Imobiliare.ro a fost desemnat „Portalul Imobiliar al Anului” în România

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 26.10.2026, 10:28,  de  Advertorial
Imobiliare.ro a fost desemnat „Portalul Imobiliar al Anului” în România

Primul portal autohton care a oferit servicii de digitalizare a pieței imobiliare din România continuă să-și mențină poziția de lider chiar și după 26 de ani de la lansare, inovând continuu pentru a le oferi utilizatorilor cea mai bună experiență de căutare și oportunitatea de a-și găsi rapid locuința potrivită.

Eforturile, dar și reușitele platformei care se bucură de cea mai mare încredere din partea utilizatorilor au fost recunoscute la scenă deschisă săptămâna aceasta. Imobiliare.ro a fost desemnat „Portalul Imobiliar al Anului' în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Galei Premiilor Real Estate 2026, desfășurată sub tema „Performanță cu impact durabil'.

Evenimentul organizat de Real Estate Magazine a reunit peste 250 de participanți și a recunoscut companiile, proiectele și profesioniștii cu cele mai importante realizări din industria imobiliară. Peste 120 de nominalizați au concurat în cadrul celor 25 de categorii, câștigătorii fiind desemnați în urma unui proces independent de jurizare.

„Le mulțumim profesioniștilor care ne-au desemnat platforma digitală imobiliară a anului în România. Vom continua să rămânem dedicați misiunii noastre de a oferi cea mai bună experiență de căutare a unei proprietăți, facilitând accesul la informație și transparență într-o piață care stârnește în continuare multă pasiune', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Imobiliare.ro Finance: Mai mulți români se împrumută pe fondul unei puteri de cumpărare în scădere. Județele unde se dau cele mai mari credite de nevoi personale
Imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Mai mulți români se împrumută pe fondul unei puteri de cumpărare în scădere. Județele unde se dau cele mai mari credite de nevoi personale
Acestea sunt cele mai scumpe cartiere din România. Care este adevărata capitală a luxului imobiliar în România?
Imobiliare
Acestea sunt cele mai scumpe cartiere din România. Care este adevărata capitală a luxului imobiliar în România?
Analiză Imobiliare.ro Finance: Creditele românilor în 2026. Clujenii și timișorenii achită cel mai mare avans când cumpără o locuință, constănțenii abia depășesc minimul acceptat
Imobiliare
Analiză Imobiliare.ro Finance: Creditele românilor în 2026. Clujenii și timișorenii achită cel mai mare avans când cumpără o locuință, constănțenii abia depășesc minimul acceptat
Imobiliare.ro: Topul celor mai ieftine orașe din România pentru achiziții imobiliare. În Reșița, Brăila sau Giurgiu apartamentele sunt de trei ori mai ieftine decât în Cluj-Napoca
Imobiliare
Imobiliare.ro: Topul celor mai ieftine orașe din România pentru achiziții imobiliare. În Reșița, Brăila sau Giurgiu apartamentele sunt de trei ori mai ieftine decât în Cluj-Napoca
Cele mai bune agenții imobiliare din România, premiate la gala Imobiliare.ro AWARDS 2025. Lista marilor câștigători
Imobiliare
Cele mai bune agenții imobiliare din România, premiate la gala Imobiliare.ro AWARDS 2025. Lista marilor câștigători
E oficial! Acestea sunt cele mai bune proiecte rezidențiale din România
Imobiliare
E oficial! Acestea sunt cele mai bune proiecte rezidențiale din România
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din imobiliare
Imobiliare.ro: “Fabricile de locuințe” ale Bucureștiului sunt in Sectoarele 2 și 3, cumpărătorii sunt interesați de sectorul 4. Unde plătești cel mai puțin pentru un apartament nou?
Imobiliare.ro: “Fabricile de locuințe” ale Bucureștiului sunt in Sectoarele 2 și 3, cumpărătorii sunt interesați de sectorul 4. Unde plătești cel mai puțin pentru un apartament nou?
Imobiliare

+ Mai multe
Sondaj Imobiliare.ro: Ce temeri au românii care vor să cumpere o locuință? Scenariile care i-ar face să nu mai amâne achiziția
Sondaj Imobiliare.ro: Ce temeri au românii care vor să cumpere o locuință? Scenariile care i-ar face să nu mai amâne achiziția
Imobiliare

+ Mai multe
Case de la 9.900 euro și un premiu de 10.000 euro la cel mai mare eveniment imobiliar din România. Se organizează la Palatul Parlamentului
Case de la 9.900 euro și un premiu de 10.000 euro la cel mai mare eveniment imobiliar din România. Se organizează la Palatul Parlamentului
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC