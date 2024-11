10 filme thriller lansate în 2024, pe care n-ar trebui să le ratezi

În 2024 au fost lansate mai multe filme thriller care îmbină aventura, pasiunea și acțiunea în povești pe care trebuie să le vezi.

1. Twisters

Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Brandon Perea și Anthony Ramos fac parte din distribuția filmului Twisters. O fostă vânătoare de furtuni face echipă cu noi cercetători pentru a investiga fenomenul tornadelor devastatoare. Aceștia pun în aplicare un sistem care le-ar putea ușura munca și care deschide calea către aflarea mai multor detalii înainte ca efectele acestor tornade să fie tragice.

2. Trap

M. Night Shyamalan a scris și regizat filmul Trap. Actorul Josh Hartnett interpretează rolul unui tată care merge alături de fiica lui la un concert. Însă, cei doi nu își dau seama că sunt implicați, de fapt, în urmărirea unui criminal în serie.

3. Love Lies Bleeding

Kristen Stewart și Katy O’Brian au rolurile principale în filmul Love Lies Bleeding. În acest thriller cu accente pasionale și de răzbunare, Lou, o manageră a unei săli de sport, se îndrăgostește de o culturistă, pe nume Jackie, care plănuiește să ajungă în Las Vegas. Dar Lou provine dintr-o familie cu un trecut sumbru, care e readus la suprafață și intervine în relația amoroasă pe care o trăiește cu Jackie.

4. The Instigators

Matt Damon și Casey Affleck sunt protagoniștii filmului The Instigators regizat de Doug Liman. Un tată și un criminal își unesc forțele pentru a comite un furt. Dar, planul pus la cale de către cei doi eșuează, așa că apelează la ajutorul unei terapeute.

5. The Union

În filmul The Union, rolurile principale au fost interpretate de Halle Berry și Mark Wahlberg. Un muncitor în construcții, pe nume Mike, este recrutat de iubita lui din liceu, Roxanne, care e o agentă secretă, într-o misiune periculoasă. Acțiunea se petrece și pe fundalul unei posibile reluări a relației dintre cei doi.

6. Blink Twice

Zoë Kravitz este regizoarea filmului Blink Twice, cu Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Christian Slater, Adria Arjona și Simon Rex în distribuție. Pelicula o arată pe Frida, o chelneriță din Los Angeles, care e invitată într-o vacanță de către Slater King, un antreprenor în domeniul tehnologiei. Aceștia ajung pe insula lui privată, alături de alți prieteni, dar lucrurile vor lua curând o întorsătură sinistră în momentul în care Frida conștientizează că în jurul ei se întâmplă ceva înfricoșător și trebuie să afle adevărul.

7. Woman of the Hour

Anna Kendrick a debutat în regie cu filmul Woman of the Hour, care are la bază povestea adevărată a criminalului în serie american Rodney Alcala. În acest thriller, Kendrick o interpretează pe Sheryl Bradshaw, o femeie care vrea să își facă un nume în actorie și se confruntă cu sexismul din această industrie. Ea ajunge să fie concurentă în show-ul The Dating Game, în care unul dintre bărbații din care trebuie să aleagă este chiar Rodney Alcala. Producătorii emisiunii nu au cercetat trecutul concurenților și nu au știut de crimele comise de Alcala. Anna Kendrick și-a dorit ca prin acest film să pună accentul pe poveștile victimelor și puterea supraviețuitoarei, și nu pe criminalul în serie.

8. Monkey Man

Actorul Dev Patel și-a făcut debutul în regie cu Monkey Man, un thriller care scoate în evidență nedreptatea cu care se confruntă categoriile sociale vulnerabile. În acest film, Dev Patel joacă și rolul principal, al unui tânăr vrea să se răzbune pe liderii corupți care i-au omorât mama. Misiunea lui constă în a ajunge în cercurile elitiste din care fac parte vinovații pe care îi caută.

9. The Beekeeper

Filmul The Beekeeper îi are în rolurile principale pe Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Jeremy Irons și Bobby Naderi. În film este vorba despre un apicultor, dar care în trecut a fost agent, care e în căutarea dreptății și răzbunării după ce o persoană din apropierea lui este victima unei escrocherii. Astfel, el vrea să îi găsească pe cei răspunzători de această înșelătorie și să îi facă să plătească.

10. Parallel

Danielle Deadwyler și frații Aldis și Edwin Hodge au jucat în filmul Parallel regizat de Kourosh Ahari. Această dramă ne-o aduce în prim-plan pe Vanessa, care suferă în urma pierderii copilului ei. Ceea ce determină o schimbare majoră în viața ei e faptul că descoperă că poate călători prin universuri paralele.

Foto: PR

