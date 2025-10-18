Ce se întâmplă cu tine când toată atenția ta e concentrată pe relația de cuplu

Este ușor de intuit că atunci când te orientezi exclusiv asupra unui singur aspect din viața ta apare un dezechilibru ce își va cere plata în diverse moduri. De exemplu, să fii foarte focusată pe carieră și să muncești enorm nu îți mai lasă timp pentru a ieși la întâlniri, a cultiva o nouă relație sau cea pe care o ai nu e hrănită suficient și puteți ajunge la despărțire.

Ești mămică, dar copilul tău este mare, eventual merge la școală, și cu toate astea încă dormi cu el și nu cu soțul, toată energia ta este 100% concentrată acolo, iar certurile cu partenerul sunt foarte frecvente. Ești foarte, foarte legată de părinții tăi? Oare un iubit mai are loc în viața ta? Întrebare valabilă și când ești concentrată doar pe propria persoană, pe a experimenta și dorești libertate totală, să nu dai socoteală nimănui. Pe același principiu, când relația de cuplu devine epicentrul existenței tale se creează altfel de dezechilibre.

Te izolezi

Poți avea tendința de a te îndepărta de prietenii pe care îi ai de ani de zile, tocmai pentru că timpul, atenția, toate resursele se duc spre partener. Și nu mai rămâne nimic și pentru alții, este greu să le oferi și lor sau așa crezi tu că este normal să fie. Prieteni noi? Nici atât. Nu îți creezi ocazii, activități în care să cunoști oameni noi, iar dacă asta se întâmplă pur și simplu nu te interesează noi conexiuni. Ai una singură care te preocupă.

Anxietatea

Ai intrat în fuziune cu partenerul așa cum intră un bebeluș cu mămica lui, doar că tu ești adult. Orice crezi, îți imaginezi că ar putea pune în pericol această legătură te face să simți panică intensă. Și ești vigilentă, foarte suspicioasă, îți imaginezi scenarii și ai conflicte foarte dese cu partenerul. Însă nu vezi și ce este în realitate, ce face el pentru tine, cum te securizează, care sunt dovezile de iubire. Ce vezi sunt doar potențialele amenințări sau ceea ce el nu face.

Stagnezi

Da, te dedici total rolului de iubită, de soție. Poate că faci un strict necesar din punct de vedere profesional pentru a avea un grad de independență, dar uiți de obiectivele tale. De ce te anima și îți doreai să construiești tu pentru tine. Inclusiv scenariile negative despre cum pierzi relația te-ar putea împiedica să faci anumite cursuri, specializări care presupun plecări de acasă sau weekend-uri de studiu ori practică. Cum să lipsești și să nu mai fii în control?

Nu mai vezi alte bucurii

Întreaga ta satisfacție de viață devine strâns legată de relația de cuplu. O povară foarte mare pusă pe umerii partenerului. Dacă acesta va dori să iasă din relație, să vă despărțiți, va fi devastator pentru tine căci te-ai identificat și ți-ai legat identitatea de acest unic rol de parteneră. Relația scârțâie? Pentru că ți-o dorești mai mult ca orice apare și tendința de a refuza să vezi realitatea, comportamentele nepotrivite ale partenerului, să treci peste orice.

Citește și:

Dinamici în cuplu unde acorzi un prea mare capital de încredere

