Cele mai importante 40 de tips-uri erotice si romantice pentru femei si barbati

De aceea, am alcatuit pentru tine o lista cu cele mai importante 40 de tips-uri de dragoste si sex, care functioneaza in egala masura pentru femei si pentru barbati.

Multi dintre noi uita de acele lucruri marunte, care ne placeau unul la celalalt, si ajungem sa ne complacem in relatiile noastre. Insa, oricat am fi de prinse in vartjeul rutinei zilnice, relatia noastra trebuie sa fie o prioritate, chiar daca avem in spate un trecut consistent cu partenerul nostru. Nici nu-i de mirare ca unul dintre cele mai frecvente motive de divort este faptul ca ajungem sa credem ca cel de langa noi este acolo pentru totdeauna, indiferent de cat (de putin) efort depunem in aceasta directie. Nu-i asa ca nu incetezi nici un moment sa-ti iubesti si sa-ti ingrijesti copiii?! Crede-ma, daca vei investi macar jumatate din energia pe care le-o dedici lor in relatia cu partenerul tau, lucrurile ar fi minunate pentru voi!

Femeilor le place romantismul, barbatii sunt mai interesati de sex. Acestea sunt doua clisee, de care ar fi mai bine sa uiti! Hai sa vedem ce le place cu adevarat femeilor si barbatilor in intimitate:

1. Si barbatilor, si femeilor le place ca sexul sa fie incitant si surprinzator. Asa ca nu fiti predictibili!

2. Barbatilor le plac femeile care initiaza sexul si care sunt dornice sa exploreze lucruri noi.

3. Femeilor le plac lumanarile, masajul, cuvintele tandre si barbatii care le trateaza cu afectiune (Nu le plac barbatii agresivi sau ezitanti.)

4. Barbatilor le plac piesele de lenjeria sexy si femeile care se bucura sa le poarte. In plus, le plac surprizele sexy, mai ales cand le sunt comunicate indicii in timpul unei cine romantice. Multi barbati considera ca este foarte sexy sa stie ce poarta sau ce nu poarta partenera lor pe sub superba rochie pe care o afiseaza.

5. Chiar daca ai mai mult curaj (si chef) dupa ce ai baut un pahar (sau mai multe) de vin, nimic nu se compara cu o partida de sex atunci cand amandoi sunteti treji. Simturile sunt mai alerte (si, in plus, iti vei aminti totul cu mai multa exactitate si nu te vei intreba a doua zi daca nu cumva ai visat!).

6. Si pentru femei si pentru barbati o partida de sex in timpul zilei este cel mai incitant scenariu. Sexul dupa ora 10 seara este destul de previzibil si nu e intotdeauna relaxant, pentru ca ambii parteneri pot fi obositi dupa o zi istovitoare la birou.

7. O discutie indecenta (chiar si pe sms-uri) functioneaza intotdeauna ca un afrodisiac pentru ambele sexe!

8. Trimite astfel de mesaje, chiar si atunci cand esti la serviciu. (Daca te decizi sa duci jocul mai departe si sa-l suni, asigura-te ca nu sunt in jurul tau urechi indiscrete si ca nu-l pui intr-o situatie delicata nici pe el!).

9. Asculta intotdeauna ce-ti comunica partenerul tau in legatura cu preferintele sale sexuale (nu e musai sa-i si impartasesti gusturile, dar trebuie sa stii macar ce-i place).

9. Nu ignora sfarcurile partenerului tau! Si pentru barbati, sfarcurile sunt o zona erogena, la fel cum sunt si pentru noi, femeile.

10. Fii atenta la dorintele si gusturile partenerului tau (si cele care au legatura cu intimitatea, dar si cele care sunt legate de preferintele cotidiene).

11. Cele mai neinsemnate gesturi romantice va vor spori sansele de a face sex. Nu se considera preludiu daca doar te indrepti catre dormitor, fara sa spui sau sa faci nimic, cat de cat provocator sau macar afectuos.

12. Incercati pozitii noi! Este cel mai vehiculat sfat, atunci cand vine vorba de condimentarea vietii sexuale, dar si cel care functioneaza intotdeauna.

13. Parfumeaza-te sau da-te cu o lotiune parfumata! Va fi mirosul dupa care va tanji constant!

14. Invata sa-i citesti emotiile si sentimentele, ca sa stii cand e in dispozitie de a face sex sau cum poti sa-l ajuti sa intre in acea stare!

15. Fii atenta la limbajul corpului! Asa vei afla cand ceva nu e in regula!

16. Aprinde lumanari (e un cliseu, dar ajuta!). Tineti-va de mana si atrage-l in discutii despre lucrurile care il intereseaza. Arata-i ca-ti pasa de viata si de preocuparile lui!

17. Cand ajungeti acasa, dupa o zi istovitoare la birou, acordati-va macar jumatate de ora pentru relaxare. Nu abordati probleme complicate in acel interval! Cu siguranta nu le veti gasi rezolvarea si nu veti face altceva decat sa tensionati atmosfera!

18. Din cand in cand, poti sa strigi (cat de tare poti) in timpul unei partide pasionale de sex! Si vecinii vostri ar trebui sa stie ca nu sunteti un cuplu plictisitor!

19. Nu-l intreba daca are chef de sex! Pur si simplu trezeste-i cheful!

Citeste si:

Cele 7 trasaturi emotionale care ne fac atragatoare pentru barbati