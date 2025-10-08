Vrei să fii în formă și să ai o stare de spirit echilibrată fără să mănânci prea mult sau să te înfometezi? Îți punem la dispoziție 9 soluții prin care să spui stop senzației de foame.
Iată 9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame.
Bogate în fibre, merele stimulează și accelerează tranzitul intestinal, captează grăsimile și zaharurile și le încetinește absorbția în organism, curăță sistemul digestiv și te ajută să lupți împotriva colesterolului.
Condimentele sunt bogate în polifenoli, antioxidanți, fibre și uleiuri esențiale, substanțe care îți dau energie și te mențin sănătoasă. În plus, condimentele sunt aliați de nădejde în orice dietă pentru că te ajută să mănânci mai puțin sărat, mai puțin dulce, mai puțin gras, prin urmare, mai sănătos. Meniurile echilibrate cu arome picante stimulează papilele gustative atât de mult încât senzația de sațietate apare imediat, ajutându-te să reduci porțiile de mâncare sau să mai ronțăi ceva între mese.
Semințele de chia absorb până la de 12 ori greutatea lor și se extind în stomac inducând mai repede senzația de sațietate și reducând astfel pofta de mâncare. Sunt bogate în fibre și furnizează aproape 50% din aportul zilnic necesar, cu 11 grame de fibre în 30 de grame de semințe. Fibrele sunt necesare pentru sănătate în general, dar mai ales pentru digestie și pierderea în greutate.
Introdu în dieta zilnică grăsimile nesaturate, adică cele care se găsesc predominant în uleiurile vegetale, în peștele gras, în nuci și în semințele oleaginoase și redu pe cât posibil grăsimile saturate, adică cele din uleiurile și grăsimea de pe carne. Diferența dintre grăsimile saturate și cele nesaturate este simplă. Grăsimile saturate devin solide la temperatura camerei, iar cele nesaturate rămân în starea lor inițială.
În loc de un sandwich uriaș, alege unul mai mic, o salată, un fruct și o ceașcă de ceai. În loc de o porție mare de paste alege o bucată de pește cu garnitură de legume înăbușite și noodles. Astfel de mese care combină mai multe tipuri de alimente slabe în calorii sunt mai sănătoase și îți păcălesc creierul că mănânci mai mult.
De cele mai multe ori nu ne dăm seama când ne-am săturat, de aceea este important să acordăm mai mult timp meselor principale, să savurăm mâncarea și să mestecăm pe îndelete. Creierului îi ia cam 20 de minute să înregistreze senzația de sațietate, așa că, mănâncă încet, fără să te grăbești și oprește-te înainte să simți că te-ai săturat complet!
Când vine vorba de gustările dintre mese alegerile pot fi atât de variate încât ne pot duce în eroare. Încearcă pe cât posibil să îți satisfaci poftele cât mai sănătos. Cele mai bune alegeri sunt, desigur, fructele și legumele crude, dar uneori te poți răsfăța și cu 2-3 pătrățele de ciocolată amăruie și iaurt degresat înghețat.
Nutriționiștii recomandă reducerea treptată a gustărilor dulci și înlocuirea produselor care conțin mult zahăr cu cele dietetice pentru că zahărul artificial în cantități mari nu face decât să sporească senzația de foame. Este important totuși să acționezi treptat pentru a nu crea stres organismului prin înlăturarea bruscă a zahărului din alimentația zilnică.
Cele mai multe femei au deficit de vitamina D, lucru care are un impact negativ asupra leptinei, hormonul care îți sugerează că te-ai săturat. Asigură-ți aportul zilnic de vitamina D consumând somon, ulei de pește, ciuperci, suc natural de portocale, soia, dar și suplimente alimentare. Persoanele care se expun regulat la razele soarelui nu au nevoie de suplimentarea vitaminei D, întrucât lumina solară asigură sinteza acestei vitamine la nivelul pielii.
Foto: Arhiva ELLE
Pentru că nu orice femeie poate să gătească preparate organice în fiecare seară, să ajungă la sală în fiecare dimineață la 7 sau să pună bani deoparte fără micile scăpări aferente, trebuie să afli că poți să îți creezi obiceiuri sănătoase, care nu necesită atât de multă disciplină și stăpânire de sine.+ Mai multe
Majoritatea sfaturilor pentru menținerea sănătății se referă la sport, alimentație sau odihnă. Știi despre ce vorbim! Ei bine, de data aceasta, îți propunem câteva trucuri inedite (cu adevărat, interesante!) care ne fac să ne simțim mai bine.+ Mai multe