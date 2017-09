Cine este romanca de vita nobila care a donat 400.000 de euro pentru o sala de operatii

Pentru ca vestile rele se raspandesc tot timpul mai repede, noi ne propunem sa aducem in fata lucrurile pozitive care au loc pe meleagurile noastre. Ieri, o romanca, si nu una oricare, a demonstrat ca generozitatea este la ea acasa in Romania.

Din 25.09.2017, spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino din Bucuresti are o noua sala de operatie, in cadrul Sectiei de Chirurgie Generala. Reabilitarea a fost posibila in urma unei donatii de 400.000 de euro facute de o romanca stabilita in Marea Britanie. Fapta femeii a ajutat si la dotarea sectiei de Neonatologie a spitalului, care a fost imbunatatita cu sase echipamente medicale moderne pentru ingrijirea nou-nascutilor.

Reprezentatii Administratiei Spitalelor si Seriviciilor Medicale Bucuresti au confirmat faptul ca una din cele patru sali de operatie ale spitalului –sala Prof Dr. Ioan Juvara- a fost complet reabilitata cu ajutorul acestei donatii. Acestia au specificat faptul ca din aceeasi donatie s-au facut si imbunatatiri in sectia de Neonatologie a spitalului.

„Spitalul clinic Dr. Ioan Cantacuzino, una dintre cele 19 institutii medicale aflate in administrarea ASSMB, are incepand de astazi, o sala de operatie complet noua, in cadrul sectiei de Chirurgie generala. Aparatura din blocul operator al sectiei de Chirurgie este de ultima generatie si a fost achizitionata din fondurile Primariei Municipiului Bucuresti”, potrivit Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.

Numele donatoarei este Sanda Carciog-Rizescu, o romanca stabilita in Marea Britanie de trei decenii. Femeia a decedat in 2015 si a lasat numeroase dispozitii testamentare. Din declaratiile oficiale rezulta ca donatia de la Spitalul clinic Dr. Ioan Cantacuzino a fost realizata prin intermediul domnului Ion Bals, executorul testamentar al doamnei Sanda Carciog-Rizescu.

Povestea de viata a femeii de origine nobila este una zbuciumata, precum a multor oameni de cultura care au trait in perioada comunista. Sanda Rizescu – Branesti s-a casatorit cu Mihail (Misu) Carciog pe 11 iunie 1944 la Predeal, ceremonia avand loc in timpul bombardamentelor asupra Bucurestiului. In urma rezistentei fortate de la Zagreb (august 1944 – octombrie 1945), cei doi reusesc sa se intoarca in tara in octombrie ’45 si incep colaborarea cu Ministerul Economiei Nationale. In 1947, cuplul decide sa paraseasca Romania, fuge in Italia unde nu reuseste sa obtina dreptul de munca. Un an mai tarziu, in 1948, i se iveste sotului oportunitatea unei slujbei la Londra, unde se si stabilesc in 1944 si unde isi vor petrece restul vietii. Sandra Rizescu – Branesti nu a uitat niciodata tara de unde a plecat, dovada fiind numeroasele actiuni caritabile din Romania: donatii pentru biserici, case de copii, acte de cultura.

Se pare ca aceasta romanca, uitata parca de noi, nu este la prima fapta buna. Pe 15 martie 2017 Sanda Carciog-Rizescu a sprijinit printr-o donatie testamentara concertul de muzica clasica „Christian Zacharias la Ateneu si totul pare simplu”organizat la Ateneul Roman.

Aparent, aceasta donatie a miscat spiritele si speram noi sa aiba si rezultate concrete. Administratia Spitalelor, aflata in subordinea Primariei Capitalei, sustine ca celelalte trei sali de operatie din sectia de Chirurgie Generala urmeaza sa fie reabilitate in perioada urmatoare. Pentru studiul de fezabilitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a alocat pentru 2017 un buget de 150.000 de lei.

„Celelalte trei sali de operatie din sectia de Chirurgie generala vor fi reabilitate si ele, in perioada urmatoare. In acest sens, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin ASSMB, a alocat in 2017, un buget de 150.000 de lei, necesar studiului de fezabilitate.”, se arata in comunicatul emis de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Shutterstock