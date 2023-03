Cărțile pe care chiar merită să le citești în luna martie 2023

Panglica neagră, antologie coordonată de Emanuela Ignățoiu Sora, editura Vellant

O carte de doliu așa cum nu au mai apărut în peisajul local, ce cuprinde o mulțime de texte, ficțiune și non-ficțiune, eseuri, poezii despre o experiență universală și în același timp foarte intimă pe care ne ferim, de obicei, să o discutăm public: pierderea unei persoane dragi. Un tabu care se încăpățânează să supraviețuiască, doliul, cu tot ce implică el, de la acceptarea unei dureri care te va însoți pe termen nedeterminat și până la drumul spre vindecare, este examinat cu atenție și cu emoție în paginile acestui volum necesar.

Elita culturală şi discursul antisemit interbelic, Alexandru Florian și Ana Bărbulescu, editura Polirom

Acest volum (co-editat de editura Institutului Elie Wiesel) era așteptat de multă vreme de toți cei care au urmărit transformarea în mituri culturale interbelice a unor personaje cunoscute pentru scrieri, discursuri, ba chiar politici publice violent antisemite. Autorii examinează opiniile și acțiunile unor personalități precum Mircea Vulcănescu, Octavian Goga, Nae Ionescu, Nichifor Crainic etc. și se întreabă cum au contribuit ele la un context social și politic cu pronunțate înclinații fasciste.

Zgomotul alb, Don DeLillo, editura Pandora M, colecția Anansi World Fiction

Un mare roman american, cartea lui Don DeLillo urmărește un an din viața lui Jack Gladney, șef al catedrei de studii despre Hitler la facultatea sa, în ciuda faptului că nu vorbește germană. Protagonist și narator al cărții, Jack trăiește sub permanenta teroare a condiției sale de muritor, iar existența sa și a familiei sale este tulburată de apariția unui nor toxic, o amenințare reală care dă și startul unei evacuări. Satirizând o mulțime de aspecte ale culturii americane, de la consumerism la suprasaturația media, cartea este o investigație încă valabilă asupra felului în care trăim azi.

Omul în căutarea sensului vieții, Viktor E. Frankl, editura Vellant

Această adaptare pentru adolescenți a uneia dintre cele mai puternice cărți despre Holocaust este o lectură necesară pentru a învăța cum se nasc cele mai atroce crime, dar și despre cum se poate supraviețui lor și cum se poate trăi după ce le-ai fost martor. Frankl a petrecut trei ani la Auschwitz, iar experiența i-a format și abordarea ca psihoterapeut.

Viața complicată a lui Oona Lockhart, Margarita Montimore, editura Nemira

Oona împlinește 19 ani la Revelionul 1982 și are o decizie de luat: să rămână în Brooklyn alături de prietenul ei, făcând muzică, sau să studieze economia la Londra? Un bizar leșin o face să se trezească peste 32 de ani și să-și vadă viitorul. Apoi, cu fiecare An Nou, Oona descoperă că poate călători în timp, însă ce va decide să schimbe acum, că își știe viitorul?

Perfect nemulțumită. Proze scurte și foarte scurte, Irina Bruma, editura Cartier

O tânără protagonistă care își analizează permanent propriile gesturi, interpretează la nesfârșit cuvintele și acțiunile celorlalți, fără să reușească să ajungă la vreo concluzie, ci doar examinează cu ironie și autoironie situații, întâmplări, prejudecăți și demontează scene ale vieții obișnuite. O serie de mici proze intime, dovedind un ascuțit simț al observației.

Scânteie în beznă, Stacey Willingham, editura Nemira

O carte captivantă despre tânără Chloe, care află la vârsta de 12 ani că tatăl ei a ucis șase adolescente din orășelul ei natal. Condamnarea lui la închisoare pe viață pare să fie o rezolvare, dar familia e nevoită să facă față șocului și să trăiască mai departe cu asta. 20 de ani mai târziu, dispariția altor adolescente trezește amintirea poveștii cumplite din trecutul ei.

Recreația mare, Mircea Sântimbreanu, editura Arthur

Viața elevilor români din anii ’60 și ’70 este descrisă în această colecție de proze amuzante, iubite de generații, re-editată acum, poate și pentru că tratează probleme și situații mereu actuale: dezinteresul față de școală, bullying-ul, absenteismul etc. O carte cu tendințe moralizatoare, dar și cu umor, scrisă cu înțelegere pentru categoria de vârstă căreia se adresează.

