Ce rol are mentorul în cariera ta în IT

Ți-ai propus să faci o schimbare în carieră și să te îndrepți spre un domeniu nou, care să-ți ofere provocări zilnice. În IT ai ocazia de a învăța ceva nou în fiecare zi, de a deprinde o gândire logică și de a-ți folosi creativitatea. Dar o schimbare nu e ușoară, de cele mai multe ori ai nevoie de experiență. Un mentor te poate ghida astfel încât să te califici pentru un job în IT. Vedele din lumea televiziunii și a filmului și-au găsit inspirația într-un program de mentorship.

Oprah Winfrey a avut mentor pe Maya Angelou

Da, chiar și Oprah a avut un mentor! Despre Maya Angelou, Oprah a spus: „Ea a fost mereu alături de mine, ghidându-mă în cei mai importanți ani ai vieții mele. Mentorii sunt importanți și nu cred că cineva reușește în carieră fără o formă de mentorat.”

Jane Fonda a avut mentor pe Katharine Hepburn

Într-un interviu acordat revistei The Hollywood Reporter, Jane Fonda a vorbit despre mentorul ei. „Cred că cel mai bun sfat pe care mi l-ar fi putut da un mentor a fost: „Jane, știi că poți spune Nu dacă scenariul nu este bun.” Ea a fost cea care m-a învățat să fiu conștientă de mine, de modul în care mă prezint în public, să am o personalitate, un stil, o prezență. Nu aveam nimic din toate astea. Cred că singurul actor care m-a învățat vreodată multe despre viață, mai mult decât despre actorie, a fost Katharine Hepburn în On Golden Pond.”

Drew Barrymore îl are mentor pe Steven Speilberg

Este mentorul ei de la 6 ani și unul dintre cele mai importante sfaturi pe care i le-a dat a fost: „Nu-ți juca personajele. Fii personajele pe care le joci”!

Mentorul dă startul dezvoltării tale profesionale

Cu sprijinul unui mentor, poți identifica cursul în IT care ți se potrivește. În mediul online găsești multe opțiuni de cursuri pentru formare în domeniul IT, dar poate îți dorești să urmezi cursuri care să-ți ofere o certificare, iar la finalul acestora să ai parte și de consiliere în carieră.

Mentorul știe ce cursuri gratuite în IT sunt disponibile în România și te poate orienta spre cursuri IT organizate de eJobs, printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Definește împreună cu mentorul ce curs ți se potrivește. Dacă ești atentă la detalii și la identificarea erorilor în site-uri, poți alege Cursul de Tester. Dacă ai înclinație spre design, poți alege cursul de Programator Java.

Ce trebuie să știi despre cursurile în IT

• Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

• Au loc de luni până vineri, între 18:00-20:00, și sâmbătă, între 09:00-12:00

• Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

• Se întâmplă 100% online

• Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

• Includ consiliere în carieră

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SILVIU PETRESCU

silviu.petrescu@ejobsgroup.ro

0729.729.843

Mentorul este concentrat asupra carierei tale, îți dă încredere că te poți autodepăși și te ajută să-ți creezi o carieră în domeniul IT, urmând pașii necesari.

Mentorul te ajută să setezi obiective SMART

Unul dintre principalele misiuni ale mentorului este acela de a te ajută să-ți setezi corect obiectivele. Acestea trebuie să fie: Specifice, Măsurabile, Realizabile, Relevante, în Timp.

Un sondaj realizat de compania Robert Half arată 93% dintre angajați consideră obiectivele – cheia performanței lor în muncă.

Mentorul îți arată cum să-ți atingi obiectivele

Prin definirea obiectivelor și creând pași mai mici pentru a ajunge acolo, mentorul te ajută să te concentrezi asupra a ceea ce trebuie să faci pentru a avansa în carieră. Mai mult de atât, el te ghidează pentru a te menține drumul cel bun, oferindu-ți și motivația necesară pentru a-ți atinge obiectivele.

Mentorul te ajută să-ți dezvolți abilitățile

Când lucrezi alături de un mentor ai ocazia de a-ți dezvolta abilitățile soft precum ascultarea activă, deschiderea spre a primi și a oferi feedback. Sunt abilități soft sunt esențiale pentru succesul în carieră.

Într-un studiu al relațiilor de mentorat desfășurat de Universitatea din Arizona, se arată că programele formale de mentorat au condus la dezvoltarea următoarelor abilități soft:

• Conștiința de sine

• Adaptabilitatea

• Lucru în echipă

• Colaborarea

• Comunicare verbală

Cercetătorii de la Universitatea din Arizona au descoperit că studenții au o eficacitate crescută și capacitatea de a căuta sprijin atunci când este necesar datorită conversațiilor unu-la-unu pe care le-au avut cu mentorii lor.

Îți oferă o stare de bine

Un mentor care te îndrumă poate juca un rol important în creșterea încrederii în tine și în dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor. Cercetarea Does Mentoring Matter? A Multidisciplinary Meta-Analysis Comparing Mentored and Non-Mentored Individuals, desfășurată de Lillian T. Eby, Tammy D. Allen, Sarah C. Evans arată că un mentor poate îmbunătăți sănătatea emoțională. Îți oferă o perspectivă diferită, care poate fi esențială în schimbarea obiceiurilor sau a modurilor nefolositoare de gândire. Și această abordare are efect asupra stării de bine.

Îți oferă acces la noi oportunități

Un mentor îți poate recomanda profesioniști din cercul său de conexiuni care să te ajute în atingerea obiectivelor tale. Profitând de oportunitățile pe care ți le oferă poți ieși din zona de confort, îți dezvolți abilitățile soft și îți poți extinde și mai mult cercul de profesioniști și, implicit, opțiunile de angajare.

