10 continuări dezamăgitoare ale unor filme celebre

Dacă primele filme dintr-o serie au fost un succes strălucit, același lucru se așteaptă și din partea continuărilor. Dar, mai sunt și excepții, așa cum sunt exemplele din lista de mai jos.

1. The Next Karate Kid

Filmul The Next Karate Kid din 1994 a reprezentat un pas către a aduce din nou în atenție celebra franciză din anii ’80. Pelicula a avut-o în rol principal pe Hilary Swank, care a interpretat-o pe adolescenta Julie Pierce, care învată karate de la maestrul Miyagi. The Next Karate Kid nu a atins așteptările publicului, iar scorul de 7% de pe Rotten Tomatoes demonstrează acest lucru.

2. Little Fockers

Filmele Meet the Parents și Meet the Fockers au intrat rapid în vizorul publicului, care s-a amuzat să le vadă, dar al treilea film al seriei, Little Fockers, a avut un alt parcurs. Distribuția s-a bazat doar pe nume celebre deja în industrie, cum ar fi Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Jessica Alba și Dustin Hoffman, și nu a excelat pe alte planuri, precum o poveste coerentă și construcție solidă a personajelor.

3. Legally Blondes

După frenezia filmelor Legally Blonde și Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, fanii deja își imaginau că o continuare va urma aceeași rețetă. Ei bine, nu s-a întâmplat așa în cazul peliculei Legally Blondes din 2009. Filmul le-a urmărit pe verișoarele gemene ale lui Elle Woods, Annie și Izzy, și cum încearcă să se adapteze mutării în California. Pentru admiratorii primelor pelicule, a fost o dezamăgire Legally Blondes din cauza poveștii.

4. Basic Instinct 2

Filmul Basic Instinct, cu Sharon Stone în rolul scriitoarei Catherine Tramell, a stârnit numeroase dezbateri la vremea lansării sale. Partea a doua a apărut în 2006, cu o revenire spectaculoasă din partea actriței, dar nu și pentru public, care nu a fost convins până la capăt de întreg demersul artistic.

5. Book of Shadows: Blair Witch 2

Daniel Myrick și Eduardo Sánchez au regizat The Blair Witch Project, în care trei studenți la film dispar după ce au călătorit într-o pădure din Maryland pentru a filma un documentar despre legenda locală a lui Blair Witch și lasă în urmă filmările lor. În ceea ce privește Book of Shadows: Blair Witch 2, povestea urmează un alt curs, fiind vorba despre niște turiști care pornesc în explorarea locului în care s-a desfășurat primul film.

6. Evan Almighty

În Bruce Almighty, primul film Almighty, rolul principal i-a revenit actorului Jim Carrey. Dar spin-off-ul, adică Evan Almighty, cu actorul Steve Carell care l-a jucat pe Evan Baxter, a înregistrat un eșec din toate punctele de vedere și nici nu a fost primit bine de către critici.

7. The Godfather Part III

Primele două filme The Godfather au ajuns rapid printre preferințele publicului și nu era o surpriză să se întâmple același lucru și cu al treilea. Dar, lucrurile au stat altfel. Motivul pentru care filmul a fost dezamăgitor are legătură cu faptul că regizorul Francis Ford Coppola nu a arătat interes față de peliculă și acest lucru a putut fi sesizat cu ușurință în rezultatul final.

8. Rings

Dacă filmul The Ring din 2002 cu Naomi Watts ca protagonistă a fost un succes total, nu același lucru se poate spune despre cel de-al treilea film, Rings, din 2017, cu Matilda Anna Ingrid Lutz și Alex Roe în distribuție. Proiectul regizat de F. Javier Gutiérrez nu a primit laudele așteptate.

9. Jaws: The Revenge

Jaws: The Revenge este al patrulea film din cunoscuta franciză Jaws, de această dată avem de-a face cu o poveste în care răzbunarea este cuvântul de ordine. În vreme ce restul peliculelor au creat o fascinație în rândul publicului, Jaws: The Revenge a fost o dezamăgire totală.

10. Exorcist 2: The Heretic

În continuarea filmului The Exorcist, Exorcist 2: The Heretic, aflăm cum reușește adolescenta Regan, jucată de Linda Blair, să facă față după ce descoperă că încă e posedată de un demon. Când a fost lansată pelicula, aceasta a strâns 30 de milioane de dolari la box office și a fost privită cu ochi critici de spectatori.

