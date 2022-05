5 tips-uri prin care poți depăși temerile unui nou început în carieră

Emoțiile sunt firești când îți dorești să faci o schimbare în carieră. Și sunt cu atât mai mari când îți dorești să faci o schimbare radicală în carieră și să te îndrepți spre domeniul IT.

Chiar dacă începi poate cu o specializare mai accesibilă, cum ar fi cea în testare software, ai poate sentimentul că nu știi suficient de mult, că îți lipsesc abilitățile sau nu ai vocație pentru alegerea făcută. Sindromul impostorului, caracterizat de nesiguranță și lipsă de încredere în sine, dar și de minimizarea realizărilor, este firesc în aceste momente. Însă ține de tine, să găsești resurse interioare pentru a-l depăși. Și ai modele în lumea cinematografiei.

Text: Mihaela Pascari

Harrison Ford, celebrul actor din Războiul Stelelor și unul dintre cele mai bogate staruri de la Hollywood a fost tâmplar timp de 15 ani. A fost norocos când producătorul de filme, George Lucas, i-a oferit ocazia de a construi dulapuri pentru filme și apoi un mic rol în „American Graffiti”.



Dwayne „The Rock” Johnson este unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume. Celebru pentru rolurile principale din „Fast and the Furious” și „San Andreas”, Dwayne a fost sportiv în trecut. A jucat fotbal și chiar a făcut parte dintr-o echipă de campionat național. Apoi a făcut lupte la categoria grea. Într-o zi, a primit un apel cu o propunere de a găzdui „Saturday Night Live”. A acceptat oferta și așa a început cariera lui în TV și cinematografică.

Și tu poți face trecerea către o nouă carieră, chiar dacă ai experiență în alt domeniu. Contează să identifici temerile și să găsești soluții pentru acestea.

1. Alege cursurile care-ți oferă și ghidare în carieră



Ți se pare important să ai un start bun, să înveți testare de la profesioniști, să ai alături o echipă care să te motiveze și alături de care să faci schimb de experiență. În plus, ai nevoie de ghidare în carieră și după absolvirea cursurilor, astfel încât să știi cum să te pui în valoare și să convingi recrutorii că ești candidatul potrivit pentru jobul dorit. Dar unde găsești acest mediu de formare și consiliere în cariera în IT? Este normal să ai obiective și multe preocupări la început de drum, dar există și soluții care răspund așteptărilor tale.

Poți alege proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching).

Ai ocazia ca în timpul cursurilor să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job. Detalii despre cursuri aici .

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

2. Împarte materia de studiu și setează deadline-uri



Te gândești că ai prea multe de învățat, într-un timp scurt, și că nu vei putea să faci față. Însă contează cum abordezi învățarea, astfel încât să nu te lași copleșit de sentimentul că trebuie să știi totul.

Concentrează-te asupra studiului! Împarte materia în părți mai mici și învață prin practică, având grijă să respecți și un deadline.

Observă că nici colegii tăi de echipă nu știu totul. Majoritatea dezvoltatorilor și testerilor au anumite arii în care le place foarte mult să lucreze și sunt interesați să învețe cât mai mult despre ele și să facă câteva lucruri bine. Orice altceva e pe Google.

3. Gândește pozitiv când „Sindromul Impostorului” te copleșește

Ai poate tendința de a te judeca, de a considera că nu lucrezi bine, că nu te ridici la înălțimea așteptărilor. Și nu ești singurul care are această concepție. Și programatorii se confruntă cu Sindromul Impostorului.

Gândește-te la parcursul tău, la faptul că ai avut curajul de a face o schimbare în carieră și la oportunitatea de a învăța lucruri noi în fiecare zi. Concentrează-te pe munca pe care o depui și pe proiectele la care lucrezi alături de echipa ta și mai puțin pe temerea că nu ești suficient de experimentată în ceea ce faci.

Cum faci trecerea de la emoții negative la emoții pozitive:

„Nu am formarea necesară pentru a face asta' se poate transforma în „Am învățat deja atât de multe și învăț în fiecare zi”.

„Probabil că am păcălit pe cineva să-mi dea acest job” se transformă în „Am demonstrat pasiunea mea pentru testare, aptitudinile digitale și acestea sunt motivele pentru care am fost angajat.”

„Oamenii cred că nu sunt calificat” se transformă în „Echipa mea m-a ales (din X candidați) și sunt recunoscător pentru mentorat.”

4. Percepe programatorii ca fiind prietenii tăi

Una dintre cele mai mari temeri pe care o poți avea, ca tester, este cea de interacțiune cu echipa de developeri sau intrarea în scenarii de testare fără cerințe software predefinite. Însă munca ta depinde de echipa de development. Dacă găsești erori în teste trebuie să discuți cu echipa de dezvoltare. Și poate aici intervine temerea, pentru că te gândești că nu ai suficientă experiență sau nu poți să explici într-un limbaj de specialitate. Însă, gândește-te că și colegii tăi au avut poate un start similar în carieră. Contează să ai spirit de echipă și, alături de developeri, să clarifici mai întâi cerințele de testare. Apoi ei se așteaptă să le precizezi într-un limbaj simplu care sunt erorile și să vii cu propuneri de îmbunătățire. Pe parcursul desfășurării proiectului, e important să fii deschis să le răspunzi la întrebări și să testezi pe măsură ce ei modifică codul.

Anxietatea față de lucrul în echipă este normală și chiar și dezvoltatorii experimentați se confruntă cu această stare. Contează să-ți amintești că din această experiență înveți. Nu poți evolua în carieră dacă nu întrebi și dacă nu ceri ajutor oamenilor din echipă. Extinde-ți încrederea în colegii de curs sau de echipă! Sunt mentorii tăi și sunt acolo pentru a te sprijini.

5. Ai curajul de a-ți asuma deciziile și de a încerca

„Și dacă am luat o decizie greșită în carieră?”, te-ai putea întreba pe parcursul formării tale ca tester. Și această întrebare ți-ar putea crea o stare de neliniște. Nu există decizii greșite în carieră. E mult mai important să ai curajul să încerci, să vezi ce ți se potrivește, și în funcție de experiență, să iei decizii.

Când timiditatea sau pragmatismul se joacă cu mintea ta, fă-ți loc printre ele, caută mai adânc după curaj și fă din el eroul principal! Pentru că, în final, nu trebuie să elimini emoțiile mai puțin confortabile sau contradictorii, ci să le accepți și să le folosești drept combustibil motivațional.



În loc să te gândești că ai luat o decizie greșită, e mult mai eficient să te gândești la ce îți propui să faci într-o anumită zi. Și să găsești o modalitate de a face următorul pas în carieră.

