Daca nu stiti unde sa mergeti anul acesta, va impartasim locurile in care se organizeaza cele mai mari targuri de Craciun din Europa.

Viena, Austria

An de an, Viena organizeaza peste 20 de targuri de Craciun. Acestea reprezinta o traditie veche a orasului. „Christmas Village” de la Belvedere Place ofera numeroase atractii, atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari. Veti putea admira stilul baroc si decoratiunile facute manual. Pe langa minunatele decoruri de Craciun, veti avea parte si de un adevarat festin culinar. Pregatiti-va sa fiti uimiti!

Unde: Belvedere Place, Prinz Eugen-Straβe

Cand: 24 noiembrie – 26 decembrie

Praga, Cehia

Praga este spectaculoasa in orice zi din an, dar cand vine vorba despre perioada sarbatorilor de iarna, capitala Cehiei este absolut fabuloasa. Cele mai mari targuri de Craciun din Europa sunt organizate la Praga sunt la „Old Town Square” si la „Wenceslas”, care se afla la o distanta de doar cinci minute unul de celalat. De asemenea, mai puteti gasi astfel de targuri la „Republic Square”, la „Havel’s Market” si in piata din fata bazilicii „St. George”.

Cand: 2 decembrie – 6 ianuarie

Bruxelles, Belgia

Nici capitala Belgiei nu se lasa mai prejos. In taramurile de poveste din Bruxelles puteti gasi peste 200 de cabane cu beculete si alte decoratiuni care te vor lasa fara cuvinte, dar si un parc de distractii cu foarte multe carusele si care alegorice.

Unde: In centru, la Grand-Place

Cand: 24 noiembrie – 31 decembrie

Amsterdam, Olanda

Atmosfera festiva, shopping-ul de Craciun, patinajul si ciocolata calda sunt doar cateva lucruri pe care le veti gasi la targul din Amsterdam, organizat in piata „Dam”. In aceasta locatie, an de an se impodobeste un brad urias in fata „Royal Palace-ului”. Acesta se decoreaza cu peste 40 000 de luminite.

Unde: Dam square

Cand: 18 noiembrie – 4 februarie

Dusseldorf, Germania

In perioada sarbatorilor de iarna, in Dusseldorf se organizeaza un decor magic de Craciun, la „Marktplatz”. Daca iubiti vinul fiert si ciocolata calda, atunci trebuie neaparat sa mergeti in Dusseldorf. De asemenea, acolo se organizeaza si mici ateliere de creatie pentru pasionatii de suveniruri hand-made.

Unde: Marktplatz (market square)

Cand: 23 decembrie – 30 decembrie

Edinburgh, Scotia

De la inceputul lunii noiembrie si pana la sfarsitul lunii decembrie, posibilitatile de distractie in Edinburgh sunt nelimitate. Cei mai curajosi se vor putea bucura de peisaje panoramice din varful unui carusel in forma de roata de 60 de metri inaltime, iar cei care nu sunt amatori de senzatii tari, se vor putea relaxa pe patinoarul oval din piata „St. Andrew”. Copiii vor fi fascinati de mascotele imbracate in elfi si ii vor putea spune lui Mos Craciun ce cadouri isi doresc sa primeasca anul acesta.

Unde: Piata St. Andrew

Cand: 1 noiembrie- 30 decembrie

Strasbourg, Franta

Targul de Craciun din Strasburg aduce un strop de magie sezonului rece de mai mult de 4 secole. Primul targ de acest gen a fost organizat in anul 1570, a fost unul dintre cele mai vechi balciuri din Europa, si primul din Franta.

Unde: Centrul Strasbourg-ului

Cand: 23 noiembrie- 30 decembrie

Copenhaga, Danemarca

Copenhaga este un oras pe care trebuie neaparat sa il vizitati in timpul sarbatorilor de iarna. Intregul oras este impodobit intr-o asa maniera incat cu siguranta veti fi cuprinsi de spiritul Craciunului. Unul dintre cele mai mari targuri din Copenhaga este „Christina Christmas market”. Aici puteti gasi bijuterii lucrate manual, lumanari cu arome de portocale si scortisoara, ciocolata calda cu bezele si articole vestimentare festive.

Unde: Christiana Christmas market, The Gray Hall

Cand: 6 decembrie – 20 decembrie

Cele mai mari targuri de Craciun din Europa: Londra, Anglia

Cand ne gandim la spiritul Craciunului, una dintre primele destinatii care ne vine in minte este Londra. Malul raului Tamisa gazduieste anual targul de Craciun. De aici veti putea vedea Turnul Londrei si Tower Bridge, va veti putea bucura de o combinatie vasta de cadouri lucrate manual si mancaruri delicioase, vandute din cabane imbracate in luminite.

Unde: London Bridge City, London Bridge

Cand: 21 noiembrie – 3 ianuarie

Cele mai mari targuri de Craciun din Europa Roma, Italia

Targul din piata Navona este o importanta atractie a Romei in perioada Craciunului. Piata Navona este una dintre cele mai frumoase piete din Roma. Targul are ca figura centrala imaginea Befanei. Befana era o femeie blanda despre care italienii cred ca le-a oferit mancare si adapost celor trei magi de la rasarit cand acestia se indreptau spre ieslea in care s-a nascut Iisus. Aceasta este infatisata ca o vrajitoare calare pe matura. Acolo veti putea gasi si figurine din zahar, decoratiuni de Craciun, jucarii, castane coapte si vata pe bat.

Unde: Piata Navona

Cand: 8 decembrie – 6 ianuarie

