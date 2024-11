Ce seriale și filme merită să urmărești pe MAX în luna noiembrie 2024

Noiembrie aduce pe Max un mix exploziv de aventură, dramă și comedie! De la un nou capitol din universul Dune, cu „Dune: Profeția”, la povești de dragoste din America de Sud, în „Ca apa pentru ciocolată”, thrillere captivante precum „Operation Sabre” și Grand Prix-uri de patinaj artistic, Max aduce câte ceva pentru toate gusturile.

SERIALE

1 noiembrie aduce „Revanșa” („Rematch”). Thillerul psihologic, inspirat de evenimente reale, aduce confruntarea istorică dintre Garry Kasparov, cel mai mare jucător de șah, și Deep Blue, supercomputerul IBM. Această bătălie om versus mașinărie va schimba pentru totdeauna percepția asupra inteligenței artificiale.

Din 3 noiembrie, Max aduce „Ca apa pentru ciocolată” („Like Water for Chocolate”). Adaptarea HBO a apreciatului roman „Ca apa pentru ciocolată”, scris de Laura Esquivel, aduce povestea plină de pasiune dintre Tita și Pedro, în care iubirea pune la îndoială datoria și tradiția. Prin rețete pline de pasiune, serialul e o celebrare a tinereții, dorinței și senzualității, transformând bucătăria în spațiu al rezistenței și oferă o versiune proaspătă și captivantă pentru o nouă generație, fără a pierde intensitatea originalului.

Tot pe 3 noiembrie apare și „Luptătoarea invincibilă” („Invincible Fight Girl”), în care o tânără luptătoare pornește într-o călătorie în toată lumea, pentru a-și îndeplini marele vis: să devină cea mai tare luptătoare de wrestling din toate timpurile.

„Operațiunea Sabre” („Operation Sabre”) vine din 4 noiembrie. Acțiunea producției are loc în anul 2003, după asasinarea premierului sârb Đinđić când țara e cuprinsă de haos și e declarată stare de urgență. Danica, o jurnalistă tânără, vrea să afle ce s-a întâmplat de fapt, iar polițistul Ljuba e dispus să o ajute. De cealaltă parte a legii e Uroš, un infractor care lucrează pentru mafia sârbă și care a condus mașina cu care a fugit ucigașul.

7 noiembrie aduce „Împăratul din Ocean Park” („Emperor of Ocean Park”). Serialul este un thriller plin de suspans, în care acțiunea se desfășoară în lumea politică, cea academică și pe plajele din Martha’s Vineyard. Producția îl urmărește pe Talcott Garland, un profesor de drept stimat a cărui viață este dată peste cap atunci când tatăl lui, judecătorul Oliver Garland, moare aparent în urma unui infarct. Natura morții judecătorului e pusă la îndoială de sora lui Tal, care crede că bărbatul afro-american, cu o nominalizare eșuată la Curtea Supremă, a fost ucis.

Sezonul trei din „Turnul” („The Tower”) vine pe Max din 14 noiembrie. La doi ani de la acțiunea din ultimul sezon, Sarah e chemată să ancheteze înjunghierea unui adolescent. Cazul o aduce în contact cu Lizzie, care încearcă să fie și detectiv bun, și mamă bună, dar și în conflict cu Kieran, care conduce Operațiunea Perseus, care-l are drept țintă pe traficantul major de droguri Shakiel.

„Dune: Profeția” („Dune: Prophecy”) vine din 18 noiembrie. Într-o eră cu 10.000 de ani înainte de evenimentele cunoscute din universul filmelor Dune, surorile Harkonnen se află în centrul unei lupte epice pentru supraviețuirea omenirii. Aventurile lor, inspirate de romanul ‘Sisterhood of Dune”, urmăresc nașterea legendarei secte Bene Gesserit și au un impact profund asupra viitorului galaxiei.

Din 21 noiembrie, „Trei femei” („Three Women”) vine pe Max. Producția reunește trei femei americane din medii foarte diferite, care fac pași radicali ca să-și exploreze dorințele adevărate, în timp ce încearcă să evadeze din închisoarea așteptărilor. O scriitoare, care trece prin propria pierdere, le convinge să-și spună poveștile.

Sezonul trei din „Viețile sexuale ale studentelor” („The Sex Lives of College Girls”) vine din 22 noiembrie. Creat de scenarista și producătoarea nominalizată la Emmy, Mindy Kaling, și Justin Noble, producția urmărește un grup de studente de la prestigiosul Essex College din New England.

Din 26 noiembrie, „Millie Black” („Get Millie Black”) intră pe Max. Producția o urmărește pe Millie Jean Black, fostă polițistă la Scotland Yard, care se întoarce în Kingston pentru a rezolva cazuri de persoane dispărute.

FILME

Din 8 noiembrie apare Max „Băieți răi: Pe viață și pe moarte” („Bad Boys: Ride or Die”), în care băieții răi îndrăgiți de toată lumea se întorc cu amestecul lor unic de adrenalină și comedie scandaloasă, dar de data asta, rolurile sunt puțin schimbate. Cei mai tari detectivi din Miami fug de poliție.

15 noiembrie aduce producția „Air”, care dezvăluie parteneriatul revoluționar dintre Michael Jordan și divizia de baschet de la Nike, care a schimbat lumea sportului și culturii cu marca Air Jordan. În film joacă Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker și Viola Davis.

