Ce salariu va avea Nicușor Dan ca Președinte al României. Suma lunară este destul de consistentă

Nicușor Dan este noul președinte al României după ce a obținut 53,60 % din voturi, adică 6.168.642 de voturi față de 5.339.053 voturi pentru George Simion (46,40%) la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, după centralizarea tuturor celor 20.085 de procese verbale și numărarea celor 11.507.695 de voturi valabil exprimate.

Conform legii, venitul Președintelui României se calculează în funcție de salariul minim pe economie. Potrivit actualei grile de salarizare din administrația publică, președintele României beneficiază de un coeficient salarial de 12. Astfel, noul șef al statului va încasa lunar un salariu brut de 48.600 de lei, echivalentul a 12 salarii minime brute (calculate la 4.050 lei). Pe an, suma brută se ridică la 583.200 de lei.

După reținerea impozitului pe venit și a contribuțiilor la sănătate și pensii, care însumează aproximativ 45% din venit, salariul net al președintelui ajunge la aproximativ 26.730 de lei lunar, echivalentul a 5.346 de euro (la un curs de 5 lei/euro).

Salariul pe care Nicușor Dan îl va primi ca Președinte al României este considerabil mai mare decât cel pe care îl avea la Primăria Capitalei.

Pentru funcția de primar general al Capitalei, Nicușor Dan încasa un salariu brut de 40.500 lei lunar (coeficient 10), ceea ce însemna un venit net de 22.275 lei, adică 4.455 euro.

După ce a obținut victoria în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și l-a învins pe George Simion, Nicușor Dan a transmis un mesaj prin care a mulțumit tuturor celor care au depus eforturi considerabile în campanie, diasporei pentru mobilizarea impresionantă și societății civile care n-a rămas indiferentă în fața pericolului extremist.

„E victoria voastră, e victoria a mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea. Pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Dar ce ați făcut voi, ca societate, săptămânile acestea a fost extraordinar. Ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți înainte. E victoria voastră! România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România.