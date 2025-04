Cele mai premiate filme ale anului se văd la TIFF.24

Filme premiate sau selecționate în cele mai importante festivaluri din 2024-2025 (Cannes, Karlovy Vary, Veneția, San Sebastián, Sundance și Berlin) se văd în premieră la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 13 – 22 iunie 2025). Organizatorii anunță și punerea în vânzare a abonamentelor pentru festival – TIFF Cards. Acestea pot fi cumpărate online, pe https://tiff.eventbook.ro/

Filmul norvegian Dreams (Sex Love), regizat de Dag Johan Haugerud, a câștigat Ursul de Aur la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei în 2025, marcând o premieră pentru cinematografia norvegiană. „O meditație asupra iubirii” (Todd Haynes, președintele juriului de la Berlin), Dreams explorează maturizarea emoțională a adolescentei Johanne, care se îndrăgostește de profesoara ei de franceză. Povestea este narată printr-un manuscris scris de Johanne, descoperit ulterior de mama și bunica ei, ale căror reacții evoluează de la șoc la apreciere pentru calitățile literare ale textului. Filmul este ultima parte a unei trilogii despre sentimentele și relațiile umane: Sex (2024) –premiat de asemenea la Berlin – și Love (2024), care a avut premiera la Veneția și a fost premiat la Göteborg. Toate cele trei filme vor fi proiectate la TIFF.24.

Dreams (Sex Love)

Jessica Chastain e protagonista celui mai recent film al lui Michel Franco, prezentat anul acesta în competiția Berlinalei. Dreams este o dramă provocatoare despre jocuri de putere și diferențe sociale în care un tânăr dansator mexican trece ilegal granița cu SUA pentru a se reuni cu iubita lui, o femeie mondenă, bogată și iubitoare de artă. Sosirea lui tulbură însă apele, declanșând un lanț crud de evenimente în care orgoliile nasc trădări și răzbunări. Regizorul mexican Michel Franco a făcut parte din juriul competiției TIFF în 2023.

Hard Truths marchează revenirea după o pauză de șase ani a regizorului și scenaristului britanic Mike Leigh. Nominalizat la Oscar pentru Topsy-Turvy (1999) și Another Year (2010), premiat la Cannes pentru Naked (1993) și Secret & Lies (1996), câștigător al Leului de Aur la Veneția pentru Vera Drake (2004) și un răsfățat al Premiilor BAFTA, Leigh se reîntâlnește în Hard Truths cu actrița Marianne Jean-Baptiste pentru o poveste contemporană despre depresie, furie și împăcare. Filmul urmărește relația dintre Pansy (Jean-Baptiste), o femeie nefericită și impulsivă, și sora ei jovială Chantelle (interpretată de Michele Austin). Jean-Baptiste face în film unul dintre cele mai bune roluri ale anului, fiind recompensată cu nu mai puțin de 15 premii de interpretare.

Hard Truths

Un debut remarcabil care a cucerit Veneția în 2024, Familiar Touch (SUA) explorează subtil dinamica relațiilor intergeneraționale și trauma latentă prin povestea unei femei (Kathleen Chalfant) care se confruntă cu pierderea memoriei și trebuie să se adapteze la noua ei viață într-un azil. Sarah Friedland impresionează cu o regie matură și delicată, marcându-și intrarea cu brio în cinematografia de autor. Familiar Touch a câștigat patru trofee la Veneția, inclusiv premiile pentru regie și cea mai bună actriță în secțiunea Orizzonti.

Familiar Touch

De asemenea premiat la Veneția 2024 în secțiunea Orizzonti pentru scenariu, Happy Holidays (Palestina, Germania) este cel mai nou film al regizorului palestinian Scandar Copti (nominalizat la Oscar pentru Ajami) și propune o reflecție profundă asupra identității și conflictului. În această sofisticată dramă de familie cu povești întretăiate, căutările personale, alegerile greșite și presiunile sociale generează dileme morale acute și pun la încercare relațiile dintre personaje și normele tradiționale.

