Cand iubesti pe cineva nu il abandonezi in momentele dificile. Nu il lasi singur pentru a face fata problemelor pe care le are in timp ce tu esti cu prietenii. Nu astepti pana cand va avea o dispozitie mai buna pentru ca nu poti face fata dramei lui. Nu dispari imediat ce relatia inceteaza sa mai para atat de frumoasa.

