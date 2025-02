Cele mai bune 10 filme despre pasiuni duse la extrem

Cel mai probabil idealul de relație pe care îl tot vedem în filme nu îl regăsim și în viața reală. Însă acest lucru nu ne împiedică să visăm la povești care explorează tot ceea ce ține de iubiri interzise, pasiuni duse dincolo de limitele pe care le-am putea cunoaște, seducție și chiar infidelitate.

The Immigrant (2013)



În drama The Immigrant vei descoperi povestea de viață a unei femei imigrante. Ewa ajunge la New York în urma bolii surorii ei, însă cele două sunt nevoite să ia o serie de măsuri extreme pentru a supraviețui. Atmosfera anilor ’20, precum și distribuția care cuprinde actori faimoși, precum Marion Cotillard și Joaquin Phoenix, te vor face să urmărești acest film cu sufletul la gură până la sfârșit.

Lady Macbeth (2016)

Acțiunea filmului Lady Macbeth are loc în Anglia, în secolul al XIX-lea și o surprinde pe o tânără mireasă care s-a căsătorit cu un bărbat mai mare decât ea. Tânăra e pusă în situația de a se confrunta cu disprețul din partea noii sale familii. Katherine ajunge să se împrietenească cu un tânăr muncitor, cu care începe să aibă o aventură.

Crimson Peak (2015)

Filmul Crimson Peak, în regia lui Guillermo del Toro, ne arată o altă fațetă a pasiunii. Personajul principal se căsătorește cu un bărbat atrăgător, dar în aceeași măsură și misterios. Cu toate că speră să aibă alături de el o viață fericită, locuiește într-un conac împreună cu sora soțului ei, care pare să aibă un secret.

Closer (2004)

Closer propune o perspectivă interesantă despre relațiile complicate dintre patru personaje carismatice și care sunt dornice de iubire. Relațiile a două cupluri devin destul de înșelătoare și te vor face să te întrebi ce anume îți dorești de la un partener, dar și ce ești dispusă să îi oferi acestuia.

Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009)

Coco Chanel & Igor Stravinsky este un film seducător cu Anna Mouglalis și Mads Mikkelsen în rolurile principale. Pelicula are în centrul ei relația dintre Coco Chanel și Igor Stravinsky, care s-a mutat din Rusia la Paris. Atunci când familia lui are parte de câteva evenimente dificile, e nevoit să accepte oferta propusă de Coco Chanel de a locui cu ea în conacul ei. Atracția dintre cei doi este mai mult decât evidentă și așa începe o poveste de dragoste interzisă.

Talk to Her (2002)

Talk to Her, filmul regizat de Pedro Almodóvar, a câștigat mai multe premii, iar intriga acestuia îți va surâde. Benigno și Marco se întâlnesc inițial la un teatru. După câteva luni, se reîntâlnesc, de data asta la o clinică privată unde lucrează Benigno. Lydia, iubita lui Marco, se află în comă, și se întâmplă ca Benigno să aibă grijă de o altă femeie care se află în comă, Alicia, care este o tânără studentă la balet. Benigno și Marco ajung să fie uniți de suferința prin care trec împreună.

The End of the Affair (1999)

În cazul în care preferi poveștile romantice și dramatice, atunci The End of the Affair va fi pe placul tău. Filmul expune o frumoasă poveste de dragoste dintre Sarah Miles și Maurice Bendrix care nu are finalul clasic la care te-ai fi așteptat. Chiar dacă Sarah e căsătorită, acest lucru nu o împiedică să înceapă o aventură cu un alt bărbat. În urma unui eveniment nefericit, Sarah îl părăsește pe Maurice, iar el vrea să afle motivul pentru care s-a întâmplat asta.

Reconstruction (2003)

Drama romantică și psihologică Reconstruction a fost considerată una dintre cele mai bune pelicule prezentate la Festivalul de Film de la Cannes din 2003. Alex, personajul principal, își abandonează partenera, Simone, pentru a începe o relație cu Aimee. Pelicula surprinde mai mult cum Alex uită complet de trecutul său, iar pentru el viitorul îl reprezintă iubirea lui Aimee.

The Beguiled (2017)

Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell și Elle Fanning joacă în The Beguiled, un film regizat și scris de Sofia Coppola. Povestea are loc la o școală de fete din Virginia, acolo unde sosește din întâmplare un sold rănit în timpul războiului civil american. Din acel moment, viața lor va lua o altă întorsătură, aspect care duce la gelozie, dar și trădare.

The Secret Scripture (2016)

În filmul The Secret Scripture, o femeie trebuie să plece din spitalul de psihiatrie în care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții pentru că va fi demolat. Atunci când un psihiatru ajunge în spital și îi evaluează starea, lucrurile se schimbă. Jurnalul ei ajunge să fie descoperit, iar secretele pe care le păstra vor fi scoase la iveală.

