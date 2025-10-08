Iată 9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame.

Un măr înainte de masă taie pofta de mâncare, hidratează și detoxifiază

Bogate în fibre, merele stimulează și accelerează tranzitul intestinal, captează grăsimile și zaharurile și le încetinește absorbția în organism, curăță sistemul digestiv și te ajută să lupți împotriva colesterolului.

Mixează pe savoarea condimentelor

Condimentele sunt bogate în polifenoli, antioxidanți, fibre și uleiuri esențiale, substanțe care îți dau energie și te mențin sănătoasă. În plus, condimentele sunt aliați de nădejde în orice dietă pentru că te ajută să mănânci mai puțin sărat, mai puțin dulce, mai puțin gras, prin urmare, mai sănătos. Meniurile echilibrate cu arome picante stimulează papilele gustative atât de mult încât senzația de sațietate apare imediat, ajutându-te să reduci porțiile de mâncare sau să mai ronțăi ceva între mese.

Adaugă semințe de chia în dieta ta

Semințele de chia absorb până la de 12 ori greutatea lor și se extind în stomac inducând mai repede senzația de sațietate și reducând astfel pofta de mâncare. Sunt bogate în fibre și furnizează aproape 50% din aportul zilnic necesar, cu 11 grame de fibre în 30 de grame de semințe. Fibrele sunt necesare pentru sănătate în general, dar mai ales pentru digestie și pierderea în greutate.

Nu ocoli grăsimile nesaturate

Introdu în dieta zilnică grăsimile nesaturate, adică cele care se găsesc predominant în uleiurile vegetale, în peștele gras, în nuci și în semințele oleaginoase și redu pe cât posibil grăsimile saturate, adică cele din uleiurile și grăsimea de pe carne. Diferența dintre grăsimile saturate și cele nesaturate este simplă. Grăsimile saturate devin solide la temperatura camerei, iar cele nesaturate rămân în starea lor inițială.

Păcălește-ți creierul că mănânci mai mult

În loc de un sandwich uriaș, alege unul mai mic, o salată, un fruct și o ceașcă de ceai. În loc de o porție mare de paste alege o bucată de pește cu garnitură de legume înăbușite și noodles. Astfel de mese care combină mai multe tipuri de alimente slabe în calorii sunt mai sănătoase și îți păcălesc creierul că mănânci mai mult.

Savurează mâncarea

De cele mai multe ori nu ne dăm seama când ne-am săturat, de aceea este important să acordăm mai mult timp meselor principale, să savurăm mâncarea și să mestecăm pe îndelete. Creierului îi ia cam 20 de minute să înregistreze senzația de sațietate, așa că, mănâncă încet, fără să te grăbești și oprește-te înainte să simți că te-ai săturat complet!

Ronțăie sănătos!

Când vine vorba de gustările dintre mese alegerile pot fi atât de variate încât ne pot duce în eroare. Încearcă pe cât posibil să îți satisfaci poftele cât mai sănătos. Cele mai bune alegeri sunt, desigur, fructele și legumele crude, dar uneori te poți răsfăța și cu 2-3 pătrățele de ciocolată amăruie și iaurt degresat înghețat.

Redu zahărul din alimentație!

Nutriționiștii recomandă reducerea treptată a gustărilor dulci și înlocuirea produselor care conțin mult zahăr cu cele dietetice pentru că zahărul artificial în cantități mari nu face decât să sporească senzația de foame. Este important totuși să acționezi treptat pentru a nu crea stres organismului prin înlăturarea bruscă a zahărului din alimentația zilnică.

Atenție la nivelul vitaminei D

Cele mai multe femei au deficit de vitamina D, lucru care are un impact negativ asupra leptinei, hormonul care îți sugerează că te-ai săturat. Asigură-ți aportul zilnic de vitamina D consumând somon, ulei de pește, ciuperci, suc natural de portocale, soia, dar și suplimente alimentare. Persoanele care se expun regulat la razele soarelui nu au nevoie de suplimentarea vitaminei D, întrucât lumina solară asigură sinteza acestei vitamine la nivelul pielii.

Citește și:

7 motive pentru care nu ar trebui niciodată să sari peste micul dejun

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro