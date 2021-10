5 cărți de programare pentru a debuta cu dreptul în IT

Text: Mihaela Pascari

În timp ce înveți să codezi prin tutoriale este bine să te folosești, de asemenea, de multe cărți grozave care te pot ajuta să programezi. În acest articol vei găsi o trecere în revistă a unora dintre cele mai bune și mai utile cărți de programare pentru începători.

1. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, de Robert C. Martin

Vrei să știi diferența dintre un cod bun și unul mai puțin bun? Nu e nevoie să cauți mai departe.

Acest volum nu este o simplă carte de programare. El te va ajuta să înțelegi diferențele dintre codarea simplă și codificarea avansată, care este curată, eficientă și ușor de înțeles de către ceilalți. Și aceasta este una dintre diferențele cheie care te-ar putea ajuta să excelezi în carieră. Clean Code, scrisă de Robert C. Martin, pune în oglindă importanța codului bun și curat și semnificația codului „rău' care nu funcționează. Mai întâi vei deprinde principiile, modelele și practicile de scriere ale unui cod curat. Apoi, te vei familiariza cu studii de caz reale, urmate de o listă de recomandări numai bune de folosit pentru a scrie un cod curat chiar și în timp ce dormi.

2. Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software, de Charles Petzold

Petzold este unul dintre cei 7 pionieri Windows de la Microsoft și scrie despre programare din 1984. Publicată pentru prima dată în 2000, cartea sa despre programare este un bestseller peren datorită modului în care explică cum programarea și codul sunt încorporate în viața de zi cu zi. Petzold explică limbajul de programare și asamblare pentru un public general folosind concepte familiare precum Braille și codul Morse. Ba mai mult, cartea are și ilustrații, ajutându-i chiar și pe cei care nu se consideră pricepuți în programare să urmeze anumite recomandări.

3. The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master, de Andrew Hunt și David Thomas

Lansată inițial în 1999, această carte a rămas constant un bestseller în rândul programatorilor, dar și un manual pentru universități de profil. Materialul continuă să fie de actualitate prin poveștile și anecdotele prezentate, dar și prin sfaturile valoroase oferite dezvoltatorilor de software. Când a fost lansată, această carte a contribuit și la popularizarea mai multor termeni și expresii ce țin de programare. În plus, o nouă ediție a cărții a fost lansată în septembrie 2019 la cea de-a 20-a aniversare a volumului, completată cu o revizuire extinsă a materialului inițial. Dacă originalul a fost bun, acesta este excelent. Nu numai că este actualizat pentru a reflecta noile realități ale tehnologiei – aproximativ o treime din carte conține informații complet noi – dar și restul textului a fost editat pentru a oferi o și mai bună imagine de ansamblu.

4. The Self-Taught Programmer: The Definitive Guide to Programming Professionally, de Cory Althoff

Althoff este un programator autodidact care s-a angajat la eBay, însă a descoperit că mai există o mulțime de lucruri de învățat pentru a deveni un programator profesionist. Această carte este una dintre cele mai bune cărți de programare pentru cei care învață să programeze, dar și pentru alți programatori autodidacți ce caută să-și extindă și să-și ducă abilitățile la un nou nivel. Printre subiectele dezbătute sunt incluse programarea orientată pe obiecte pentru începători, elementele fundamentale de arhitectură și practicile de codificare pentru dezvoltarea de software.

5. Refactoring: Improving the Design of Existing Code, de Martin Fowler și Kent Beck

În calitate de programator, o mare parte a activității tale va fi dedicată rescrierii codului deja existent pentru a îmbunătăți un produs. Nu este mereu vorba doar de generarea propriilor idei; va trebui, de asemenea, să înțelegi și munca altor persoane și să o îmbunătățești periodic. Și aici îți sare în ajutor volumul scris de Martin Fowler și Kent Beck. El te va ajuta să descoperi principiile după care să te ghidezi în a face astfel de schimbări pentru care ele să fie ușor de înțeles și, eventual, de modificat ulterior.

Completează-ți lecturile cu un curs gratuit în domeniu!

Îți dorești un job în IT, dar nu ai experiență? Aplică la cursurile gratuite organizate de eJobs, printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Calificarea obținută în urma cursurilor merită adăugată în CV-ul tău! Primul pas este să definești ce curs ți se potrivește. Dacă ești atent la detalii și la identificarea erorilor în site-uri, poți alege cursul de Tester. Dacă ai înclinație spre design, poți alege cursul de Programator Java.

Ce trebuie să știi despre cursurile în IT

• Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

• Au loc de luni până vineri, între 18:00-20:00, și sâmbătă, între 09:00-12:00

• Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

• Se întâmplă 100% online

• Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

• Includ consiliere în carieră

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SILVIU PETRESCU

silviu.petrescu@ejobsgroup.ro

0729.729.843

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro