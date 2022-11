Agenda de noiembrie 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

She Said

Pe 25 noiembrie ajunge în cinematografe drama regizată de Maria Schrader și inspirată de cartea cu același nume scrisă de Megan Twohey și Jodi Kantor, cele două jurnaliste The New York Times care au scos la iveală cazurile de agresiune sexuală de la Hollywood, care au condus la apariția mișcării #MeToo. În rolul celor două sunt Carey Mulligan și Zoe Kazan, iar filmul, îți e clar deja, e musai de vizionat.

Black Panther: Wakanda Forever

Regatul Wakanda și toate personajele sale, prezentate pentru prima dată publicului în 2018, revin acum, în filmul în regia lui Ryan Coogler, care are premiera în cinematografele de la noi pe 11 noiembrie. Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), MBaku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) luptă să-și protejeze națiunea de puterile care vor să o asuprească după moartea regelui T’Challa.

Wednesday

Regizat de Tim Burton și filmat și în România, serialul ce are ca punct de plecare povestea deja cunoscutei familii Addams o urmărește pe fiica acestora, Wednesday, în anii în care studiază la Nevermore Academy, și în care abilitățile ei supranaturale în dezvoltare sunt puse la bătaie în oprirea unor atrocități, dar și în încercarea de a rezolva misterul care i-a afectat părinții. Așa că, de pe 23 noiembrie, o vezi pe Jenna Ortega în rolul titular, alături de Gwendoline Christie, Jamie McShane, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán și mulți alții.

The Crown se întoarce

De parcă anul acesta nu ar fi fost oricum suficient de plin de evenimente care să ne facă să ne uităm cu atenție la familia regală a Marii Britanii, pe 9 noiembrie are premiera pe Netflix cel de-al cincilea sezon din The Crown, unul care o urmărește pe Regina Elisabeta a II-a (de data aceasta întruchipată de Imelda Staunton) în apropierea celebrării a 40 de ani de domnie, într-o vreme în care căderea Zidului Berlinului schimbă ordinea mondială. Iar evenimentelor istorice li se alătură și tulburările din familie, unde Prințul Charles insistă să divorțeze, declanșând o criză constituțională, iar Prințesa Diana începe o relație cu Dodi Al Fayed.

Meniul

Comedia horror a lui Mark Mylod ni-i aduce pe marile ecrane, de pe 18 noiembrie, pe Anya Taylor-Joy și Nicholas Hoult, în rolul tinerilor Margot și Tyler, care călătoresc pe o insulă îndepărtată pentru a avea parte de o experiență specială. Acolo se află exclusivistul restaurant Hawthorne, condus de Slowik (Ralph Fiennes), un chef celebru pentru gastronomia moleculară pe care o promovează, la granița cu arta conceptuală. Numai că meniul include și câteva surprize terifiante.

Triangle of Sadness

Filmul lui Ruben Östlund, câștigător al trofeului Palme D’or la Cannes anul acesta, ajunge pe 11 noiembrie în cinematografe, urmărind un cuplu de modele (interpretate de Harris Dickinson și regretata Charlbi Dean, la ultimul său rol), invitați la bordul unui yacht de lux, pentru o escapadă în care au alături un oligarh rus, un dealer britanic de arme și alte personaje bizare, dar și un căpitan american care obișnuiește să citeze din Marx (Woody Harrelson). O furtună schimbă cu totul vacanța de vis.

For instance, humidity

Până pe 4 noiembrie, la spațiul Sandwich din cadrul Combinatului Fondului Plastic ai de văzut expoziția artistului Kazuki Oishi, care a petrecut două luni într-o rezidență aici, explorând relația dintre materialele și fenomenele fizice locale. Folosind sculptura ca pe o unealtă de a explora ce poate exista într-un spațiu gol, ca pe un mediu pentru a vizualiza lucruri ambigue, Oishi se întreabă ce se întâmplă în spațiul dintre o materie și o alta. Ca, de exemplu, ce se întâmplă cu lutul modelat, care se întărește în absența umidității, devenind un material stabil, și nu unul temporar, menit, în sculptură, să servească doar drept model pentru turnarea unui alt material. Iar umiditatea care a dispărut poate fi, de pildă, considerată o sculptură în aerul dintre noi?

TristxtOTL la Ivan Gallery

Până pe 5 noiembrie, fă-ți vreme să dai o fugă până la galeria Ivan (în cadrul Atelierelor Malmaison), să vezi solo show-ul Mădălinei Zaharia, în fapt un film care transformă spațiul galeriei într-o sală imersivă de cinema. Instalația este dedicată emoțiilor nedorite, celor pe care nu le recunoaștem ca făcând parte din tiparele ideale de comportamente sau personalități, iar filmul artistei creează un spațiu sigur pentru manifestarea, explorarea și transfigurarea acestor emoții negative. Filmul, care îi are în centru pe performerii Fionnuala Kennedy și Ebun Sodipo, este o dramă sci-fi care ne îndeamnă să reimaginăm durerea și tristețea drept forțe capabile să producă schimbare cognitivă, spune artista.

