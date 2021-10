10 actori care au fost convinși de copiii lor să accepte un rol inedit

Deși poate părea surprinzător, mai mulți actori faimoși au acceptat anumite roluri în cariera lor pentru a-și mulțumi copiii, arătând astfel că pot experimenta și alte tipuri de personaje. Dacă pentru unii a fost o surpriză să îi vadă într-o ipostază neașteptată, pentru copiii lor a fost o reală bucurie.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds e cunoscut pentru mai multe roluri, iar printre acestea se numără cele din The Proposal, Green Lantern, Deadpool și The Hitman’s Bodyguard, însă nu sunt considerate chiar adecvate pentru copii. Cu toate astea, actorul a acceptat rolul din Pokémon Detective Pikachu datorită copiilor săi. Reynolds a explicat că a fost încântat să fie implicat într-un film pe care și cei trei copii, pe care îi are alături de Blake Lively, îl pot urmări atunci când vor crește.

Jodie Foster

Jodie Foster s-a făcut remarcată prin intermediul rolurilor din drame sau filme thriller, iar aici putem discuta despre Silence of the Lambs sau Panic Room. Însă a jucat și în comedia Nim’s Island, alături de Abigail Breslin și Gerard Butler, unde a interpretat-o pe Alexandra Rover, având ocazia de a face parte din distribuția unui film pe care îl pot urmări și copiii ei.

Viggo Mortensen

Aragorn este unul dintre personajele iconice din trilogia Lord of the Rings. Actorul Viggo Mortensen nu a avut intenția de a-l juca pe fiul lui Arathorn, ci el a fost o alegere de ultim moment. Mortensen nu citise cărțile lui J. R. R. Tolkien, însă fiul său, care la momentul respectiv avea 11 ani, l-a convins să accepte rolul. Viggo Mortensen nu știa cine este personajul Aragorn și nici că se va bucura de succes în urma interpretării lui.

Michael Sheen

Fiica actorului Michael Sheen a avut o contribuție importantă în ceea ce privește rolul lui din Twilight. La vremea când Sheen l-a jucat pe Aro, Lily avea 10 ani. Actorul nu era deloc un cunoscător al poveștii, dar fiica sa a fost extrem de încântată când a aflat că tatăl ei va juca rolul unui vampir din clanul Volturi. Sheen nu era interesat să intre în pielea acestui personaj, dar în cele din urmă a acceptat rolul pentru că și-a dat seama că ar face-o fericită pe fiica sa.

Julianne Moore

Julianne Moore a jucat până acum într-o mulțime de filme și ar fi greu de crezut că unul dintre cei doi copii ai ei ar avea un cuvânt de spus în ceea ce privește cariera în actorie. Însă, acest lucru chiar s-a întâmplat, mai exact atunci când a fost vorba despre rolul din The Hunger Games, în care a jucat-o pe președinta Alma Coin. Fiul ei, Caleb, a fost un fan al cărților, iar sora lui, Liv, a fost cea care a convins-o pe celebra actriță să citească trilogia.

Jaime Foxx

La vârsta de 4 ani, fiica lui Jaimie Foxx era o fană Spider-Man. Atunci când i s-a prezentat oportunitatea de a juca în The Amazing Spider-Man 2, actorul nu a rezistat tentației și i-a dezvăluit fiicei sale această veste. El l-a jucat pe ticălosul Electro și chiar și-a dus fiica pe platourile de filmare, pentru a vedea exact cum se desfășoară lucrurile și cum este atmosfera.

Kate Winslet

Kate Winslet a vrut să le demonstreze copiilor ei că poate accepta și roluri care o pot ajuta să iasă din zona de confort, iar un exemplu este cel din franciza Divergent. Actrița a jucat-o pe Jeanine, iar la vremea când s-a filmat, fiica ei avea 13 ani. Kate Winslet nu mai fusese până atunci distribuită într-o franciză populară, așa că a fost șansa ei să arate că e capabilă să se adaptaze oricărui personaj și i-a și reușit.

Gary Oldman

Gary Oldman a acceptat rolul din seria Harry Potter pentru că a vrut să își îmbunătățească imaginea pe care copiii lui o aveau despre el. Înainte de a deveni Sirius Black, actorul fusese distribuit în mai multe pelicule apreciate de către critici, însă acestea nu au stârnit și interesul fiilor săi, Gulliver și Charlie. La vremea respectivă, își creștea singur copiii, iar rolul din celebra serie l-a făcut să ajungă și la un alt tip de public.

Cate Blanchett

În ciuda faptului că este câștigătoarea mai multor premii importante din industria cinematografică, Cate Blanchett era străină de Universul Marvel până când să o joace pe Hela din Thor: Ragnarok. Copiii actriței erau fani Marvel, așa că nu i-a fost greu să accepte acest rol. Blanchett a povestit că acest film i-a permis să se apropie de copiii ei și să aibă mai multe lucruri în comun. Însă, nu este de ignorat faptul că a avut ocazia să lucreze cu regizorul Taika Waititi și actorul Chris Hemsworth.

Jennifer Garner

Jennifer Garner a produs filmul Yes Day și și-a dorit să îl facă de când cei trei copii ai ei, Violet, Seraphina și Samuel au fost încântați de cartea cu același film. În această peliculă, actrița o joacă pe Allison Torres, o mamă care în general spune nu, însă ea și soțul ei decid să spună da celor mai surprinzătoare cereri pe care le au copiii lor.

Foto: PR