Totodată, apare și thriller-ul captivant „Fantomele trecutului” („Sleeping Dogs”), în care Russell Crowe îl interpretează pe Roy Freeman, un fost detectiv de la omucideri care are pierderi de memorie și care e forțat să revizuiască un caz pe care nu și-l amintește. Pe măsură ce viața unui bărbat condamnat la moarte atârnă de un fir de ață, Freeman trebuie să pună cap la cap dovezile brutale dintr-o investigație veche de un deceniu, descoperind o rețea sinistră de secrete îngropate și trădări legate de trecutul său.

Din 28 noiembrie intră „Sweethearts”, o comedie despre două personaje, regizată de Jordan Weiss. Filmul îi urmărește pe bobocii de la facultate Ben și Jamie, care se chinuie să reziste în primul lor semestru, în timp ce sunt în continuare legați de iubiții lor de la liceu, în relații la distanțe.

Alte filme care intră pe Max în luna noiembrie: „Băieți răi” („Bad Boys”), „Băieți răi 2” („Bad Boys 2”), „Băieți răi pe viață” („Bad Boys for Life”), „Zâmbește” („Smile”), „Cel iertat” („The Forgiven”), „Vârsta inocenței” („The Age of Innocence”), „Regina concursurilor de întrebări” („Quiz Lady”), „Bântuind prin Veneția” („A Haunting in Venice”), „Crima din Orient Express” („Murder on the Orient Express”), „Equalizer” („The Equalizer”).

SPORT LIVE

Luna noiembrie aduce cu adevărat spiritul iernii pe Max. Trei Grand Prix-uri la patinaj artistic și numeroase competiții din schi alpin și schi nordic sunt acompaniate de snooker, golf și ciclism, printre altele.

Noiembrie reprezintă luna Grand Prix-urilor de patinaj artistic. Crema patinajului artistic mondial se va reuni pe rând la Grand Prix de France (1-2 noiembrie), NHK Trophy (8-9 noiembrie), Finlandia Trophy (15-17 noiembrie) și Cup of China (22-23 noiembrie).

Sporturile de iarnă intră în plin în sezon în noiembrie. Cupa Mondială de Schi Alpin pregătește opriri la Levi (16-17 noiembrie), Gurgl (23-24 noiembrie) și Killington (30 noiembrie). Cupa Mondială de Sărituri cu schiurile debutează pe 22-24 noiembrie la Lillehammer și continuă pe 29-30 noiembrie la Ruka, iar Cupa Mondială de Schi Fond și Cupa Mondială de Combinată Nordică au la rândul lor etapă la Ruka în aceleași zile.

În snooker, jucătorii se înfruntă în două turnee importante din calendarul sezonului. Campionatul Internațional are loc între 3 și 10 noiembrie la Nanjing, China, iar Campionatul Regatului Unit (parte din Triple Crown) se desfășoară începând cu 23 noiembrie la York, în Anglia.

DOCUMENTARE & REALITY

10 noiembrie aduce „Căutătorii de monștri” („Lost Monster Files”) pe Max, în care o echipă de exploratori înarmați cu dosare din arhiva legendarului părinte al criptozoologiei pleacă la drum ca să demonstreze existența monștrilor.

Special pentru pasionaţii de maşini, cei mai buni experţi fac topul celor mai bune vehicule făcute vreodată, în „Cele mai tari mașini din lume” („World’s Greatest Cars”), din 12 noiembrie.

Producția slovacă „Car Gangs” vine pe Max din 15 noiembrie. Documentarul ne duce în lumea hoților slovaci de mașini și explorează jafurile din perspectiva lor, a victimelor și a polițiștilor ce investighează cazurile. Asta creează un triunghi plin de tensiune, răsturnări neașteptate de situație și povești captivante din partea celor implicați.

În aceeași zi, „Harry Potter: Wizards of Baking” („Harry Potter: Vrăjitori în bucătărie”) intră pe Max. Producția îi aduce James și Oliver Phelps (Fred și George Weasley), care îmbină poveștile legendare și creații comestibile fantastice într-o competiție inedită.

Documentarul „Sub supraveghere” („Surveilled”) în care jurnalistul de investigații Ronan Farrow pășește în industria în dezvoltare a spionilor ce pot fi închiriați intră din 21 noiembrie.

24 noiembrie aduce „Show aviatic fatal: Shoreham” („Fatal Flight: Shoreham”). Un avion de vânătoare cade pe un drum aglomerat, la spectacolul aviatic din Shoreham, uluind o națiune. Așa începe o luptă de șapte ani pentru dreptate.

Regizoarele premiate Yoruba Richen și Johanna Hamilton schițează un portret dinamic al Rosei Parks, prin intermediul imaginilor video, al poveștilor personale spuse de familia ei și interviurilor cu academicieni și activiști. Producția „Viața rebelă a doamnei Rosa Parks” („The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks”) intră pe Max pe 28 noiembrie.

Din 29 noiembrie, „Vânătorii de mituri cu motor” („Motor Mythbusters”) intră pe Max, unde vânătorul de mituri Tory Belleci, mecanicul Faye Hadley şi pilotul de curse Bisi Ezerioha vor să afle adevărul din spatele miturilor despre maşini.

Totodată, lista titlurilor care intră pe Max în noiembrie este completată cu: „Music Box: Yacht Rock” („Music Box: Yacht Rock: A Dockumentary”); „Duel de design” („Divided by Design”); „Căutătorul de comori” („The Treasure Hunter – Lamer’s Rarities”); „Megastructuri cu Richard Hammond” („Richard Hammond’s Big”) și „Secretele Serviciilor Secrete” („Secret Service Secrets”).

PENTRU COPII

Pentru copii, Max aduce în luna noiembrie „Sonic the Hegehog 2”, „Kung Fu Panda”, „Kung Fu Panda 2”, „Kung Fu Panda 3”, „Hook” și „Arthur Christmas”.

