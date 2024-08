Staruri care au dezvăluit cu cine au avut cele mai reușite săruturi pe ecrane

Experiențele actorilor de a filma scene pasionale sunt diverse, însă unele dintre acestea se dovedesc a fi plăcute și memorabile. Câteva staruri au spus cu cine au împărtășit săruturi de neuitat pe marile ecrane.

1. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez și Josh Lucas i-au interpretat pe Jean Gilkyson și Crane Curtis în filmul An Unfinished Life. Personajele jucate de cei doi au fost implicate și în secvențe pasionale. „Cel mai bun sărut de pe ecran a fost cu Josh Lucas. Sper că va spune la fel… că am avut un sărut foarte bun. Am avut o scenă de dragoste în spatele acestui camion”, a dezvăluit Jennifer Lopez.

2. Sharon Stone

Sharon Stone a avut pentru Robert De Niro, colegul ei din filmul Casino din 1996, o foarte mare admirație. Cei doi au împărtășit în peliculă și secvențe tandre, iar actrița a recunoscut că el este actorul cu care a avut săruturi reușite pe ecrane. „Ei bine, Robert De Niro a fost cu siguranță cel care sărută cel mai bine.”

3. Ethan Hawke

Angelina Jolie și Ethan Hawke au avut rolurile principale în filmul Taking Lives. Cei doi au fost protagoniștii unor scene pline de pasiune, despre care actorul a făcut mai multe dezvăluiri „Cel mai bun sărut de pe ecran pe care l-am avut vreodată a fost cu Angelina Jolie. Când te sărută, nu știi cum te cheamă”, a declarat Ethan Hawke la Watch What Happens Live With Andy Cohen.

4. Hugh Grant

Hugh Grant a jucat în primele două filme din seria Bridget Joness Diary. Actorul a recunoscut faptul că a avut alături de protagonista francizei, Renée Zellweger, cele mai bune săruturi pe marile ecrane.

5. Keira Knightley

Keira Knightley a dezvăluit cu sinceritate numele actorului cu care a avut săruturi pasionale reușite pe ecrane. Este vorba de James McAvoy, alături de care actrița a jucat în apreciatul film Atonement. „James sărută cel mai bine!”, a declarat Keira Knightley în timp ce se afla în turneul de promovare al filmului.

6. Kate Hudson

Kate Hudson a recunoscut faptul că a avut o chimie incredibilă pe ecrane cu regretatul actor Heath Ledger și că sărutul cu el a fost o experiență plăcută. Cei doi au fost protagoniștii dramei The Four Feathers. „Aș spune că cel preferat a fost cu Heath. A fost excelent… era atât de frumos, dulce și blând”, și-a amintit Kate Hudson la Watch What Happens Live.

7. Bryce Dallas Howard

Pentru Bryce Dallas Howard, Chris Pratt este actorul alături de care a avut săruturi memorabile pe ecrane. Cei doi au interpretat rolurile principale în pelicula Jurassic World regizată de Colin Trevorrow. „Îmi amintesc că am spus: „Nu ar putea sărutul să fie mai lung cu 10 cadre? Literalmente am spus asta”, a declarat Bryce Dallas Howard pentru USA Today

8. Penn Badgley

Blake Lively și Penn Badgley au format un cuplu în Gossip Girl, dar și în viața reală. Cei doi și-au început relația în perioada în care lucrau împreună pentru serial. Când a primit întrebarea despre un sărut de pe ecrane care i-a rămas în minte, răspunsul actorului a fost previzibil. „Voi spune Blake, pentru că, de fapt aveam o relație în acel moment”, a declarat Penn Badgley la Watch What Happens Live With Andy Cohen

9. ​​Elizabeth Hurley

Când a fost invitată la Watch What Happens Live With Andy Cohen și întrebată despre un sărut de pe ecrane care a marcat-o, Elizabeth Hurley nu a ocolit deloc întrebarea, ba din contră, a fost sinceră și a dezvăluit numele actorului cu care a împărtășit acea secvență pasională. „Poate Matthew McConaughey. Era un film numit EDtv , al lui Ron Howard. Ne-am sărutat mult.”

10. Zac Efron

Pentru Zac Efron, cel mai reușit sărut l-a avut cu Zendaya. Cei doi au jucat împreună în musicalul The Greatest Showman din 2017. Într-un interviu din trecut, când a vorbit de acest moment de pe ecran, actorul e menționat că: „acesta ar putea fi sărutul meu preferat.”

