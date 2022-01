Alina Șerban, prima regizoare romă la Teatrul Național București

Alina Șerban devine prima regizoare romă care montează la Teatrul Național București, odată cu premiera „Cel mai bun copil din lume”, un spectacol care pune în scenă o poveste romă – cea a vieții autoarei. „Cel mai bun copil din lume” va avea premiera pe 21, 22 și 23 ianuarie, de la orele 19:00, în Sala Mică a Teatrului Național, în cadrul programului 9G, dedicat tinerilor creatori de teatru.

Astfel, piesa scrisă și regizată de Alina Șerban, „Cel mai bun copil din lume”, spune povestea unei fete rome care, după ce se confruntă cu sărăcia și rămâne fără părinți, găsește puterea de a refuza un destin previzibil. Urmând promisiunea făcută mamei sale, de a fi cel mai bun copil din lume, ea cucerește lumea, urmându-și visul de a studia la cele mai bune școli. Piesa vorbește despre putere, eforturile de a face pace cu trecutul și cu propria identitate, deconstruind prin umanitate și empatie stereotipurile asociate romilor.

„Este o mare onoare și în același timp o responsabilitate să aduc un spectacol de teatru scris, jucat și regizat de o romă la Teatrul Național. Mi-am dorit asta pentru strămoșii mei care au contribuit la construcția acestei țări și ale căror povești nu le știm sau celebrăm, pentru romii de astăzi care sper să se bucure să vadă o poveste ca asta și neromii care se vor regăsi în universalitatea umană a poveștii.

Nu am văzut niciodată povești despre noi, romii, la teatru, la film sau media în care să mă regăsesc. Îmi doresc ca ‘Cel mai bun copil din lume’ să creeze punți între noi. Scopul meu dintotdeauna a fost să ofer vindecare atât mie însămi, cât și celorlalți, iar dacă se poate, să creez schimbare în bine, prin arta mea.”, a declarat Alina Șerban.

Spectacolul „Cel mai bun copil din lume” este o producție realizată de Centrul de Creație și Cercetare Ion Sava în parteneriat cu Asociația Untold Stories, în colaborare cu UiPath Foundation, beneficiind de sprijinul financiar al Primăriei Capitalei prin ARCUB, în cadrul Programului București – Oraș Deschis 2021.

Alina Şerban este actriţă, dramaturgă, scenaristă și regizoare romă de teatru și film. Este prima persoană din familia ei care a absolvit liceul, trecând prin sărăcie extremă, discriminare și prin sistemul de protecție a copilului. A terminat studiile la UNATC Bucureşti, New York University – Tisch și a absolvit masterul la Royal Academy of Dramatic Art, din Londra. Și-a făcut debutul cu scurtmetrajul „Bilet de iertare” – primul proiect de film despre sclavia romilor, prezentat din perspectivă romă, care a primit Mențiune Specială la TIFF, Best Narrative Director la Female Voices Rock – SUA. În decembrie 2021, cel de-al doilea scurtmetraj realizat de Alina Șerban, „Eu contez”, a câștigat marele premiu la Torino Short Film Market. Șerban a fost premiată în patru rânduri ca Cea mai bună actriță pentru rolul lui Ali din filmul „Gipsy Queen”.

Foto: Bogdan Dincă

