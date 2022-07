3 motive pentru a face o schimbare la 180 de grade în carieră

Te tentează să faci o schimbare radicală în carieră? Foarte bine, dar ignoră impulsul de a arunca pe geam tot ce ai muncit până acum pentru a o lua de la zero. Genul ăsta de atitudine poate transforma fenomenul Marea Demisioneală în Marele Regret. Cercetările arată că mediul înconjurător, de la prieteni la evenimente geopolitice, poate afecta profund sentimentele legate de carieră, așa că este important să înțelegi ce anume stă la baza nemulțumirii tale. Iată câteva potențiale motive!

Text: Mihaela Pascari

Motivul nr. 1: Jobul nu-ți oferă posibilități de creștere

Mulți oameni sunt ambițioși și au așteptări mari. Ei își doresc să învețe și să crească în mod constant și nu se mulțumesc să rămână în același loc mult timp, ceea ce îi determină să-și schimbe cariera frecvent în căutarea unor noi oportunități de dezvoltare. Această dorință de creștere arată că sunt dispuși să investească în dezvoltarea lor. Cu toate acestea, ea poate fi și o sursă de frustrare, deoarece pot avea impresia că încep mereu de la zero. Caută noi oportunități și provocări pentru a-ți dezvolta abilitățile și cunoștințele care să te ajute să prosperi în lumea modernă.

Spre exemplu, dacă îți dorești o carieră în IT, atunci poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

• ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

• ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

• ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

• ai absolvit cel puțin 8 clase

• dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

• ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

• ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

• ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Motivul nr. 2: Cariera ta nu prezintă niciun viitor

Oamenii care lucrează în industrii în declin și se tem de concedieri își pot prelungi cariera prin tranziția către noi profesii. În loc să aștepți ca inevitabilul să se întâmple, începe să te pregătești pentru o nouă carieră cât timp ești încă angajat la o companie, deoarece poate fi dificilă recuperarea după pierderea locului de muncă. Dacă ești îngrijorat că vei fi forțat să renunți la locul tău actual de muncă, este perfect normal să începi să te pregătești pentru unul nou. Poți urma diverse cursuri pentru a îmbunătăți sau a perfecționa abilitățile sau poți încerca să te reorientezi către un domeniu mai profitabil.

Motivul nr. 3: Nu ai flexibilitate și libertate la job

Tot mai multă lume apreciază flexibilitatea și libertatea în programul lor de lucru din mai multe motive. În primul rând, această categorie de persoane acordă prioritate echilibrului dintre muncă și viață și preferă să aibă mai mult control atunci când lucrează pentru a menține un stil de viață sănătos. În al doilea rând, poate au și alte angajamente, cum ar fi școala sau familia, cu care trebuie să jongleze în timp ce se ocupă de cariera lor.

Și în al treilea rând, ei tind să fie mai mobili și mai deschiși la relocare pentru noi oportunități. Această dorință de flexibilitate și libertate îi determină adesea pe oameni să-și schimbe frecvent cariera în căutarea potrivirii perfecte. Cu toate acestea, este esențial să ne amintim că niciun loc de muncă nu este perfect și că există întotdeauna un compromis între diferitele aspecte ale carierei noastre.

