9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame

Vrei să fii în formă și să ai o stare de spirit echilibrată fără să mănânci prea mult sau să te înfometezi? Îți punem la dispoziție 9 soluții prin care să spui stop senzației de foame.

Homepage  / Health & Diet / Diet & Fitness
  de  Andreea Ilie
9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame

Iată 9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame.

Un măr înainte de masă taie pofta de mâncare, hidratează și detoxifiază

Bogate în fibre, merele stimulează și accelerează tranzitul intestinal, captează grăsimile și zaharurile și le încetinește absorbția în organism, curăță sistemul digestiv și te ajută să lupți împotriva colesterolului.

Mixează pe savoarea condimentelor

Condimentele sunt bogate în polifenoli, antioxidanți, fibre și uleiuri esențiale, substanțe care îți dau energie și te mențin sănătoasă. În plus, condimentele sunt aliați de nădejde în orice dietă pentru că te ajută să mănânci mai puțin sărat, mai puțin dulce, mai puțin gras, prin urmare, mai sănătos. Meniurile echilibrate cu arome picante stimulează papilele gustative atât de mult încât senzația de sațietate apare imediat, ajutându-te să reduci porțiile de mâncare sau să mai ronțăi ceva între mese.

Adaugă semințe de chia în dieta ta

Semințele de chia absorb până la de 12 ori greutatea lor și se extind în stomac inducând mai repede senzația de sațietate și reducând astfel pofta de mâncare. Sunt bogate în fibre și furnizează aproape 50% din aportul zilnic necesar, cu 11 grame de fibre în 30 de grame de semințe. Fibrele sunt necesare pentru sănătate în general, dar mai ales pentru digestie și pierderea în greutate.

Nu ocoli grăsimile nesaturate

Introdu în dieta zilnică grăsimile nesaturate, adică cele care se găsesc predominant în uleiurile vegetale, în peștele gras, în nuci și în semințele oleaginoase și redu pe cât posibil grăsimile saturate, adică cele din uleiurile și grăsimea de pe carne. Diferența dintre grăsimile saturate și cele nesaturate este simplă. Grăsimile saturate devin solide la temperatura camerei, iar cele nesaturate rămân în starea lor inițială.

Păcălește-ți creierul că mănânci mai mult

În loc de un sandwich uriaș, alege unul mai mic, o salată, un fruct și o ceașcă de ceai. În loc de o porție mare de paste alege o bucată de pește cu garnitură de legume înăbușite și noodles. Astfel de mese care combină mai multe tipuri de alimente slabe în calorii sunt mai sănătoase și îți păcălesc creierul că mănânci mai mult.

Savurează mâncarea

De cele mai multe ori nu ne dăm seama când ne-am săturat, de aceea este important să acordăm mai mult timp meselor principale, să savurăm mâncarea și să mestecăm pe îndelete. Creierului îi ia cam 20 de minute să înregistreze senzația de sațietate, așa că, mănâncă încet, fără să te grăbești și oprește-te înainte să simți că te-ai săturat complet!

Ronțăie sănătos!

Când vine vorba de gustările dintre mese alegerile pot fi atât de variate încât ne pot duce în eroare. Încearcă pe cât posibil să îți satisfaci poftele cât mai sănătos. Cele mai bune alegeri sunt, desigur, fructele și legumele crude, dar uneori te poți răsfăța și cu 2-3 pătrățele de ciocolată amăruie și iaurt degresat înghețat.

Redu zahărul din alimentație!

Nutriționiștii recomandă reducerea treptată a gustărilor dulci și înlocuirea produselor care conțin mult zahăr cu cele dietetice pentru că zahărul artificial în cantități mari nu face decât să sporească senzația de foame. Este important totuși să acționezi treptat pentru a nu crea stres organismului prin înlăturarea bruscă a zahărului din alimentația zilnică.

Atenție la nivelul vitaminei D

Cele mai multe femei au deficit de vitamina D, lucru care are un impact negativ asupra leptinei, hormonul care îți sugerează că te-ai săturat. Asigură-ți aportul zilnic de vitamina D consumând somon, ulei de pește, ciuperci, suc natural de portocale, soia, dar și suplimente alimentare. Persoanele care se expun regulat la razele soarelui nu au nevoie de suplimentarea vitaminei D, întrucât lumina solară asigură sinteza acestei vitamine la nivelul pielii.

Citește și:
7 motive pentru care nu ar trebui niciodată să sari peste micul dejun

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum

Recomandari
Cele 10 porunci ale unei diete de succes
Health & Diet
Cele 10 porunci ale unei diete de succes
10 semne importante că nu bei suficientă apă
Health & Diet
10 semne importante că nu bei suficientă apă
Simptomele depresiei pe care puțini le recunosc
Health & Diet
Simptomele depresiei pe care puțini le recunosc
Mâncărurile care dau dependență și cum te poți opri din a le consuma
Health & Diet
Mâncărurile care dau dependență și cum te poți opri din a le consuma
Lucruri care pot cauza infertilitatea la femei
Health & Diet
Lucruri care pot cauza infertilitatea la femei
5 modalități ușoare prin care poți combate epuizarea
Health & Diet
5 modalități ușoare prin care poți combate epuizarea
Libertatea
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
Wow, ce fete mari și frumoase are Dan Alexa din căsnicia cu prima soție! Imagini rare cu fiicele antrenorului. „Am niște copii minunați”. Zici că sunt fotomodele!! / FOTO
Wow, ce fete mari și frumoase are Dan Alexa din căsnicia cu prima soție! Imagini rare cu fiicele antrenorului. „Am niște copii minunați”. Zici că sunt fotomodele!! / FOTO
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Mai multe din health & diet
10 obiceiuri sănătoase pe care fiecare femeie trebuie să le adopte
10 obiceiuri sănătoase pe care fiecare femeie trebuie să le adopte
Health & Diet

Pentru că nu orice femeie poate să gătească preparate organice în fiecare seară, să ajungă la sală în fiecare dimineață la 7 sau să pună bani deoparte fără micile scăpări aferente, trebuie să afli că poți să îți creezi obiceiuri sănătoase, care nu necesită atât de multă disciplină și stăpânire de sine.

+ Mai multe
5 trucuri inedite de sănătate cu beneficii neașteptate
5 trucuri inedite de sănătate cu beneficii neașteptate
Health & Diet

Majoritatea sfaturilor pentru menținerea sănătății se referă la sport, alimentație sau odihnă. Știi despre ce vorbim! Ei bine, de data aceasta, îți propunem câteva trucuri inedite (cu adevărat, interesante!) care ne fac să ne simțim mai bine.

+ Mai multe
15 obiceiuri care ne îmbătrânesc prematur
15 obiceiuri care ne îmbătrânesc prematur
Health & Diet

Câteodată, oricâte produse anti-aging am folosi sau la oricâte procedee menite să ne șteargă semnele bătrâneții am apela, tot nu avem rezultatele dorite.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC