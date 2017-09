Trucuri de slabit: 8 motive pentru care iti este foame incontinuu

Sunt o tipa inalta si nu mi-am facut griji pentru greutate pana pe la 22 de ani. Asta pana cand au inceput sa devina evidente kilogramele in plus. Si atunci era deja grav: 12 kilograme in plus. Am incercat numeroase diete hipocalorice, am numarat kcal, am apelat la medicamente de slabit, am mers la aerobic zi de zi si nu am avut prea multe rezultate.

De curand, am inteles ca metoda mea de a aborda problema de greutate era gresita. Incercam sa slabesc fara a constientiza cauzele pentru care m-am ingrasat si continuam sa o fac. Cauzele pot fi numeroase. “Cate bordeie, atatea obiceie!” La mine erau 2 principale: stresul si gustarile frecvente, care deveneau deseori mese. Eram adesea trista, fiind intr-o situatie personala dificila, si apelam la rontait pentru a indeparta gandurile. Nu va sfatuiesc!

In urma acestei experiente, am invata cate ceva si inca o mai fac. Va impartasesc mai departe cateva trucuri pe care le-am pus si eu in aplicare pentru a indeparta foamea, inamicul numarul 1 in slabit:

1. Se spune 9 ca din 10 senzatii de foame sunt de fapt sete.

Daca iti este foame la scurt timp dupa masa, sau nu mai poti rezista pana la ora pranzului, bea un pahar mare cu apa. In 5 minute vei uita de apetit! Eu mai obisnuiesc si sa beau un pahar mare cu apa dimineata si unul mare seara inainte sa adorm.

2. Atentie la cate mese iei pe zi!

Programul aglomerat ne dezechilibreaza orarul meselor si numarul acestora. Mananca pe cat posibil la ore fixe si nu lasa un interval prea mare intre mese. Poti opta pentru mese mai putin consistente intre care sa te bucuri de o gustare sanatoasa. Personal, iau un mic dejun mai consistent si un pranz lejer. Seara, de cele mai multe ori beau o ceasca de ceai de musetel. Ca gustari, la ora 11.00 prefer mure, zmeura sau capsuni, iar la ora 17.00 mananc un morcov sau un mar. In ultima vreme mi-am cam dereglat si eu programul. E nevoie de multa disciplina!

3. Masura de zahar.

Zaharul procesat creeaza dependenta si ingrasa foarte mult. Atunci cand nu imi mai pot stapani pofta de dulce, sunt fan ciocolata, imi fac singura dulciuri cu foarte putin zahar de stevia. De cele mai multe ori insa, optez pentru fructe sau smoothie cu morcov, mar si telina.

4. Somnul e vital pentru echilibru!

Nu am avut probleme cu somnul niciodata, adormeam instantaneu. Pana la un moment dat, cand am inceput sa adorm foarte greu si sa ma trezesc obosita. Rezerva-ti cateva minute de liniste seara, inainte de culcare, citeste ceva, mediteaza, stai pe banca in parc tu cu tine si lasa tehnologia pentru zumzetul de dimineata. Uneori nici clasicele 8 ore de somn nu sunt suficiente, mai ales daca avem oboseala acumulata. Fa o prioritate din asta!

5. Cea mai mare schimbare este linistea!

Ca o metoda de a ma elibera de stres, am descoperit meditatia acum ceva ani, dar nu o practicam prea des. Pur si simplu imi era mai comod asa. Asta pana sa realizez ca stresul este un factor major in luarea in greutate: metabolism lent, arderi scazute, imunitate descendenta si alte explicatii medicale. Cateva luni am frecventat un curs de yoga si mi-am amintit de meditatie. Este suficient sa stai in liniste, cu ochii inchisi si sa scapi de stres. Tindem sa ignoram stresul pentru ca nu se vede. Nu uita, este boala secolului!

6. Portia de proteine.

Nu sunt un fan al carnii si asta mi-a adus numeroase deficiente, stari anemice si de rau, aveam acizii urici josi si un colesterol foarte mic. Am fost obligata o perioada sa consum, carne si oua si astfel am inteles beneficiul lor. Imi era foame mult mai putin peste zi pentru-ca sunt bogate in fibre si iti dau destula energie. Pentru cei care nu consuma carne sunt solutii alternative, important este sa tii cont si de proteine.

7. Renunta la fast food!

Bucurestenii sunt dependenti de patiserie si de fast food. Mancarea de tip fast food are la baza grasimi nocive care nu doar ca ingrasa, dar creeaza si dependenta. Astfel, de la un burger si cartofi prajiti o data la cateva luni, ajungi sa numeri saptamanile cu “vizita fast” si pofta ta pare sa fie pe o panta ascendenta. Daca nu ai timp si resurse sa urmezi o alimetatie sanatoasa ca la carte, opteaza pentru lucruri simple: salate, fructe si legume, dar si grasimi sanatoase din nuci, migdale, peste sau avocado. Sunt tot timpul la indemana, trebuie doar sa vrei!

8. Nu te infometa!

Am facut si eu asta, precum am facut toate. M-am ingrasat 2 kg dupa ce am renuntat pentru ca eram cu vitaminele la pamant si lipsita de energie. O asemenea alegere are repercursiuni asupra sanatatii. Ceea ce poti face pentru a scapa de foame este sa diminuezi portiile in asa fel incat sa fie suficient, dar sa nu te sature. De cele mai multe ori, cantitatea ideala intra in palma ta.

Si poate cea mai relevanta recomandare pe care ti-o pot da este sa ai incredere in tine si in reusita ta. Vizualizeaza-te asa cum iti doresti sa arati de fiecare data cand iti e foame, iesi la o plimbare, iubeste, fii activa si vei vedea cum totul vine de la sine. Evident, cu putina atentie la ce, cat si cum mancam!

