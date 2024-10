10 actori care au contribuit la anularea unor filme cu potențial

Din diverse motive, câțiva actori au decis să nu mai continue să lucreze la unele filme care puteau fi promițătoare.

1. Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood începuse să lucreze la filmul 10 Things I Hate About Life în anul 2012, dar filmările au fost puse pe pauză în perioada în care actrița a fost însărcinată. Actrița nu s-a mai întors pe platourile de filmare după ce a susținut că n-a primit banii pentru ceea ce muncise. Pentru că nu s-a prezentat, Evan Rachel Wood a fost și dată în judecată pentru nerespectarea contractului stabilit.

2. Winona Ryder

Winona Ryder era entuziasmată să joace într-un film care trebuia să se numească Lily and the Secret Planting, unde avea chiar rolul principal. Din păcate, actrița a întâmpinat unele probleme de sănătate pe platourile de filmare, iar din această cauză nu a putut merge mai departe cu proiectul.

3. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger acceptase cu multă încântare rolul din filmul Sgt. Rock. Actorul nu a continuat cu această peliculă din cauza unor neînțelegeri în ceea ce privește locația în care ar fi trebuit să aibă loc filmările. El știa că filmările trebuie să se desfășoare în SUA, dar, de fapt, trebuia să meargă în Europa.

4. John Travolta

Filmul The Double, care ar fi trebuit să fie regizat de Roman Polanski și avea la bază romanul semnat de Dostoievski, l-ar fi avut pe John Travolta ca protagonist. Actorul și controversatul regizor au avut mai multe dispute în ceea ce privește scenariul, pe care nu le-au soluționat. Ceea ce l-a determinat pe John Travolta să nu continue proiectul era faptul că regizorul adăugase în scenariu o scenă de nuditate, fără ca el să fi fost informat înainte.

5. Willem Dafoe

Willem Dafoe a renunțat la Arrive Alive în timpul filmărilor. Pelicula îi avea pe el și pe actrița Joan Cusack în rolurile principale. Când actorului i s-a cerut să apeleze la comedie, iar secvențele de tipul acesta să fie exagerate, nu a fost de acord, moment în care a decis că nu mai e cazul să se implice în proiect.

6. Will Ferrell

În 2016, Will Ferrell lucra la un film în care îl juca pe Ronald Reagan. Michael Reagan și Patti Davis, cei doi copii ai fostului preşedinte republican, n-au fost de acord cu acest proiect după ce au aflat că actorul portretiza într-un mod jignitor problemele de sănătate mintală de care suferea Ronald Reagan. În final, Will Ferrell a anulat filmul.

7. Dustin Hoffman

The Yellow Jersey, romanul lui Ralph Hurne, era în plan să aibă o adaptare cinematografică cu același nume cu Dustin Hoffman în fruntea distribuției. Regizorul Michael Cimino a fost primul care a renunțat la acest proiect, iar actorul Dustin Hoffman nu a fost de acord cu nicio altă persoană care să îl înlocuiască, ceea ce a dus la anularea întregului film.

8. John Wayne

John Wayne este recunoscut de public prin prisma rolurilor sale în filmele despre cowboy. Actorul ar fi trebuit să aibă un rol important în filmul Streets of Laredo, care urma să fie regizat de Peter Bogdanovich, după un scenariu de el și Larry McMurtry. Actorul nu a mers mai departe cu proiectul, însă Larry McMurtry a lansat un roman cu numele acesta, care a fost adaptat sub forma unei miniserii.

9. Brad Pitt

Brad Pitt trebuia să joace în filmul The Fountain regizat de Darren Aronofsky. Actorul a vrut să schimbe unele lucruri în scenariu, însă cerințele sale nu au fost îndeplinite, fapt care l-a determinat să abandoneze proiectul cu puțin timp înainte de începerea filmărilor. În final, The Fountain a fost realizat, dar sub o altă variantă, cu un buget mai ieftin și cu Hugh Jackman în rol principal.

10. Tony Jaa

Filmul Ong-Bak i-a adus notorietatea actorului Tony Jaa. După succesul din 2003, el a mai jucat în pelicule precum Tom yum goong, xXx: Return of Xander Cage, Fast & Furious 7 și Expend4bles. Tony Jaa deja începuse lucrul la un film care avea să se numească A Man Will Rise. Însă acesta și-a încălcat obligațiile contractuale, după cum a dezvăluit compania de producție Sahamongkol Film, ceea ce a dus la anularea proiectului.

