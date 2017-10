Cele mai bune pastile de slabit, între mit si adevar

Ce substante contin pastilele de slabit

Pastilele de slabit au la baza amfetamina si derivate ale acestei substante, precum amfepramona, orlistatul, fenilalanina, sibutramina si altele. Iar pastilele de slabit naturiste contin extracte din plante ce sprijina arderile in organism.

Cum actioneaza pastilele de slabit

In functie de substanta activa pe care o au la baza, pastilele pot actiona asupra sistemului nervos central indepartand senzatia de foame si blocand absorbtia de grasimi in organism, sau pot accelera metabolismul si grabi digestia, avand efect diuretic.

Sunt pastilele de slabit eficiente?

Sa iei pastile pentru a slabi e ca si cum ai chiuli de la ora de sport. Si la cea de nutritie. Insa desi multe pastille de slabit sunt eficiente, un mod de a slabi si de a-ti mentine greutatea ideala pe termen lung este sa-ti schimbi stilul de viata.

Daca totusi ai inceput un tratament cu pastile de slabit (dupa ce te-ai consultat in prealabil cu medicul), e recomandat sa-ti ajustezi asteptarile. Spre exemplu, un studiu clinic realizat in 2014 care a studiat 21 de subiecti pe parcursul tratamentului cu pastille de slabit a concluzionat ca cele mai mari progrese au fost facute de persoanele care si-au schimbat si stilul de viata. Suplimentele alimentare pot ajuta anumite persoane, dar nu pot face minuni.

Pastilele de slabit naturiste – sunt cele mai bune?

Inainte de ne punee problema de eficienta, trebuia sa plecam de la premisa ca „naturist” nu inseamna „sigur” – in natura se gasesc si ciuperci otravitoare. De fapt, „naturist” nu inseamna absolut nimic, orice medicament de acest gen se ia pe propria raspundere. Mai mult, conform unui articol recent publicat de New York Times, sumplimentele alimentare sunt cauza a 20% din cazurile de probleme ale ficatului, pentru orice gen de medicament e procesat de acest organ. Deci, inainte de a lua pastile de slabit, cerceteaza produsul si consulta-te cu medicul tau.

Ca in cazul oricarei substante, anumite tipuri de pastile pot grabi un anumit tip de metabolism si implicit sa contribuie la modelarea unei siluete de vis, in timp ce pentru altul, poate sa nu aiba nici un efect. Ca si in relatii, atunci cand vine vorba despre sumplimentele alimentare in relatie cu organismul, trebuie sa existe chimie.

Ce spun specialistii despre pastilele de slabit

“Piata este plina de pastile. Pastile pentru a slăbi. Pastile pentru scaderea colesterolului. Pastile pentru a suprima pofta de mancare. Pastile pentru a te relaxa și fi suficient de fericit, astfel încât să nu mai mănânci pentru a umple golul. Unele dintre pilulele cele mai eficiente pentru scăderea în greutate sunt, de asemenea, și cele mai periculoase. Au fost retrase de pe piață pentru că oamenii au abuzat de ele gandindu-se ca daca ceva este bun, atunci înmulțit cu cinci ar trebui să fie fantastic! Unele dintre cele mai eficiente pastile pentru scăderea colesterolului genereaza, de asemenea, o serie de lucruri urâte, deși au denumiri simpatico”, spune Bianca Patrascu, Psiho-nutritionist. Acestea pot fi cresterea tensiunii arteriale, insomnia, anxietate, vedere incetosata si dureri de cap. Toate aceste medicamente sunt bazate pe amphetamine, deci dependent, abuzul si sevreajul sunt printre riscurile pe care si le asuma persoanele care aleg aceasta varianta de a slabi. “Efectele adverse ale așa ziselor pilule de slăbit se resimt nu numai pe termen scurt, unele chiar având consecințe grave pe termen lung asupra sanatatii. Căutăm mereu superpastila care va rezolva toate problemele noastre. Ne imaginăm că această pastilă este bazată pe studii științifice și sofisticate. Este doar un mit! Nu există pastile de slăbit minune, ci mai degrabă o suplimentare corectă, alături de o dietă potrivită și sport”, completeaza specialistul.

