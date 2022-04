Artă împotriva războiului – expoziția Stop the War (in Ukraine) în Piața Regelui Mihai din București

Între 29 aprilie și 28 mai, în Piața Regelui Mihai din București, va putea fi vizitată expoziția Stop the War (in Ukraine), prin care 8 artiști români și o serie de artiști ucraineni continuă să ia atitudine împotriva războiului din Ucraina și să militeze pentru pace, folosindu-se de arta lor pentru a să mișca, a motiva și a împinge la acțiune. Expoziția aduce la un loc sculpturi și instalații de artă și printuri după lucrările artiștilor din Ucraina.

Stop the War (in Ukraine) vine în continuarea expoziției caritabile Bombe și oameni. Artiști uniți împotriva războiului / Bombs and Humans. United Artists against War, pusă la cale de curatorii Raluca Ilaria Demetrescu și Daniel Loagăr, care s-a desfășurat între 12 martie și 2 aprilie în București și care a reunit peste 75 de artiști din cele două țări. Demersul a strâns revolta, neputința, durerea, uimirea, scârba și empatia artiștilor în lucrările expuse și și-a propus să dea o nouă dimensiune acestei situații de criză prin reprezentările artistice pe care le inspiră.

Artiștii care expun o serie de instalații și sculpturi sunt: Daniel Loagăr, Alex Manea, Misha Diaconu, Mihai Rusen, Denis Nanciu, Sergiu Chihaia, Ion Alexandru și Cristian Seușan din România iar printurile aparțin artiștilor ucraineni care își pun lucrările la dispoziție pe site-ul https://standwithukraine.super.site/.

„Nu poți rămâne nepăsător în fața informației oribile care umple fluxurile de date, indiferent de existența unui nivel de propagandă sau manipulare intrinsecă din ambele părți. Oameni nevinovați suferă, sunt maltratați în fel și chip, răniți, uciși, izgoniți de o violență fără sens. Să-ți pui arta la dispoziția atitudinii de condamnare fără echivoc a unei agresiuni teribile și fără sens este deja un proces antropologic firesc în contextul societății contemporane”, spune artistul Mihai Rusen.

Expoziția poate fi vizitată la orice oră, între 29 aprilie și 28 mai, în Piața Regelui Mihai din București.

Foto: PR

