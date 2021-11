Cand vei intalni persoana potrivita vei intelege cat de usoara este, de fapt, dragostea adevarata

Cand vei intalni persoana potrivit, te vei trezi intr-o dimineata speriata ca nu te mai gandesti la trecut. Nu ii mai permiti acestuia sa te bantuie, ci mai degraba astepti cu nerabdare viitorul pentru ca in ochii altcuiva vezi o liniste pe care nu ai cunoscut-o niciodata.

In momentul in care, in sfarsit, vei intalni persoana potrivita pentru tine inima ta se va simti ca acasa. Nu vei mai avea dubii, nu vor mai exista intrebari fara raspunsuri, nu iti va mai fi teama de nimic.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