The Wonder

Pe 16 noiembrie are premiera pe Netflix filmul The Wonder, a cărui acțiune are loc în 1862, la câțiva ani de la Marea Foamete, când o infirmieră englezoaică, Lib Wright, este convocată să examineze, în Irlanda, cazul unei fetițe de 11 ani, Anna, care susține că nu a mai mâncat de peste patru luni. Sănătatea ei se deteriorează rapid, iar Lib vrea să afle ce se întâmplă cu fata… un lucru complicat de realizat într-o comunitate care preferă să creadă în existența miracolelor mai degrabă decât în puterea medicinei.

Cel mai tare șef

Fernando León de Aranoa ni-l aduce pe marile ecrane pe Javier Bardem în rolul unui proprietar de fabrică ce așteaptă vizita unei comisii care ar putea acorda companiei un premiu de excelență. Înaintea inspecției, acesta încearcă să revolve cât mai multe dintre problemele angajaților săi, lucru care generează, firesc, o mulțime de situații comice. Filmul, cu Manolo Solo, Óscar de la Fuente și Almudena Amor, are premiera în cinematografele de la noi pe 4 noiembrie.

Orice, oriunde, oricând

Această poveste absurdă scrisă și regizată de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, ce conține elemente de comedie neagră, SF, fantasy și chiar animație, ne-o prezintă pe Evelyn Wang (Michelle Yeoh), o femeie auditată de Fisc, care descoperă că trebuie să se conecteze cu versiuni ale sale aflate în universuri paralele pentru a preveni distrugerea multiversului și a salva, deci, lumea. Lui Yeoh îi dau replica Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong și Jamie Lee Curtis; îi poți vedea pe toți începând cu 18 noiembrie.

Metronom

Drama lui Alexandru Belc, cu Șerban Lazarovici și Mara Bugarin în rolurile a doi liceeni îndrăgostiți, care scriu scrisori la emisiunea Metronom de la Europa Liberă, se desfășoară într-o vreme în care Ion Țiriac și Ilie Năstase joacă Finala Cupei Davis împotriva Americii și în care românii ajung să-și dorească să părăsească cât mai curând țara. Când eroul filmului primește aprobarea să plece împreună cu familia sa, cuplul știe că relația se va rupe. Însă ultimele zile împreună devin decisive pentru viața fiecăruia dintre protagoniști.

Ileana Pașcalău: Shaving the Caterpillar

La galeria Mobius (strada Dumbrava Roșie 18, București) ai de văzut până pe 13 noiembrie expoziția Ilenei Pașcalău, ce pornește de la o cercetare în arhivele medicale, adică de la documente și ilustrații ce justificau cândva teorii despre presupusele însușiri periculoase ale uterului. Lucrările prezentate în expoziția curatoriată de Valentina Iancu reprezintă o explorare subiectivă a traumei colective construite de tirania psihiatriei în relație cu nevoile și sexualitatea feminină, o incursiune în felul în care medicina a reglementat corpul și mintea feminine și o tentativă de vindecare a secole de oprimare de acest fel.

Personalități rome pe înțelesul copiilor

Patru cărți ilustrate despre personalități rome din ziua de azi, scrise de tineri romi, sunt pregătite să le spună celor mici povești: este vorba despre Lada de cărți, despre Loredana Mihaly și felul în care a format prima generație de tineri romi activiști din Baia Mare; Clopoțelul lui Nico, despre activista Nicoleta Bițu; Să îți pui o dorință!, despre cariera lui Ștefan Mihalache (Connect-R) și Suraj, copilul care a atins soarele, despre actorul Sorin Aurel Sandu. Cărțile vor fi distribuite către câteva mii de copii din comunități defavorizate, în cadrul proiectului ROMA S/HEROES, inițiat de Asociația Cu Alte Cuvinte, și pot fi accesate gratuit, în format digital, pe site-ul asociației.

In and Out, Out and In, la galeria Jecza

Până pe 18 decembrie, galeria Jecza din Timișoara aduce în fața publicului o expoziție de fotografie curatoriată de Ami Barak, reunind artiști precum Michele Bressan, Mircea Cantor, Dani Ghercă, Matan Mittwoch, Pusha Petrov, Joanna Piotrowska, Anca Munteanu Rimnic, Decebal Scriba, Bruno Serralongue, și subREAL. Lucrările lor au în centru imaginea, iar expoziția își propune să combine stările duble și reversibile ale proiectelor fiecărui artist, stabilind jocuri de tensiune și oscilații între real și ficțional, colectiv și intim, exterior și interior, atât în timp, cât și în spațiu.

Două concerte de excepție la Sala Radio

Miercuri, pe 16 noiembrie, Orchestra de Cameră Radio în parteneriat cu Ambasada Portugaliei la București dedică un concert centenarului scriitorului José Saramago. Pe scenă va urca violonistul Alexandru Tomescu, iar concertul derulat sub bagheta dirijorului Martim Sousa Tavares va include lucrări de Ravel și Beethoven, dar și partituri ale unor creatori portughezi contemporani. Iar vineri, 18 noiembrie, ai parte de un concert Beethoven/Schubert dirijat de Finnegan Downie Dear, în care pianistul Horia Mihail va interpreta Concertul nr. 4 pentru pian și orchestră de Beethoven. Biletele se pot achiziționa de la casa de bilete a Sălii Radio și de pe iabilet.ro.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro