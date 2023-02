Cărțile pe care chiar merită să le citești în luna februarie 2023

Me’med, bandana roșie și fulgul de zăpadă, Semezdin Mehmedinovic, editura Black Button Books

Un tulburător roman biografic, în traducerea lui Adrian Oproiu, al autorului bosniac Semezdin Mehmedinovic, care se concentrează pe dragostea care îi leagă pe el, soția sa și fiul pe care îl au, o dragoste marcată de tragedia războiului din Bosnia și de traumele sale, precum și de viața lor ca refugiați în Statele Unite. Scriitorul explorează, alături de prăbușirea unei lumi familiare, teme care ne interesează pe fiecare, precum iubirea și moartea, prezentul și trecutul sau boala și sănătatea, dar și sentimentul dezrădăcinării.

Mierea leului, David Grossman, editura Nemira

„Aceasta este povestea unui copil care s-a născut străin față de mama și tatăl lui; povestea unui bărbat magnific, foarte puternic, care a jinduit fără încetare să câștige dragostea părinților săi – și, astfel, dragostea în general.”, spune autorul israelian despre eroul său, Samson, unul dintre cele mai dramatice personaje ale Bibliei, a cărui traiectorie o recuperează în acest volum ce amestecă eseul cu ficțiunea și portretul cu exegeza, tradus acum în limba română de Andrei Pogăciaș.

Realism capitalist. Nu există nicio alternativă?, Mark Fisher, editura Tact

Scriitorul și criticul cultural devenit popular mai întâi ca blogger ce comenta subiecte pop explorează, în volumul său din 2009, tradus în cele din urmă și la noi (de Paul-Teodor Cristescu), o lume pe care ne-ar fi greu să o recunoaștem fără să o privim prin lentila atotcuprinzătoare a capitalismului, ideologie pe care am internalizat-o de-a dreptul, astfel încât am ajuns să o considerăm singura posibilă. Deci chiar lumea în care trăim, pentru care, după cum spune chiar Fisher, ne e imposibil să mai imaginăm o alternativă.

Lumina din noi, Michelle Obama, editura Litera

O continuare a volumului de memorii al fostei Prime Doamne a Statelor Unite, în care aceasta împărtășește cu generozitate sfaturi și strategii care ne pot ajuta pe fiecare să ne păstrăm optimismul și echilibrul într-o lume din ce în ce mai nesigură, alături de povești și reflecții prezentate cu umor, compasiune și înțelepciunea unei experiențe unice.

Străinătate, Augustin Cupșa, editura Humanitas

Un volum de proze scurte ale căror personaje se raportează diferit la străinătate, adăugând conceptului o mulțime de nuanțe. „Străinătate și stranietate, două cuvinte pe care am ajuns să le așez cu ușurință unul lângă celălalt. M-am născut într-o epocă totalitară, în care străinătatea – evident, Occidentul – era nu doar locul de scăpare, ci și visul, proiecția, fantasma unei evadări.”, spune autorul.

García Márquez. Povestea unui deicid, Mario Vargas Llosa, editura Curtea Veche

O fascinantă cercetare a vieții care a format opera celebrului scriitor columbian Gabriel García Márquez, un eseu care a fost la origine teza de doctorat a unui alt uriaș scriitor, care își mărturisește aici admirația în vreme ce susține că orice roman este un deicid secret, un asasinat al realității comis de un romancier răzvrătit și dispus să reimagineze tenace ordinea lumii.

Motanul care voia să salveze cărțile, Sõsuke Natsukawa, editura Litera

O poveste înduioșătoare despre extraordinara putere a cărților, ce începe atunci când Rintarõ Natsuki, un băiat pasionat de lectură, citește în anticariatul periferic al bunicului său, locul care îi servește drept refugiu de la moartea acestuia. Apariția unui motan vorbitor ce îl invită să ia parte la o misiune palpitantă de a salva cărțile din mâinile oamenilor care le-au trădat îi va servi o mulțime de lecții.

Marte Roșu, Kim Stanley Robinson, editura Nemira

Prima parte a unei trilogii, romanul spune povestea a o sută de oameni de știință care pornesc în explorarea planetei Marte, pentru a pregăti colonizarea ei. Călătoria lor fascinantă prin spațiu, pe parcursul căreia cercetătorii au parte de descoperiri uluitoare despre viață, lume și oameni, este redată în această utopie premiată la vremea apariției ei și tradusă acum și la noi de Emil Sîrbulescu.

Citește și:

Vedete care au vorbit deschis despre presiunea de a trăi în umbra rudelor faimoase

Foto: PR, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro