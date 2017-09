Ce alte lucruri se pot face in Romania cu 1 million de euro in loc de bonusul acordat pentru Catedrala Mantuirii Neamului

Conform Consiliului General al Municipiului Bucuresti, lunea aceasta s-a aprobat proiectul de rectificare a bugetului Primariei. Si pentru ce a decis doamna primar Gabriela Firea sa aloce un million de euro? Ati ghicit: Catedralei Mantuirii Neamului.

Nici nu stiu de unde sa incep cu lista de lucruri pentru care un million de euro ar fi absolut necesar.

Iar asa-redenumita “Catedrala Intregirii Neamului” nu figureaza pe aceasta lista. Nu intelegeti gresit, sunt o persoana credincioasa si incurajez mersul la biserica, dar haideti sa fim seriosi: catedralele sunt primul lucru de care tara noastra nu duce lipsa!

Deci, sa trecem prin revista doar cateva dintre aspectele mai importante de care Romania are cu adevarat nevoie, pentru ca sunt prea multe pentru a le enumera aici pe toate.

Spitale

Cred ca este la ordinea zilei faptul ca spitalele din Romania lipsesc cu desavarsire, iar cele care exista nu detin aparatura si conditiile necesare de care ar trebui sa dispuna orice spital civilizat. Si aici ma refer la spitalele de stat, nu la cele private. Ca sa nu mai vorbim de salariile medicilor de la noi din tara. Ele sunt principalul motiv pentru care cat mai multi doctori aleg sa plece in strainatate si uite asa ramanem usor-usor cu un sistem al sanatatii deficitar.

Modernizarea scolilor

Fara educatie, nu poate exista nimic! Daca nici macar cele mai multe scoli din capitala nu dispun de calculatoare, laboratoare sau multe alte facilitati care se gasesc in absolut fiecare scoala din strainatate, ce sa mai vorbim de scolile din provincie? Si cum ramane cu manualele elevilor de gimnaziu si liceu? Multi copii se plang ca in prima zi de scoala nu au fost destule manuale ca sa primeasca toata clasa, iar majoritatea dintre ele au copertile rupte si paginile mazgalite. Stiu asta, pentru ca si eu am fost eleva cu putin timp in urma si am trecut prin exact aceleasi nemultumiri. Bineinteles, am sa ating subtil si subiectul salariilor profesorilor din scoli, care este de departe o bataie de joc. Realitatea dureroasa este ca unele cadre didactice predau lectiile cu dezinteres, din moment ce nu ii motiveaza nimic.

Asfaltatul strazilor

Ti-ai pus vreodata problema ca poate ti-a sarit roata de la masina trecand printr-o groapa de adancimea Marelui Canion? Cred ca mai toti soferii din Bucuresti, dar si din tara s-au confruntat cu aceasta problema. Si se confrunta in continuare, zi de zi. Sa stiti, doamna Firea, ca poate nu toata lumea are banii si timpul necesar sa umble prin service-uri auto ca sa-si mentina mijlocul de transport intr-o stare cat mai buna.

Construirea autostrazilor

Stiu ca nu ne aflam in Germania si poate ca nu vom ajunge niciodata la nivelul ei, dar avem drepturi la drumuri mai bune si mai rapide. Inca asteptam faimoasa autostrada A3 (asa numita Autostrada Transilvania), la care lucrarile au inceput in 2009… si astazi ne aflam in toamna lui 2017. Nu e graba, asteptam! Chiar daca veti zice ca domeniul autostrazi nu tine de Capitala Primariei, aici vorbim de 1 milion de euro si cum ar putea fi folosit mai bine!

Turism

Este unul dintre aspectele care, daca s-ar dezvolta cum trebuie, turismul ar putea contribui considerabil la PIB-ul tarii noastre. Romania are niste regiuni si peisaje care merita exploatate mult mai mult decat sunt in momentul de fata. Iar aici nu vreau sa fac referire la o anumita statiunie de la malul Marii Negre in care s-au investit milioane de euro pentru cateva cluburi de fite si hoteluri la care nu-ti permiti sa stai mai mult de trei nopti pe saptamana. Nu este de mirare ca vecinii nostri, bulgarii, au priza la turisti atat pe litoral, cat si in statiunile montane. Si asta numai pentru ca au stiut cum sa exploateze ceea ce au. De ce sa nu fie si Bucurestiul in topul celor mai cautate destinatii? Chiar si macar pentru un city-break.

Nu stiu daca s-ar schimba ceva daca doamna primar ar citi acest articol, dar stiu un lucru: ignoranta oamenilor nu trebuie sa lase ca tara noastra sa ajunga in momentul in care, din cauza lipsei spitalelor, oamenii sa se duca in catedrala sa se roage pentru sanatate.

Text: Petra Murariu

Foto: Shutterstock