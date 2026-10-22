Imobiliare.ro a fost desemnat „Portalul Imobiliar al Anului” în România

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Primul portal autohton care a oferit servicii de digitalizare a pieței imobiliare din România continuă să-și mențină poziția de lider chiar și după 26 de ani de la lansare, inovând continuu pentru a le oferi utilizatorilor cea mai bună experiență de căutare și oportunitatea de a-și găsi rapid locuința potrivită.

Eforturile, dar și reușitele platformei care se bucură de cea mai mare încredere din partea utilizatorilor au fost recunoscute la scenă deschisă săptămâna aceasta. Imobiliare.ro a fost desemnat „Portalul Imobiliar al Anului' în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Galei Premiilor Real Estate 2026, desfășurată sub tema „Performanță cu impact durabil'.

Evenimentul organizat de Real Estate Magazine a reunit peste 250 de participanți și a recunoscut companiile, proiectele și profesioniștii cu cele mai importante realizări din industria imobiliară. Peste 120 de nominalizați au concurat în cadrul celor 25 de categorii, câștigătorii fiind desemnați în urma unui proces independent de jurizare.

„Le mulțumim profesioniștilor care ne-au desemnat platforma digitală imobiliară a anului în România. Vom continua să rămânem dedicați misiunii noastre de a oferi cea mai bună experiență de căutare a unei proprietăți, facilitând accesul la informație și transparență într-o piață care stârnește în continuare multă pasiune', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

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