Happy Holidays

O comedie dulce-amară despre solidaritate, muzică și reinventare personală, The Marching Band (r. Emmanuel Courcol, Franța) spune povestea unui celebru dirijor diagnosticat cu leucemie care descoperă că are un frate fix atunci când are mai mare nevoie de el. Deși cum nu se poate mai diferiți, întâlnirea lor declanșează o aventură plină de farmec, pe muzica lui Charles Aznavour și Bolero-ul lui Ravel. Filmul s-a lansat la Cannes, a câștigat premiul publicului la San Sebastian și a primit șapte nominalizări la Premiile César.

The Marching Band

Un thriller psihologic de-un suspans amuțitor, Undercover (Spania, 2024) confirmă maturitatea artistică și forța discursului feminist al regizoarei Arantxa Echevarria, cunoscută pentru Carmen y Lola (2018). Inspirat de un caz real incredibil, filmul reconstituie cu minuțiozitate operațiunea riscantă de infiltrare a unei tinere polițiste în sânul grupării teroriste ETA și misiunea ei sub acoperire timp de șapte ani. Undercover a câștigat două premii Goya de top: cel mai bun film și cea mai bună actriță (Carolina Yuste).

Undercover

When the Light Breaks (2024) este o elegie vizuală despre pierdere, speranță și procesul fragil al vindecării. Regizorul islandez Rúnar Rúnarsson (premiat la TIFF pentru Sparrows și Volcano) urmărește o tânără imediat după ce trece printr-o tragedie, surprinzând intimitatea durerii într-un mod autentic și emoționant. Prezentat la Cannes în secțiunea Un certain regard, filmul va fi precedat de scurtmetrajul O al aceluiași Rúnarsson, o dramă în alb-negru despre dependență și rupturi familiale care a concurat ulterior la Veneția – ambele titluri aducându-i regizorului o dublă victorie în acest an la Festivalul de la Göteborg, unde au fost desemnate cele mai bune filme nordice.

When the Light Breaks

Marco, the Invented Truth (r. Aitor Arregi, Jon Garaño, Spania, 2024) este o poveste incredibilă, dar inspirată de fapte cum nu se poate mai reale, despre un bărbat care a reușit să-și reconstruiască identitatea printr-un amestec periculos de minciuni și autoiluzie, reinventându-se ca victimă a Holocaustului. Regizorii basci Aitor Arregi și Jon Garaño, cunoscuți pentru filmele lor istorice și sociale, propun aici o introspecție pe muchie de cuțit asupra felului în care adevărul poate fi modelat – uneori involuntar – de cei care caută un sens în haosul personal. Filmul a avut premiera în competiția Orizzonti de la Veneția și a câștigat două Premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun actor (Eduard Fernández).

Marco, the Invented Truth

Câștigător al Premiului Publicului la Karlovy Vary 2024, Waves (r. Jiří Mádl, Cehia) este o dramă epică în ritm de thriller politic, a cărei acțiune e plasată în contextul Revoluției de Catifea din Cehoslovacia. Campion la box-office-ul local (al doilea film cel mai vizionat din toate timpurile) și propus de Cehia pentru Oscar, Waves este o odă adusă libertății presei inspirată de eroismele jurnaliștilor de la canalul de știri internaționale al Radiodifuziunii pragheze, care și-au riscat viața transmițând adevărul despre invazia sovietică din 1968.

Waves

The Things You Kill (r. Alireza Khatami, Franța, 2025) este o poveste lynchiană despre răzbunare și meandrele întunecate ale sufletului uman. Bântuit de moartea suspectă a mamei sale bolnave, un profesor universitar apelează la grădinarul său enigmatic pentru a comite un act de răzbunare cu sânge rece. Filmul a avut premiera la Sundance, unde a câștigat premiul pentru regie.

The Things You Kill

Maldoror (r. Fabrice Du Welz, Belgia, 2024) este un thriller tensionat inspirat din cazul Dutroux, numit după criminalul în serie care a îngrozit Belgia în anii ’90. Însărcinat cu anchetarea dispariției a două fete, un tânăr polițist idealist și impulsiv devine obsedat de rezolvarea cazului pe cont propriu atunci când misiunea eșuează din cauza unor disfuncții ale sistemului judiciar. Filmul a fost comparat cu Zodiac al lui David Fincher și a avut premiera la Veneția.

Maldoror

Programul complet al TIFF.24 va fi anunțat în curând și va include peste 200 de filme, cine-concerte și evenimente.

