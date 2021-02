7 seriale din 2021 care trebuie văzute dacă ești pasionată de modă

Am aruncat o privire, să vedem ce ne promite 2021.

Genius: Aretha

2021 este anul în care vom vedea îndelung amânatul Respect, filmul biografic despre Aretha Franklin cu Jennifer Hudson în rolul principal. Dar înainte de asta, în martie, National Geographic lansează un serial strălucitor dedicat reginei muzicii soul, jucată de Cynthia Erivo.

E cazul să ne așteptăm la numeroase schimbări de ținute de-a lungul celor 8 episoade, spune costumiera Jennifer Bryan, incluzând replici ale unor piese iconice purtate de Aretha de-a lungul carierei.

Gossip Girl

Probabil că lumea nu avea neapărat nevoie de un reboot al serialului, dar HBO Max ne-a pregătit o întoarcere în Upper East Side, la 13 ani de la premiera Gossip Girl. O nouă generație de liceeni new yorkezi, unii ai erei social media, va fi portretizată în 10 episoade de câte o oră.

Primele două episoade vor da cu siguranță tonul pentru un serial cât se poate de fresh: sunt regizate de Karena Evans (25), care a semnat deja și câteva videoclipuri Drake.

Halston

Într-una dintre cele mai așteptate mini-serii Netflix de anul ăsta, Ewan McGregor e Roy Halston Frowick, designerul american care și-a transformat numele într-un imperiu al modei, sinonim cu lux, sex și faimă.

Halston a definit moda generației disco cu creațiile sale minimaliste, fluide, pline de energie tinerească. Devenit o fixație pentru celebrități de la Hollywood precum Liza Minnelli, Bianca Jagger și Lauren Bacall, și veșnic înconjurat de multele sale modele și muze – Halstonettes -, printre care se numărau Pat Cleveland și Anjelica Huston, designerul a cunoscut o prăbușire rapidă, accelerată de abuzul de droguri și complicațiile survenite în urma SIDA.

The Gilded Age

Creatorul Downton Abbey, Julian Fellowes, își mută talentul de a construi drame luxuriante de epocă în New York. Așa a rezultat un serial care spune povestea clasei peste medie a anilor 1880, din distribuția căruia face parte și Cynthia Nixon. După îndelungi schimbări și amânări, lansarea sa este așteptată în 2021, la HBO.

Inventing Anna

Shonda Rhimes a debutat fulminant pe Netflix ca producătoare Bridgerton, cel mai de succes serial al începutului de an. Următorul ei serial, Inventând-o pe Anna, are potențialul de a-i duce numele și mai departe.

Într-o poveste inspirată de un articol din 2018 din The Cut, Julia Garner o joacă pe Anna Delvey (născută Anna Vadimovna Sorokina), o falsă moștenitoare de pe Instagram și escroacă de cinci stele, care a fermecat elitele new yorkeze și le-a luat și banii.

Betty

Skater-girls, avem treabă. HBO a anunțat anul trecut, spre bucuria fanilor acestui mic serial, că îl va prelungi cu încă un sezon. Lansat în 2020, Betty urmărește un grup de adolescente din New York ale căror vieți se învârt în jurul skateboard-ului, o subcultură dominată de băieți.

Camille Garmendia a reușit să creeze, pentru cele cinci protagoniste ale serialului, niște stiluri și costume pe cât de confortabile, pe atât de spectaculoase, îmbinând elemente pop-culturale și multiculturale. Genul ăla de haine care te fac să vrei să te îmbraci ca o skateriță chiar și când ai 30+ și ți-ai scrânti glezna numai urcându-te pe o placă.

The Nevers

Nu puteam să nu includem și un SF în lista asta, și nu va fi The Lord of the Rings (dar va urma), ci o dramă victoriană marca HBO despre un grup de femei cu abilități extraordinare și cu o misiune ce ar putea schimba lumea. Cu costume semnate de Jane Petrie (The Crown, The King) pentru un episod și de Michele Clapton (Game of Thrones) pentru restul, e clar că vom avea la ce să râvnim.

