a fost fermecător în rolul Papei Francisc, trebuie să ne păstrăm bunul simț și să o spunem fățiș. Singurul care ar putea să îi ia Oscarul de sub nas lui Joaquin Phoenix (Joker) este Adam Driver, pentru rolul din Marriage Story. Dar sunt slabe șansele.

Cea mai bună actriță în rol principal

Ca de obicei, și categoria dedicată celor mai bune actrițe în roluri principale este aglomerată. O avem acolo pe Charlize Theron jucând-o pe jurnalista conservatoare Megyn Kelly în Bombshell, pe Renee Zellweger întruchipând o legendă a Hollywood-ului, Judy Garland, în Judy, pe Cynthia Erivo asumându-și rolul legendarei Harriet Tubman în Harriet, o poveste despre sclavie și libertate, ca să nu mai vorbim despre Scarlett Johannsson, excelentă în suferința ei în Marriage Story, sau Saoirse Ronan, o Jo March minunată în Little Women. Dar dacă nu se întâmplă nimic spectaculos, Charlize Theron va fi greu de oprit în drumul ei către încă o statuetă aurie la Oscar 2020.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Are rost să mai vorbim despre categoria aceasta atunci când este deja clar că toată lumea își dorește ca Laura Dern să câștige? Este cea de-a treia nominalizare a ei, iar Scarlett Johansson, cealaltă nominalizată cu șanse mari, are probabil voturile deja divizate între nominalizarea pentru Marriage Story și aceasta, pentru rol secundar, în Jojo Rabbit. Și chiar dacă Kathy Bates merită un Oscar și când iese din casă, Florence Pugh este noua revelație a industriei și Margot Robbie nu a fost deloc rea în Bombshell, zarurile lasă impresia că au fost deja aruncate și o arată pe Dern câștigătoare.

Cel mai bun actor în rol secundar

Nici în această categorie de la premiile Oscar 2020 nu prea există loc de discuții, la cum s-au așezat lucrurile pentru Brad Pitt până acum. Pare că este anul lui, nu are încă un Oscar pentru actorie (ci doar ca producător pentru 12 Years a Slave), iar concurenții lui, cât ar fi de redutabili, au văzut zile mai bune (și premii mai multe). Tom Hanks în A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins în The Two Popes, Al Pacino în The Irishman nu sunt de ignorat, dar trebuie să spunem că toată critica îl consideră ca principal contracandidat pe Joe Pesci (care are deja un Oscar acasă), așa că Brad Pitt are cale liberă (și suficiente variante de discurs pregătite, după cum s-a văzut la ceremoniile de până acum).

Cel mai bun scenariu adaptat

Doar pentru că Little Women a fost furat în alte categorii o să îi acordăm din principiu șansa principală pentru acest trofeu. Altfel, Little Women este o carte pe care aproape toată lumea o adoră (și care a generat multiple ecranizări și puneri în scenă), așa încât nu vedem alt candidat (în afară de Jojo Rabbit, poate), care să îi țină piept.

Cel mai bun scenariu original

Categoria dedicată celui mai bun scenariu original este, prin tradiție, cea unde sunt recompensate filmele bune, dar cu un departament de marketing insuficient de puternic. Însă de data aceasta printre Marriage Story, Parasite și Knives Out s-au strecurat și 1917 și Once Upon a Time in Hollywood. Cinstit ar fi ca Marriage Story, revelația amatorilor de finețuri psihologice, să câștige în această categorie la Oscar 2020. Asta dacă nu avem parte de vreo surpriză pentru domnul Tarantino.

Cel mai bun film străin

Prin tradiție una dintre cele mai importante categorii pentru cinefili, fie și numai pentru că ne dă ocazia să descoperim cum se fac filme în alte culturi, categoria dedicată filmului străin e foarte previzibilă în acest an. Și asta datorită succesului de care s-a bucurat Parasite de la Cannes și până acum. E clar că acesta este favoritul categoriei, dar dacă ești în căutare de filme bune insistăm să vezi și celelalte nominalizate: Corpus Christi, din Polonia, Honeyland, din Macedonia de Nord, Les Miserables, din Franța, și Pain and Glory al lui Pedro Almodovar, din Spania.

Cel mai bun documentar

Cât despre cel mai bun documentar, e foarte posibil ca trofeul la Oscar 2020 să meargă către o producție Netflix. Rețeaua de streaming are două concurente serioase aici, American Factory și The Edge of Democracy. Dar nu sunt de ignorat nici For Sama, The Cave și Honeyland (nominalizat și aici, dar și la film străin).

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro