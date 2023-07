10 filme biografice care se apropie de poveștile originale

Dacă vrei să descoperi mai multe despre viețile impresionante ale unor personalități remarcante, aceste filme biografice nu se îndepărtează foarte mult de poveștile reale și s-ar putea să-ți atragă atenția.

1. Love & Mercy

Love & Mercy îl surprinde pe Brian Wilson, solistul formației The Beach Boys. Povestea e spusă din perspectiva a două perioade distincte din viața lui, însă cea pe care se pune mai mult accentul are legătură cu problemele sale de sănătate mintală. Într-un interviu pentru Chicago Tribune din 2015, Brian Wilson a apreciat munca actorilor implicați în film, dar și rezultatul final.

2. Walk the Line

În filmul biografic Walk the Line, Reese Witherspoon a jucat-o pe June Carter Cash, a doua soție a lui Johnny Cash, interpretat de Joaquin Phoenix. Cei doi au avut o chimie incredibilă pe ecrane în această poveste bazată pe autobiografiile cântărețului de muzică country. Pelicula arată mai multe aspecte ale vieții lui, de la infidelitate și până la consumul de droguri.

3. Life With Judy Garland: Me And My Shadows

Life with Judy Garland: Me and My Shadows este de fapt o miniserie, compusă din două episoade despre viața, dar și dispariția cântăreței Judy Garland. Multe dintre scenele prezentate au fost confirmate și de către biografii ei, ceea ce nu poate fi decât un aspect de luat în calcul când vine vorba de acuratețea poveștii.

4. Ford V Ferrari

Matt Damon și Christian Bale interpretează rolurile principale în filmul Ford V Ferrari regizat de James Mangold. Pelicula are în prim-plan munca de echipă dintre piloții de curse Caroll Shelby și Ken Miles în încercarea de a construi o mașină de curse pentru Ford. Cei doi își doresc foarte mult să întreacă victoria înregistrată de Ferrari în cursă.

5. All That Jazz

În filmul All That Jazz regizat de coregraful Bob Fosse este vorba despre cariera lui Joe Gideon, un regizor, coregraf și realizator de film pe Broadway. Pelicula surprinde viața lui zbuciumată, atât cea personală, cât și cea personală, precum și presiunile la care este expus.

6. Rush

Subiectul filmului Rush regizat de Ron Howard constă în rivalitatea dintre pilotul britanic James Hunt și pilotul austriac Niki Lauda, cel care a și lăudat felul în care a ieșit filmul. Cei doi, care au locuit împreună o perioadă, au personalități diferite, astfel că nu durează foarte mult timp până când apar conflicte între ei. Pelicula relatează și câteva dintre evenimentele din cadrul sezonului 1 de Formula 1 din 1976, dar și un accident prin care a trecut Niki Lauda.

7. Control

Filmul Control intră în culisele vieții lui Ian Curtis, solistul trupei Joy Division, și este regizat de Anton Corbijn, un fotograf care a colaborat cu formația. Pelicula are la bază autobiografia scrisă de soția artistului, Deborah Curtis, care este și co-producătoarea filmului. Sam Riley l-a jucat pe Ian Curtis, despre care s-a spus că a oferit o prestație remarcabilă, care poate fi asociată cu felul în care era artistul în viața reală.

8. Lincoln

Steven Spielberg a regizat filmul acesta biografic cu Daniel Day-Lewis în rolul fostului președinte Abraham Lincoln, prestație pentru care a obținut un premiu Oscar pentru cel mai bun actor. Scenariul peliculei are la bază cartea Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln și cuprinde o bună parte din evenimentele din ianuarie 1865 din viața lui, cel de-al treisprezecelea amendament din Constituția SUA, prin care sclavia a fost abolită și asasinarea sa din aprilie, din același an.

9. Capote

Philip Seymour Hoffman l-a jucat pe Truman Capote în acest film biografic. Pelicula detaliază procesul creativ pe care l-a parcurs scriitorul în legătură cu o carte care are ca subiect uciderea unei familii din Kansas. El ajunge să dezvolte o legătură cu unul dintre criminali, Perry Smith, jucat de Clifton Collins Jr, iar pelicula include întâlnirile pe care le-au avut cei doi. În urma prestației, actorul a primit aprecieri pentru felul în care l-a portretizat pe celebrul scriitor.

10. Steve Jobs

În acest film biografic regizat de Danny Boyle, rolul co-fondatorului Apple a fost interpretat de către actorul Michael Fassbender, iar performanța lui s-a apropiat cu felul în care era Steve Jobs în viața reală. Pelicula îți propune o privire mai atentă în universul celui care a revoluționat tehnologia și se concentrează pe lansările unor produse Apple cunoscute.

